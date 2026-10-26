Būsimiems vairuotojams – svarbūs pokyčiai: štai kada už egzaminą sumokėti pinigai nebūtų grąžinami

Be to, numatyta, kad neatvykus į egzaminą sumokėti pinigai tam tikrais atvejais nebūtų grąžinami. Taip siekiama sumažinti nepanaudotų egzaminavimo vietų skaičių ir sutrumpinti laukimo laiką kitiems būsimiems vairuotojams.
Vidaus reikalų ministerijos parengtame Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo pakeitimo projekte numatyta ir daugiau naujovių. Jos apimtų ne tik registraciją į egzaminus, bet ir praktinių vairavimo įgūdžių vertinimą, dokumentų pateikimą bei galimybę susipažinti su egzamino įrašais.
Viena svarbiausių siūlomų naujovių – išankstinis apmokėjimas už teorijos arba praktikos egzaminą. Pagal numatomą tvarką pasirinktas egzamino laikas būtų laikomas rezervuotu tik tuomet, kai kandidatas sumokėtų nustatyto dydžio įmoką.
Ministerijos teigimu, tokio pokyčio reikia dėl neatvykstančių kandidatų ir paskutinę akimirką atšaukiamų registracijų. Pasitaiko atvejų, kai žmogus egzaminą atšaukia likus mažiau nei parai iki numatyto laiko. Nors vieta tuomet atsilaisvina, ją pasiūlyti kitam kandidatui ne visada pavyksta.
Išankstinis apmokėjimas turėtų paskatinti atsakingiau planuoti egzamino datą ir sumažinti tokių atvejų skaičių, neatvykus į egzaminą pinigų galima neatgauti
Kartu numatoma griežtinti atsiskaitymo už rezervuotą egzaminą sąlygas. Jeigu kandidatas neatvyktų nustatytu laiku, jo sumokėta įmoka pagal siūlomą tvarką būtų laikoma panaudota ir negrąžinama.
Toks sprendimas grindžiamas tuo, kad neatvykusiam žmogui rezervuotas laikas jau buvo skirtas, o galimybės per trumpą laiką jį pasiūlyti kitam kandidatui yra ribotos.
Ministerija tikisi, kad tokia sistema padėtų sumažinti nepanaudotų egzaminų vietų skaičių ir leistų efektyviau organizuoti egzaminuotojų darbą.
Praktikos egzaminą galėtų nutraukti dėl vienos pavojingos klaidos
Kita numatoma naujovė susijusi su vairavimo įgūdžių vertinimu. Siūloma aiškiau nustatyti aplinkybes, kurioms esant egzaminuotojas galėtų nutraukti praktikos egzaminą.
Pagal ministerijos siūlymą tam pakaktų vienos kandidato padarytos klaidos, jeigu dėl jos susidarytų reali susidūrimo arba nuvažiavimo nuo kelio grėsmė, kurios neįmanoma iš anksto numatyti ir išvengti.
Taip siekiama pašalinti dabartinės tvarkos netikslumus, kai egzamino nutraukimo sąlygos kai kuriais atvejais siejamos su keliomis vairavimo klaidomis.
Ministerijos vertinimu, net viena itin pavojinga situacija gali parodyti, kad kandidatas dar nėra tinkamai pasirengęs savarankiškai vairuoti.
Mažiau dokumentų tektų pateikti atvykus į padalinį
Planuojama plėsti ir elektronines „Regitros“ paslaugas. Jeigu egzaminui reikalingus duomenis būtų galima gauti iš valstybės registrų ir informacinių sistemų, kandidatui nereikėtų jų papildomai pateikti atvykus į padalinį.
Tokiais atvejais prašymą laikyti egzaminą būtų galima pateikti internetu, o sprendimas dėl galimybės laikyti egzaminą būtų priimamas automatiškai. Tai turėtų sumažinti administracinių procedūrų skaičių ir palengvinti registraciją būsimiems vairuotojams.
Dar vienas siūlomas pakeitimas susijęs su praktikos egzaminų vaizdo įrašais. Atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pastabas, siūloma atsisakyti kategoriškos nuostatos, pagal kurią egzaminą laikiusiam asmeniui negali būti pateikta jo egzamino vaizdo įrašo kopija.
Keisis ir mopedų vairuotojų egzaminai
Nuo lapkričio 1 dienos įsigalios ir anksčiau patvirtinti AM kategorijos vairuotojų rengimo bei egzaminavimo pokyčiai. Iki šiol teisę vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius buvo galima įgyti nuo 15 metų, išlaikius teorijos egzaminą.
Pagal naująją tvarką minimalus amžius didinamas iki 16 metų. Be to, būsimiems vairuotojams reikės išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą.
Šie pakeitimai ypač aktualūs jauniausiems eismo dalyviams, tarp kurių pastaraisiais metais išpopuliarėjo lengvieji keturračiai, dar vadinami mikroautomobiliais.
„Regitros“ duomenimis, 2022 metais buvo išlaikyti 2 094 AM kategorijos egzaminai, o 2025 metais – jau 4 594.
Naujaisiais reikalavimais siekiama užtikrinti, kad tokias transporto priemones vairuojantys jaunuoliai turėtų ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių.
Svarbu tai, kad AM kategorijos pokyčiai jau yra patvirtinti, o naujos išankstinio mokėjimo ir egzaminų administravimo nuostatos dar svarstomos.
Kada įsigaliotų nauja registravimo tvarka?
Planuojama, kad su elektroninių paslaugų plėtra ir registracijos apmokėjimu susiję pakeitimai galėtų įsigalioti nuo 2027 metų sausio 1 dienos.
Vis dėlto galutinė data priklausys nuo teisės akto priėmimo ir pasirengimo įgyvendinti naują tvarką.
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