TOP 3 epizodai: Butkevičiaus meistriškumas, tikslus perdavimas Edwardsui ir Sirvydžio tritaškis

Projekte „Verta pamatyti“ šį kartą pristatome tris įsimintinus rungtynių momentus: Arno Butkevičiaus metimą su išprovokuota pražanga, rezultatyvų perdavimą Carsenui Edwardsui ir taiklų Deivido Sirvydžio metimą iš toli. Kviečiame dar kartą išvysti šiuos epizodus ir išrinkti labiausiai patikusį.
1. Arno Butkevičiaus metimas su išprovokuota pražanga
2. Rezultatyvus perdavimas Carsenui Edwardsui
3. Deivido Sirvydžio metimas iš toli
Kuris „Žalgirio“ rungtynių momentas vertas didžiausių aplodismentų?
Fielmann kviečia nepraleisti įspūdingiausių akimirkų! Peržiūrėk tris rungtynių epizodus, išrink savo favoritą ir dalyvauk žaidime – kiekvieną mėnesį vienas balsavęs ir užsiregistravęs dalyvis laimės 100 € vertės „Fielmann“ dovanų čekį.
Balsuok čia: www.tv3.lt/vertapamatyti.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.