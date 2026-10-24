Žadėtos pigesnės kelionės autobusais vėluos: paaiškėjo, kada galima tikėtis nuolaidų

Vyriausybės inicijuotam Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimui Seimas spalio 20 dieną pritarė po pateikimo. Už projektą balsavo 74 parlamentarai, prieš buvo vienas, o devyni susilaikė.
Toliau pataisas svarstys Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Į plenarinio posėdžio darbotvarkę klausimą planuojama grąžinti lapkričio 5 dieną, tačiau galutinis balsavimas gali įvykti dar vėliau.
Nuolaida galiotų visiems keleiviams
Pagal Susisiekimo ministerijos parengtą projektą 50 proc. nuolaida būtų taikoma reguliarių tolimojo susisiekimo autobusų maršrutų bilietams. Ji nepriklausytų nuo keleivio amžiaus ar socialinės padėties.
Tai reiškia, kad pigiau keliauti galėtų tiek dirbantys gyventojai, tiek studentai, senjorai ar šeimos.
Svarbu ir tai, kad papildoma nuolaida būtų taikoma jau turintiems teisę į lengvatinius bilietus. Tokiu atveju bilieto kaina būtų sumažinama dar 50 proc., prieš tai pritaikius keleiviui priklausančią lengvatą.
Pavyzdžiui, jeigu įprastas bilietas kainuotų 20 eurų, pritaikius naująją nuolaidą už jį reikėtų mokėti 10 eurų. Keleivis, kuriam jau priklauso 50 proc. lengvata, už tą pačią kelionę mokėtų 5 eurus.
Pagal pirminį planą nuolaida turėtų galioti nuo lapkričio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos. Tačiau lengvatiniams bilietams būtų taikomas papildomas reikalavimas – tiek bilieto įsigijimo, tiek kelionės data turėtų patekti į nustatytą laikotarpį.
Vis dėlto jau aišku, kad iki lapkričio 1-osios įstatymo pataisų priimti nepavyks.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas spalio 20 dieną pripažino, kad galutiniai sprendimai greičiausiai bus priimti tik lapkritį. Jo teigimu, nuolaida turėtų būti pradėta taikyti įsigaliojus įstatymo pakeitimams.
Valstybei kainuotų daugiau kaip 3 mln. eurų
Susisiekimo ministerijos skaičiavimais, laikina autobusų bilietų nuolaida valstybės biudžetui kainuotų apie 3,15 mln. eurų.
Šiomis lėšomis būtų kompensuojamos vežėjų negautos pajamos. Tačiau siekiant išvengti piktnaudžiavimo, įstatymo projekte numatyta papildoma sąlyga.
Kompensacijos būtų skaičiuojamos pagal konkretaus vežėjo 2026 metų rugsėjo 1 dieną taikytas bilietų kainas. Taip siekiama užtikrinti, kad bendrovės prieš įvedant nuolaidą dirbtinai nepadidintų tarifų ir negautų didesnių kompensacijų iš valstybės biudžeto.
Jeigu maršrutas būtų pradėtas vykdyti arba pakeistas po rugsėjo 1-osios, kompensuojamos kainos pagrindu būtų laikomas pirmasis tokiam maršrutui pritaikytas tarifas.
Pristatydama įstatymo projektą Seime, susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė pabrėžė, kad šia priemone siekiama sumažinti gyventojų kelionių išlaidas, išaugusias dėl infliacijos ir padidėjusių degalų kainų.
Ministerija taip pat tikisi, kad pigesni bilietai paskatins daugiau gyventojų rinktis viešąjį transportą, o ne nuosavus automobilius.
Traukiniais jau galima keliauti perpus pigiau
Tarpmiestinių autobusų bilietų nuolaida būtų antroji Vyriausybės priemonė, kuria siekiama sumažinti išaugusių degalų kainų poveikį keleiviams.
Nuo spalio 9 dienos Lietuvoje jau taikoma 50 proc. nuolaida vietinio susisiekimo traukinių bilietams. Ji galios iki gruodžio 31 dienos.
Šiai priemonei iš valstybės biudžeto numatyta apie 2,8 mln. eurų. Skaičiuojama, kad mažesnės kainos gali paskatinti traukiniais keliauti apie 45 tūkst. naujų keleivių.
Panaši nuolaida buvo taikoma ir šių metų pavasarį. Vyriausybės duomenimis, balandžio ir gegužės mėnesiais ja pasinaudojo daugiau kaip milijonas keleivių, o valstybės išlaidos siekė 1,9 mln. eurų.
Dabar tokią pačią galimybę norima suteikti ir tarpmiestinių autobusų keleiviams.
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