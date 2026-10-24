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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Musetti mačo metu prireikė telefono – grėsė problemos dėl antidopingo agentūros taisyklių pažeidimo

2026-10-24 12:57 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-24 12:57
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Italijos tenisininkas Lorenzo Musetti (ATP-26) neįprastoje situacijoje atsidūrė ATP 250 serijos turnyro Briuselyje (Belgija) ketvirtfinalyje. Daugiau nei tris su puse valandos trukusioje kovoje jam prireikė teisėjo leidimo pasinaudoti telefonu, kad išvengtų problemų dėl antidopingo agentūros taisyklių pažeidimo.

Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.

Italijos tenisininkas Lorenzo Musetti (ATP-26) neįprastoje situacijoje atsidūrė ATP 250 serijos turnyro Briuselyje (Belgija) ketvirtfinalyje. Daugiau nei tris su puse valandos trukusioje kovoje jam prireikė teisėjo leidimo pasinaudoti telefonu, kad išvengtų problemų dėl antidopingo agentūros taisyklių pažeidimo.

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Italas po atkaklios dvikovos 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 įveikė prancūzą Lucą Van Assche (ATP-48) ir pateko į pusfinalį. Mačas truko net 3 valandas ir 32 minutes bei baigėsi gerokai po vidurnakčio.

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L. Musetti mačo metu kreipėsi į bokštelio teisėją bei vyriausiąjį teisėją Rogerio Santosą ir paprašė leidimo trumpam pasinaudoti mobiliuoju telefonu. Italas paaiškino, kad jam reikia atnaujinti savo buvimo vietą antidopingo agentūros programoje, mat jis nesitikėjo, jog mačas užsitęs iki 1 val. nakties.

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Pagal antidopingo taisykles sportininkai privalo kasdien pateikti informaciją apie savo buvimo vietą ir nurodyti konkretų laiko intervalą, kuriuo gali būti tikrinami dėl draudžiamų medžiagų vartojimo. Ši informacija padeda antidopingo pareigūnams atlikti netikėtus patikrinimus.

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Praleidus numatytą patikrinimą sportininkui gali būti skiriamas įspėjimas, o per 12 mėnesių užfiksavus tris buvimo vietos pažeidimus gresia diskvalifikacija, todėl L. Musetti nusprendė laiku atnaujinti savo informaciją ir išvengti galimų nemalonumų.

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L. Musetti ir L. van Assche dvikova vietos laiku baigėsi 1.17 val. nakties. Tai buvo vienas ilgiausių visų laikų mačų uždarose patalpose ant kietos dangos iki 2 laimėtų setų. Iki rekordo, kuris nuo 2016 m. priklauso Andy Murray‘aus ir Milošo Raoničiaus dvikovai (3 val. 38 min.), trūko vos 6 min.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Lione prizų fondą sudaro 757,32 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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