kalendorius - 2026 gruodžio 10d.
Gruodžio 10-oji yra Žmogaus teisių diena, kuri minima nuo 1950 metų pagal Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyvą. Žmogaus teisės yra esminė demokratinių valstybių gyvenimo dalis. Lietuvoje pagrindinės žmogaus ir piliečio teisės yra apibrėžtos Konstitucijoje. Dažniausiai žmogaus teisių pažeidimai pasitaiko autoritariniuose režimuose, kur žmogaus gyvybė ir laisvė nėra vertinamos.
Įdomu tai, kad kartu su Žmogaus teisių diena yra minima ir Nobelio diena. Kasmet Švedijos sostinėje Stokholme už reikšmingus mokslo pasiekimus yra teikiamos Nobelio premijos. Alfredas Nobelis, išradęs dinamitą, matydamas, kiek jo išradimas sukėlė kančių per karus, nusprendė savo palikimą skirti geriems darbams. Jis įsteigė penkias premijas – už pasiekimus fizikos, chemijos, literatūros, medicinos ir taikos srityse.
Gruodžio 10 diena yra 344-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 345-oji. Iki metų pabaigos lieka 21 diena.