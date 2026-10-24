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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Lions“ po Evanso išvykimo sunkiai palaužė „Flyers“

2026-10-24 22:08 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-24 22:08
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Didžiosios Britanijos lygoje nelengvą pergalę pasiekė Londono „Lions“ (7/0).

M.Lewisas gausiai rinko taškus

Didžiosios Britanijos lygoje nelengvą pergalę pasiekė Londono „Lions“ (7/0).

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Tautvydo Sabonio auklėtiniai namie 82:76 (17:8, 20:20, 24:17, 21:31) palaužė Bristolio „Flyers“ (4/3).

Šis mačas Londone sukėlė didelį susidomėjimą – „Copper Box“ arenos tribūnos buvo visiškai užpildytos.

„Liūtams“ tai buvo pirmasis mačas po to, kai į Kauno „Žalgirį“ išvyko Londono klubui skolintas Keenanas Evansas.

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Kitas savo eilės laukiantis žalgirietis Maxwellas Lewisas per 20 minučių surinko 15 taškų (3/4 dvitaškių, 3/4 tritaškių), 2 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, bloką, 5 klaidas ir 13 naudingumo balų.

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18-metis Emilis Žibūda per puspenktos minutės aikštėje spėjo tik kartą prasižengti.

17 taškų nugalėtojams surinko Deane'as Williamsas (5/6 dvitaškių), 10 – Ethanas Price'as (5 atk. kam.).

Svečiams 30 taškų pelnė Davionas Bailey (5/15 tritaškių, 5 klaidos), 19 – Matteusas Case'as (4/5 tritaškių), 12 – Kasenas Jenningsas.

„Lions“ lieka namie, kur trečiadienį Europos taurės batalijose priims Ankaros „Turk Telekom“.

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