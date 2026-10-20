Netikėti pokyčiai „Lietuvos metų automobilis 2027“ konkurse: šiemet dominuos vienas pavaros tipas

Kaip greitai keičiasi rinka, geriausiai rodo palyginimas. 2019 m. konkurse dalyvavo 4 elektromobiliai ir 16 dyzelinių automobilių. Šiemet santykis apsivertė: 28 elektromobiliai, 5 įkraunami hibridai, 4 hibridai, 4 benzininiai ir 2 dyzeliniai automobiliai. Tai reiškia, kad įkraunami automobiliai sudaro 77 proc. visų dalyvių – 2019-ųjų konkurse jų buvo 12 proc.
„2019-ųjų konkurse elektromobilis buvo egzotika, šiandien egzotika – dyzelinas. Vis dėlto man įdomiausia ne pats skaičius, o tai, kokia įvairi tapo elektromobilių pasiūla: nuo kompaktiškų miesto automobilių iki septynviečių ir galingų sedanų. Elektra nebėra viena automobilių klasė – tai tiesiog dar vienas varomosios jėgos tipas“, – sako konkurso komisijos narys, Lietuvos žurnalistų autoklubo prezidentas Valdas Valiukevičius.
Baterijos didėja, bet WLTP rodikliai nepasako visko
Vidutinė dalyvaujančių elektromobilių baterijos naudingoji talpa – beveik 73 kWh. Mažiausios baterijos talpa siekia apie 52 kWh, didžiausios – 106 kWh. Konkurso lentelėje pateiktų WLTP nuvažiuojamo atstumo reikšmių vidurkis – 492 km, o nepriklausomos „EV Database“ duomenų bazės realioms sąlygoms apskaičiuotų įverčių vidurkis – apie 410 km, arba šeštadaliu mažiau. Pagal šiuos įverčius keturi elektromobiliai galėtų nuvažiuoti daugiau nei 500 km, o trumpiausias prognozuojamas atstumas – apie 320 km.
Kiek tie skaičiai atitinka tikrovę, komisija pasitikrins jau spalio 28 d. Visi konkurse dalyvaujantys elektromobiliai išvažiuos iš Vilniaus į „Ignitis ON“ Vėjukų įkrovimo parką prie magistralės A1. Kad bandymas būtų sąžiningas, trumpesnį atstumą nuvažiuojantys automobiliai startuos anksčiau, ilgesnį – vėliau.
„WLTP – tai laboratorinis matavimas, leidžiantis palyginti automobilius tarpusavyje, bet ne pažadas vairuotojui. Spalio pabaigoje, kai jau vėsu, pamatysime, kiek kilometrų iš tikrųjų nuvažiuojama ir, svarbiausia, kaip greitai baterija vėl prisipildo. Ilgesnėje kelionėje įkrovimo greitis dažnai lemia daugiau nei keliasdešimt papildomų kilometrų WLTP lentelėje“, – pastebi V. Valiukevičius.
Daugiau galios, o masė priklauso nuo norų
Vidutinė dalyvių galia šiemet siekia 302 AG – 2019 m. konkurse ji buvo 186 AG. Dešimt automobilių turi daugiau nei 400 AG, šeši – daugiau nei 500 AG, o galingiausias dalyvis išvysto 646 AG. Dvylika automobilių iki 100 km/val. įsibėgėja greičiau nei per 5 sekundes, greičiausias – per 3,3 s. Daugiausia galios tenka elektromobiliams: jų vidurkis – 327 AG, kitų automobilių – 256 AG.
Šiemet visų automobilių masė lyginama vienodai – be vairuotojo ir degalų. Vidutinė tokia dalyvio masė – 1 904 kg, o daugiau nei dvi tonas sveria net 21 automobilis iš 43. Elektromobiliai vidutiniškai sunkesni už kitus dalyvius apie 240 kg, tačiau mažiausi elektromobiliai su iki 59 kWh naudingosios talpos baterijomis vidutiniškai sveria 1 536 kg – apie 56 kg daugiau nei konkurse dalyvaujantys benzininiai automobiliai ir hibridai.
„Masė dažnai vadinama elektromobilių Achilo kulnu, tačiau šis sąrašas rodo, kad kalta ne pati elektra, o mūsų norai. Kompaktiškas elektromobilis sveria vos keliomis dešimtimis kilogramų daugiau nei panašus benzininis automobilis. Masė auga, kai norime didesnio nuvažiuojamo atstumo, keturių varančiųjų ratų ir daugiau galios“, – teigia V. Valiukevičius.
Oficialus konkurso atidarymas ir visų dalyvių pristatymas vyks spalio 27 d. VILNIUS TECH universitete, kartu su konferencija „Plug-In“. Lapkritį komisijos laukia bandymai Bukiškių autodrome ir Druskininkuose, o „Lietuvos metų automobilis 2027“ bus paskelbtas lapkričio 28 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!