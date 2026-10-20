Artėjančioje konferencijoje „Plug-In 2027“ – diskusija apie automobilių ateitį

Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus spalio 27 dieną VILNIUS TECH universitete ieškos automobilių pramonės, energetikos, mokslo ir verslo atstovai. Čia vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje „Plug-In 2027“ bus aptariamos skirtingos transporto sektoriaus elektrifikacijos kryptys, Kinijos gamintojų plėtra Lietuvoje ir vandenilio perspektyvos.
Konferencija vyks VILNIUS TECH universiteto erdvėse. Šio universiteto Automobilių inžinerijos katedros vedėjas doc. dr. Saugirdas Pukalskas šiemet yra ir „Lietuvos metų automobilio 2027“ vertinimo komisijos narys.
„Per tris dešimtmečius „Lietuvos metų automobilio“ konkurse matėme ne vieną technologinį lūžį, tačiau šiandien pokyčiai vyksta kaip niekada sparčiai.
Elektromobiliai, hibridinės technologijos, nauji gamintojai ir besikeičiantys vairuotojų poreikiai kelia vis daugiau klausimų. Todėl norime ne tik išrinkti geriausius automobilius, bet ir suburti skirtingų sričių specialistus atvirai diskusijai apie tai, kur juda visa automobilių pramonė. Būtent tam ir skirta konferencija „Plug-In“, – sako Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidentas Valdas Valiukevičius.
Elektromobiliai tampa kasdienybe
Dar prieš kelerius metus elektromobiliai daugeliui vairuotojų atrodė kaip tolima ateitis, tačiau šiandien situacija gerokai pasikeitusi.
Vienas iškalbingiausių pavyzdžių – šių metų „Lietuvos metų automobilio“ konkursas, kuriame net 28 iš 43 dalyvių yra elektromobiliai.
„Šių metų konkurso dalyvių sąrašas daug pasako apie rinkos pokyčius. Elektrinis transportas žengia į brandesnį raidos etapą ir vis dažniau tampa įprastu vairuotojų pasirinkimu“, – teigia „Ignitis ON“ plėtros vadovas Andrius Šeršniovas.
Pasak jo, augant elektromobilių skaičiui keičiasi ir svarbiausi rinkos iššūkiai. Jei anksčiau daugiausia dėmesio buvo skiriama pačiai elektrinio transporto plėtrai, dabar vis aktualesni tampa įkrovimo greitis, infrastruktūros prieinamumas ir patogumas vairuotojams.
„Metas diskutuoti ne tik apie tai, kaip didinti elektromobilių skaičių keliuose, bet ir kaip užtikrinti infrastruktūros prieinamumą, spartesnį įkrovimą ir patogesnį naudojimąsi elektromobiliu“, – pabrėžia A. Šeršniovas.
Tarptautinėje konferencijoje „Plug-In 2027“ jis apžvelgs transporto elektrifikacijos raidą nuo 2018–2019 metų, kai elektromobilumą dar lydėjo nemažai skepticizmo, o viešojo įkrovimo tinklas tik pradėjo plėstis.
Dėmesio taip pat bus skirta 2027–2035 metų perspektyvai. A. Šeršniovo teigimu, artimiausiais metais vis svarbesnė taps ne tik elektromobilių technologinė pažanga, bet ir visa juos supanti infrastruktūra – nuo įkrovimo tinklo iki sprendimų, leidžiančių vairuotojams elektra keliauti kuo paprasčiau.
Teoriją bus galima patikrinti jau kitą dieną. Spalio 28 d. rengiamame Didžiajame elektromobilių teste visi 28 konkurse dalyvaujantys elektromobiliai iš Vilniaus vyks į „Ignitis ON“ Vėjukų įkrovimo parką prie magistralės A1, o sostinėje finišuos prie atnaujinto „Ignitis ON“ įkrovimo parko šalia „Nordikos“.
Gamintojų tikslas – kuo daugiau alternatyvų
Plečiantis elektromobilių rinkai, gamintojai intensyviai ieško būdų, kaip elektrifikuotas technologijas pritaikyti kuo įvairesniems vairuotojų įpročiams.
Apie skirtingų technologijų pritaikymą ir jų naudą artėjančioje konferencijoje kalbės „Renault Group“ jėgos agregatų projektų vadovas Julienas Fernandezas.
Pasak jo, Prancūzijos gamintojas laikosi pozicijos, kad globalaus elektrifikacijos iššūkio neįmanoma išspręsti viena, visiems gyvenimo atvejams tinkančia technologija, todėl inžinieriai vienu metu plėtoja kelias skirtingas kryptis.
Viena iš šių krypčių apima naujausias „E-Tech“ hibridines sistemas, derinančias vidaus degimo ir elektros variklių privalumus. Lygiagrečiai kuriamos naujos kartos platformos, skirtos tik elektra varomiems automobiliams.
Visgi „Renault Group“ atidžiai vertina ir dar vieną sprendimą – padidinto nuvažiuojamo atstumo elektromobilius (angl. REEV – Range Extended Electric Vehicle).
Tokios konstrukcijos automobiliuose sumontuotas vidaus degimo variklis pirmiausia atlieka generatoriaus funkciją. Jis gamina elektros energiją ir leidžia sklandžiai tęsti kelionę net ir tada, kai pagrindinė baterija išsikrauna. J. Fernandezo teigimu, ši technologija padeda išsaugoti visus elektrinės pavaros privalumus ir kartu sumažina priklausomybę nuo įkrovimo stotelių vietovėse, kur jų gali būti mažiau.
Startuos ir jubiliejiniai rinkimai
Spalio 27-ąją VILNIUS TECH universiteto erdvėse bus galima ne tik išgirsti, kokia ateitis laukia automobilių pasaulio, bet ir iš arti apžiūrėti naujausius Lietuvos rinkoje debiutavusius modelius. Būtent tądien oficialiai startuos jubiliejinis, jau 30-ąjį kartą rengiamas konkursas „Lietuvos metų automobilis 2027“.
Renginio lankytojų lauks konkurse dalyvaujančių automobilių ekspozicija, galimybė tiesiogiai pabendrauti su markių atstovais ir susitikti su vertinimo komisijos nariais. Tai bus pirmoji proga vienoje vietoje išvysti modelius, kurių netrukus lauks daugiau nei mėnesį truksiantys intensyvūs bandymai, o lapkričio pabaigoje – lemiama kova dėl prestižinių apdovanojimų.
Konkurse bus išrinkti ne tik geriausi automobiliai įvairiose kainų kategorijose, bet ir „DKV Metų įmonės automobilis“ bei „Ignitis ON Metų elektromobilis“. „Febi Metų PRO“ apdovanojimas atiteks paprasčiausiai prižiūrimam modeliui. Konkurso metu vyks įvairūs bandymai, pavyzdžiui, stabdymo bei važiavimo komforto, o vienodas bandymų sąlygas užtikrins vieno gamintojo – „Continental“ – žieminės padangos.
Tiek tarptautinė konferencija „Plug-In 2027“, tiek „Lietuvos metų automobilio 2027“ atidarymo renginys yra atviri ir nemokami visiems besidomintiems.
Lapkritį portale tv3.lt startuos „Tautos automobilio“ balsavimas, kuriame savo favoritą galės išrinkti visi skaitytojai.
Renginys prasidės spalio 27 d. 9 val. VILNIUS TECH universitete, Vilniuje.
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