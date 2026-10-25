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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Musetti nutraukė nesėkmių seriją ir po ketverių metų pertraukos vėl tapo čempionu

2026-10-25 19:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-25 19:16
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Lorenzo Musetti (ATP-26) po ketverių metų pertraukos vėl triumfavo ATP turo turnyre. Italas sekmadienį vykusiame ATP 250 serijos Liono turnyro finale per 81 minutę 6:3, 6:4 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-14) ir iškovojo pirmąjį titulą nuo 2022 metų.

Lorenzo Musetti | Stop kadras

Lorenzo Musetti (ATP-26) po ketverių metų pertraukos vėl triumfavo ATP turo turnyre. Italas sekmadienį vykusiame ATP 250 serijos Liono turnyro finale per 81 minutę 6:3, 6:4 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-14) ir iškovojo pirmąjį titulą nuo 2022 metų.

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Buvusiai penktajai pasaulio raketei tai buvo trečiasis karjeros titulas ATP ture. Iki šiol 24-erių tenisininkas buvo triumfavęs 2022 metais Hamburge ir Neapolyje. Pergalė Liono turnyre taip pat nutraukė septynių iš eilės pralaimėtų finalų seriją.

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L. Musetti užtikrintai sužaidė lemiamą mačą. Jis abiejuose setuose anksti laimėjo varžovo padavimų serijas, o jo varžovą pristabdė 28 neišprovokuotos klaidos. T. Fritzas finalą baigė nesusikūręs nė vienos „break pointo“ galimybės.

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Toks užtikrintas finalas kontrastavo su sudėtingu italo keliu iki jo. Ketvirtfinalyje L. Musetti po tris su puse valandos trukusios kovos palaužė prancūzą Lucą Van Assche, o pusfinalyje su tautiečiu Flavio Cobolli neutralizavo net 4 „match pointus“.

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„Kovingumas šiame turnyre buvo svarbiausias dalykas. Noriu padėkoti savo komandai. Šiandien jaučiausi ramiau, žaidimas buvo sklandesnis. Pasirodžiau puikiai. Tai tarsi nuostabus sapnas, iš kurio nenoriu pabusti“, – po triumfo sakė L. Musetti.

Nugalėtojui atiteko 250 reitingo taškų ir 115,195 tūkst. eurų, o bendrą prizų fondą sudarė 757,32 tūkst. eurų.

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