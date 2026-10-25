Musetti nutraukė nesėkmių seriją ir po ketverių metų pertraukos vėl tapo čempionu

Buvusiai penktajai pasaulio raketei tai buvo trečiasis karjeros titulas ATP ture. Iki šiol 24-erių tenisininkas buvo triumfavęs 2022 metais Hamburge ir Neapolyje. Pergalė Liono turnyre taip pat nutraukė septynių iš eilės pralaimėtų finalų seriją.
L. Musetti užtikrintai sužaidė lemiamą mačą. Jis abiejuose setuose anksti laimėjo varžovo padavimų serijas, o jo varžovą pristabdė 28 neišprovokuotos klaidos. T. Fritzas finalą baigė nesusikūręs nė vienos „break pointo“ galimybės.
Toks užtikrintas finalas kontrastavo su sudėtingu italo keliu iki jo. Ketvirtfinalyje L. Musetti po tris su puse valandos trukusios kovos palaužė prancūzą Lucą Van Assche, o pusfinalyje su tautiečiu Flavio Cobolli neutralizavo net 4 „match pointus“.
„Kovingumas šiame turnyre buvo svarbiausias dalykas. Noriu padėkoti savo komandai. Šiandien jaučiausi ramiau, žaidimas buvo sklandesnis. Pasirodžiau puikiai. Tai tarsi nuostabus sapnas, iš kurio nenoriu pabusti“, – po triumfo sakė L. Musetti.
Nugalėtojui atiteko 250 reitingo taškų ir 115,195 tūkst. eurų, o bendrą prizų fondą sudarė 757,32 tūkst. eurų.
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