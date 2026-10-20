Kinai sugalvojo, kaip patobulinti pėsčiųjų perėjas: gatvėje – neįprastas vaizdas

Neįprasta perėja įrengta Kinijos Anhui provincijoje. Spalio pradžioje užfiksuotuose vaizdo įrašuose matyti, kaip veikia sistema, skirta atkreipti pėsčiųjų dėmesį ir aiškiau parodyti, kada galima saugiai kirsti važiuojamąją dalį.
Kol automobiliai važiuoja per sankryžą, perėjos zonoje ant asfalto projektuojamos ryškiai raudonos juostos. Kartu pasirodo užrašai, įspėjantys neiti į gatvę ir palaukti, bei animuotas policininko atvaizdas.
Pėstiesiems taip pat rodomas atgalinis laiko skaičiavimas. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui, perėjos apšvietimas pasikeičia. Raudoną spalvą pakeičia žalia, ant kelio pasirodo einančio žmogaus simbolis ir užrašai, nurodantys, kad dabar galima pereiti gatvę.
Žalios šviesos projekcijos taip pat išryškina perėjos ribas ir pėstiesiems skirtą judėjimo kryptį.
Toks sprendimas skiriasi nuo įprastų išmaniųjų šviesoforų sistemų, kurios dažniausiai naudojamos transporto srautams reguliuoti ar automobilių ir kelių infrastruktūros duomenų mainams.
Kinijoje išbandoma technologija pirmiausia siekiama, kad eismo signalai būtų aiškiau matomi patiems pėstiesiems.
Kol kas neskelbiama, kiek kainavo šios perėjos įrengimas ir ar panašias sistemas ketinama diegti kitose Kinijos vietovėse. Taip pat nėra duomenų, kurie leistų įvertinti, kiek tokia technologija iš tikrųjų sumažina eismo įvykių riziką.
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