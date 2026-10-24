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Lietuvoje ruošiamasi naujai kelių rinkliavos sistemai: paaiškėjo, kaip vežėjai galės atsiskaityti už nuvažiuotus kilometrus

2026-10-24 12:31 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 12:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo 2027 metų sausio 1 dienos Lietuvoje pasikeis atsiskaitymo už naudojimąsi mokamais keliais tvarka. Iki šiol naudotas elektronines vinjetes pakeis „Via Toll“ sistema, kurioje rinkliava bus apskaičiuojama pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ruošiantis šiems pokyčiams, bendrovė „Via Lietuva“ pasirašė pirmąsias sutartis su išoriniais paslaugų teikėjais, kurių įrangą vežėjai galės naudoti rinkliavai apskaičiuoti ir sumokėti.

Transportas, eismas Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (7)

Nuo 2027 metų sausio 1 dienos Lietuvoje pasikeis atsiskaitymo už naudojimąsi mokamais keliais tvarka. Iki šiol naudotas elektronines vinjetes pakeis „Via Toll“ sistema, kurioje rinkliava bus apskaičiuojama pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ruošiantis šiems pokyčiams, bendrovė „Via Lietuva“ pasirašė pirmąsias sutartis su išoriniais paslaugų teikėjais, kurių įrangą vežėjai galės naudoti rinkliavai apskaičiuoti ir sumokėti.

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Kaip pranešė „Via Lietuva“, pirmosios sutartys pasirašytos su bendrovėmis „Magveda“ ir „Simbiotecha“. Šiuo metu jų technologiniai sprendimai integruojami į „Via Toll“ sistemą.

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Sėkmingai užbaigusios integracijos ir akreditavimo procedūras, šios įmonės galės savo klientams siūlyti transporto priemonėse montuojamą įrangą (TPMĮ), tarptautiniu mastu vadinamą OBU (On-board Unit).

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Tai įrenginiai, kurie perduoda duomenis apie transporto priemonės judėjimą ir leidžia apskaičiuoti kelių rinkliavą pagal mokamais keliais nuvažiuotą atstumą.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nauja stovėjimo aikštelėje „Via Baltica“ magistralėje

Tokia galimybė ypač aktuali transporto bendrovėms, kurios jau naudoja panašius sprendimus automobilių parkams valdyti. Integravus įrangą į „Via Toll“, vežėjai galės išvengti papildomų apskaitos procedūrų ir naudotis jiems įprastomis paslaugomis.

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Vis dėlto pasirašytos sutartys dar nereiškia, kad abi bendrovės jau yra akredituotos. Joms pirmiausia teks atlikti techninius bandymus ir įvykdyti kitus nustatytus reikalavimus.

„Pasirašėme pirmąsias sutartis su išorinių paslaugų teikėjais, kuriems leista pradėti integravimo su „Via Toll“ sistema procesą. Tai reiškia, kad sėkmingai įvykdžiusios integravimo procedūras, šios įmonės galės savo klientams siūlyti „Via Toll“ akredituotą TPMĮ ir su ja susijusias paslaugas“, – sako „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.

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Pasak jo, akreditavimo procesas apima ne tik techninį suderinamumą, bet ir dokumentų patikrą, atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams vertinimą bei įrangos testavimą. Partnerių sąrašą numatoma toliau plėsti.

Vinjetes pakeis mokestis už kilometrus

Didžiausias pokytis vežėjams įsigalios 2027 metų sausio 1 dieną, kai dabartinę elektroninių vinječių sistemą pakeis „Via Toll“.

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Iki šiol krovininio ir keleivinio transporto valdytojai turėjo įsigyti nustatytą laiką – dieną, savaitę ar mėnesį – galiojančią vinjetę. Nuo kitų metų rinkliavos dydis priklausys nuo to, kiek kilometrų transporto priemonė faktiškai nuvažiuos mokamais valstybinės reikšmės keliais.

Rinkliava bus taikoma M2 ir M3 kategorijų keleiviniam transportui bei N1, N2 ir N3 kategorijų krovininėms transporto priemonėms. Tai reiškia, kad naujoji atsiskaitymo tvarka bus aktuali ne tik sunkvežimių ir autobusų, bet ir krovininių mikroautobusų valdytojams.

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Rinkliavos dydis priklausys nuo transporto priemonės kategorijos, svorio, taršos rodiklių ir kitų nustatytų kriterijų.

Svarbu tai, kad naujoji sistema nereiškia papildomo mokesčio visiems vairuotojams. M1 kategorijos lengvųjų automobilių savininkams ir toliau nereikės mokėti už važiavimą šiais keliais.

Atsiskaityti bus galima keliais būdais

Vežėjams nebūtinai reikės įsigyti specialų automobilyje montuojamą įrenginį. „Via Toll“ numatyti keli atsiskaitymo būdai.

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Be akredituotų išorinių paslaugų teikėjų įrangos, vairuotojai galės naudotis „Via Toll“ mobiliąja programėle arba įsigyti išankstinį kelionės bilietą.

Pasak M. Gedaminsko, siekiama, kad rinkliavos mokėjimo būdai atitiktų skirtingus transporto įmonių poreikius.

„Toliau aktyviai dirbame su išorinių paslaugų teikėjais ir siekiame užtikrinti, kad „Via Toll“ sistemoje atsirastų kuo įvairesni būdai atsiskaitymui už mokamais keliais nuvažiuotus kilometrus“, – teigia jis.

Transporto bendrovėms, kurios jau naudojasi automobiliuose montuojama įranga ar kitomis kelių rinkliavų administravimo paslaugomis, „Via Lietuva“ rekomenduoja iš anksto pasitikslinti, ar jų paslaugų teikėjai ruošiasi prisijungti prie naujosios sistemos.

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