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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Struffas šokiravo 10-ąją pasaulio raketę ir žengė į Briuselio turnyro finalą

2026-10-24 22:43 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 22:43
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Vokietijos tenisininkas Janas-Lennardas Struffas (ATP-58) pateikė vieną didžiausių šios savaitės staigmenų ir pateko į Briuselio ATP 250 turnyro finalą. 34-erių žaidėjas pusfinalyje po atkaklios trijų setų kovos 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:5) įveikė pirmąją turnyro raketę prancūzą Arthurą Filsą (ATP-10).

Janas-Lennardas Struffas | EPA / ALEX PLAVEVSKI nuotr.

Vokietijos tenisininkas Janas-Lennardas Struffas (ATP-58) pateikė vieną didžiausių šios savaitės staigmenų ir pateko į Briuselio ATP 250 turnyro finalą. 34-erių žaidėjas pusfinalyje po atkaklios trijų setų kovos 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:5) įveikė pirmąją turnyro raketę prancūzą Arthurą Filsą (ATP-10).

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J-L. Struffui tai buvo jau trečioji pergalė šį sezoną prieš geriausių pasaulio tenisininkų dešimtuko narį. Be to, jis tapo pirmuoju vokiečiu turnyro istorijoje, patekusiu į finalą.

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Lemiamame sete vokietis atsidūrė ant pralaimėjimo slenksčio – A. Filsas pirmavo 5:4 ir savo padavimais galėjo užbaigti mačą, tačiau J-L. Struffas pademonstravo tvirtą charakterį, laimėjo varžovo padavimų seriją nepralaimėdamas nė vieno taško ir išlygino rezultatą 5:5. Vėliau vokietis sėkmingai sužaidė ir lemiamą pratęsimą.

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„Noriu padėkoti žiūrovams už palaikymą. Tai buvo neįtikėtinas mačas. Manau, kad labai gerai sužaidžiau pirmąjį setą, o antrasis buvo itin atkaklus. Trečiajame sete du kartus sugebėjau atsitiesti po pralaimėtos savo padavimų serijos. Labai džiaugiuosi pergale“, – po susitikimo kalbėjo J-L. Struffas.

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Nepaisant pralaimėjimo, 21-erių A. Filsas išlieka geroje pozicijoje kovoje dėl debiuto ATP finaliniame turnyre Turine. Pagal šiemet surinktus taškus prancūzas užima septintąją vietą ir 266 taškais lenkia devintoje pozicijoje esantį ispaną Rafaelį Jodarą.

J-L. Struffas ATP turo finale žais pirmą kartą nuo 2024 metų, kai triumfavo Miunchene. Liepą vokietis taip pat pasiekė Vimbldono turnyro ketvirtfinalį.

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Sekmadienį dėl Briuselio turnyro titulo J-L. Struffas kovos su olandu Tallonu Griekspooru (ATP-60). Jų tarpusavio susitikimuose kol kas 3:0 pirmauja T. Griekspooras. Finalą sekmadienį nuo 17.30 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

30-metis olandas finale atsidūrė po dar vieno įspūdingo sugrįžimo. Pusfinalyje jis 2:6, 6:3, 7:6 (7:4) įveikė trečiąją turnyro raketę argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-21).

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Lemiamame sete T. Griekspooras atsiliko 3:5, o F. Cerundolo savo padavimais galėjo iškovoti vietą finale. Vis dėlto olandas laimėjo du geimus iš eilės ir išlygino rezultatą, o pratęsime įrodė savo pranašumą. Mačas truko 2 val. 6 min.

T. Griekspoorui tai bus jau septintasis ATP turo finalas ir antrasis šį sezoną – vasarį jis dėl titulo kovojo Dubajuje. Be to, olandas tapo pirmuoju savo šalies atstovu nuo 2013 metų, patekusiu į ATP turo turnyro ant kietosios dangos uždarose patalpose finalą. Tąkart Vienoje finale žaidė Robinas Haase.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudaro 723,435 tūkst. eurų.

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