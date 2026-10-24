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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Musetti išsigelbėjo prieš Cobolli ir pateko į finalą – dėl titulo kausis su Fritzu

2026-10-24 22:05 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 22:05
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Italijos tenisininkas Lorenzo Musetti (ATP-26) surengė įspūdingą sugrįžimą ir pateko į Liono ATP 250 turnyro finalą. Šeštadienį vykusiame pusfinalyje jis po atkaklios kovos 4:6, 6:2, 7:5 įveikė tautietį Flavio Cobolli (ATP-6), nors lemiamame sete varžovas turėjo 4 „match pointus“.

Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.

Italijos tenisininkas Lorenzo Musetti (ATP-26) surengė įspūdingą sugrįžimą ir pateko į Liono ATP 250 turnyro finalą. Šeštadienį vykusiame pusfinalyje jis po atkaklios kovos 4:6, 6:2, 7:5 įveikė tautietį Flavio Cobolli (ATP-6), nors lemiamame sete varžovas turėjo 4 „match pointus“.

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Lemiamame sete L. Musetti atsidūrė ant pralaimėjimo slenksčio, kai F. Cobolli, paduodamas kamuoliuką, pirmavo 5:4. Vis dėlto 24-erių italas atsilaikė ir neutralizavo 4 „match pointus“, įskaitant du iš eilės, kai rezultatas buvo 15:40. Vėliau L. Musetti perėmė iniciatyvą ir po 2 val. 32 min. trukusios kovos išplėšė pergalę.

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„Labai sunku žaisti prieš draugą, tokį kaip Flavio. Žinau, kokia svarbi jam buvo ši kova, tačiau aš pats šiemet nežaidžiau daug turnyrų, todėl galimybė patekti į finalą ir susigrąžinti gerą sportinę formą reiškia labai daug. Kovojau iki pat pabaigos. Tikriausiai abu nusipelnėme pergalės“, – po mačo kalbėjo L. Musetti.

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Italui tai bus antrasis šio sezono ATP turo finalas. Sausį jis dėl titulo kovojo Honkonge, o dabar sieks iškovoti trečiąjį karjeros ATP titulą ir pirmąjį nuo 2022 metų.

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Finale L. Musetti laukia antroji turnyro raketė amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-14), pusfinalyje 6:3, 7:5 įveikęs savo gerą draugą Tommy Paulą (ATP-15)

T. Fritzas atliko 15 neatremiamų padavimų ir neutralizavo visus 9 „break pointus“. Amerikiečiui tai bus jau penktasis šio sezono ATP turo finalas.

L. Musetti ir T. Fritzas tarpusavyje yra žaidę septynis kartus, o keturias pergales iškovojo italas. Finalą sekmadienį nuo 15.30 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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T. Fritzas taip pat siekia sustiprinti savo pozicijas kovoje dėl vietos sezono pabaigoje vyksiančiame ATP finaliniame turnyre Turine. T. Fritzas šiuo metu užima 12-ąją vietą pagal šiemet surinktus taškus ir nuo devintoje pozicijoje esančio ispano Rafaelio Jodaro atsilieka 464 taškais. Nepaisant pralaimėjimo, penktoje vietoje esantis F. Cobolli taip pat išlieka tarp pretendentų patekti į šį turnyrą.

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L. Musetti šį sezoną teko kovoti ir su traumomis. Skaudžiausias smūgis italą ištiko „Australian Open“ turnyre, kur jis laimėjo pirmuosius du setus prieš Novaką Djokovičių, tačiau dėl kojos traumos buvo priverstas pasitraukti iš mačo. Lione 24-erių tenisininkas demonstruoja vis gerėjančią formą ir sekmadienį turės galimybę sezoną vainikuoti titulu.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Lione prizų fondą sudaro 757,32 tūkst. eurų.

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