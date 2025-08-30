kalendorius - 2026 gruodžio 11d.
Šiandien verta išbandyti kopimą į kalnus. Lietuvoje turime keletą aukštų kalvų, pavyzdžiui, Aukštoją Medininkuose, kuris siekia 293,84 metrus, ir netoliese esančią Juozapinės kalvą. Nors šie kalnai nėra tokie aukšti kaip pasaulio viršukalnės, nuo jų atsiveria nuostabūs vaizdai. Gruodžio 11-oji yra Tarptautinė kalnų diena, paskelbta Jungtinių Tautų Organizacijos. Tai ypatinga diena tiek alpinistams, tiek tiems, kurie mėgsta grožėtis kalnų peizažais. Jei šiandien kopti į kalnus atrodo per šalta, galite paminėti Pasaulinę tango dieną. Šis aistringas šokis išreiškia stipriausius žmogaus jausmus – meilę, aistrą, pyktį, nekantrumą, geismą ir pavydą. Tai puiki proga išmokti bent kelis tango žingsnelius.
Gruodžio 11-oji yra 345-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 346-oji. Iki metų pabaigos lieka tik 20 dienų.