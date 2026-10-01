Paskelbti pirmieji pretendentai į „Lietuvos metų automobilis“ karūną: dominuoja vienas pavaros tipas

Registracija, kurią organizuoja Lietuvos žurnalistų autoklubas, tęsis iki spalio 9 dienos, tad sąrašas dar ilgės. Tačiau jau pirmasis ketvertas gerai parodo, kur juda rinka: elektromobiliai tampa vis įvairesni, o hibridai – vis elektriškesni. Šalia vienas kito stovės mažiau nei keturių metrų miesto hečbekas ir beveik penkių metrų visureigis, o kainos svyruoja nuo 34 iki beveik 50 tūkst. eurų.
Pažįstamas vardas, naujas charakteris
„Micra“ vardą Lietuvos vairuotojai pažįsta dešimtmečius, tačiau naujoji karta su pirmtakėmis turi nedaug bendro. Tai vien elektra varomas, vos 3,97 metro ilgio hečbekas prancūziškomis šaknimis – jis gaminamas toje pačioje Duė gamykloje kaip ir „Renault 5“. Išvaizda žaisminga – apvalūs žibintai primena ankstesnes kartas, o viduje netrūksta šiuolaikinių patogumų: nuo šilumos siurblio iki belaidžio telefono susiejimo.
Konkursui registruota 52 kWh baterijos versija pagal WLTP nuvažiuoja iki 413 kilometrų ir kainuoja 34 190 eurų, o pigiausia „Micra“ – 27 290 eurų. Miesto gatvėse tai bus bene vikriausias dalyvis. Komisijai teks atsakyti į klausimą, kurį užduoda daugelis pirkėjų: ar šis mažylis gali būti ne tik antrasis, bet ir vienintelis šeimos automobilis?
Pionierius grįžta
Pirmasis „Leaf“, pasirodęs 2010 metais, buvo vienas pirmųjų masinės gamybos elektromobilių. Trečioji karta atrodo ir važiuoja visai kitaip – tai aptakus krosoveris, kurio konkursinė 75 kWh versija pagal WLTP nuvažiuoja iki 582 kilometrų. Tai didžiausias elektra nuvažiuojamas atstumas tarp pirmųjų dalyvių.
Konkursinis automobilis kainuoja 49 690 eurų, o gama prasideda nuo 36 990 eurų. Daug dėmesio skirta baterijos temperatūros valdymui: šaltu oru sistema bateriją pašildo ir paruošia greitajam įkrovimui. Lietuvoje lapkritį tai bus vienas įdomiausių patikrinimų. O V2L funkcija leidžia iš automobilio baterijos maitinti, pavyzdžiui, kavos aparatą stovyklavietėje.
Daugiausia visko
Jei „Micra“ – mažiausias ketverto narys, tai „Tiggo 9“ – jo priešingybė. 4,81 metro ilgio septynvietis visureigis su visų ratų pavara ir 315 kW galios įkraunama hibridine sistema iki šimto įsibėgėja per 5,4 sekundės. Ir vis dėlto jis kainuoja 48 090 eurų – mažiau nei konkursui registruoti „Leaf“ ir „C5 Aircross“.
Elektrinė pavaros dalis čia – ne tik pagalbininkė: gamintojo duomenimis, pagal WLTP vien elektra galima nuvažiuoti beveik 144 kilometrus, tad reguliariai įkraunant automobilį didžiajai daliai kasdienių kelionių benzino gali ir neprireikti. Masažuojančios sėdynės, vėdinamos antrosios eilės sėdynės ir didelis ekranas – įrangos sąrašas ilgas. Gamintojas suteikia septynerių metų arba 150 000 km mechaninę garantiją (atsižvelgiant į tai, kuri riba pasiekiama anksčiau), o pirmuosius trejus metus rida neribojama.
Komisijai liks įvertinti tai, ko neparodo jokia lentelė: kaip toks galingas ir sunkus automobilis valdosi ir ar trečiojoje eilėje patogu ir ilgesnėje kelionėje.
Komfortas kaip filosofija
„Citroën“ komfortu garsėja nuo legendinių hidropneumatinių pakabų laikų, ir antrosios kartos „C5 Aircross“ šią liniją tęsia: pakaba su progresyviais hidrauliniais ribotuvais turi sušvelninti smūgius važiuojant per duobes, o „Advanced Comfort“ sėdynės skirtos ilgoms kelionėms. Kaip tai veikia Lietuvos keliuose, komisija patikrins rudenį.
Konkursui registruota elektrinė versija pagal WLTP nuvažiuoja iki 520 kilometrų ir kainuoja 48 990 eurų. Pasirinkimas platus – modelio gama prasideda nuo 29 290 eurų kainuojančio hibrido, o šeimoms svarbi ir 565 litrų bagažinė.
Nuo „Plug-In“ konferencijos iki Druskininkų
Oficialus jubiliejinio konkurso atidarymas vyks spalio 27 dieną VILNIUS TECH universitete, kartu su konferencija „Plug-In“. Kitą dieną elektromobilių laukia bandymas su „Ignitis ON“ – nuo bendrovės biuro Vilniuje iki Vėjukų įkrovimo parko. Čia paaiškės, kiek deklaruojami skaičiai atitinka tikrovę.
Lapkričio 4–7 dienomis automobiliai bus išbandyti Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos autodrome Bukiškėse, kur bus tikrinamas valdymas ir stabdymas ant slidžios dangos, o lapkričio 9–14 dienomis dešimties ekspertų komisija persikels į testų stovyklą Druskininkuose. Lapkričio 21-ąją laukia geriausiųjų devyneto bandymas. Visi dalyviai bus apauti „Continental“ žieminėmis padangomis, todėl bus lengviau palyginti pačių automobilių savybes.
Konkurse vėl bus renkamas ir „DKV Mobility“ „Metų įmonės automobilis“ – nominacija, kurioje svarbiausia praktiškumas ir eksploatavimo sąnaudos. Pernai šį titulą iškovojo „Škoda Elroq“.
Nugalėtojai paaiškės lapkričio 28 dieną „Grand Hotel Vilnius“ vyksiančioje ceremonijoje. Iki tol dalyvių gretos dar pasipildys, tačiau jau dabar aišku – kovą dėl titulo pradeda labai skirtingi automobiliai.
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