Musetti mačo metu prireikė telefono – grėsė problemos dėl antidopingo agentūros taisyklių pažeidimo

Italas po atkaklios dvikovos 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4 įveikė prancūzą Lucą Van Assche (ATP-48) ir pateko į pusfinalį. Mačas truko net 3 valandas ir 32 minutes bei baigėsi gerokai po vidurnakčio.
L. Musetti mačo metu kreipėsi į bokštelio teisėją bei vyriausiąjį teisėją Rogerio Santosą ir paprašė leidimo trumpam pasinaudoti mobiliuoju telefonu. Italas paaiškino, kad jam reikia atnaujinti savo buvimo vietą antidopingo agentūros programoje, mat jis nesitikėjo, jog mačas užsitęs iki 1 val. nakties.
Pagal antidopingo taisykles sportininkai privalo kasdien pateikti informaciją apie savo buvimo vietą ir nurodyti konkretų laiko intervalą, kuriuo gali būti tikrinami dėl draudžiamų medžiagų vartojimo. Ši informacija padeda antidopingo pareigūnams atlikti netikėtus patikrinimus.
Musetti asks ATP Supervisor Rogério Santos to use his phone... for a reason. "I have my antidoping alarm set for 1am." They never imagined they would be on court at this time of the night/morning.— José Morgado (@josemorgado) October 23, 2026
Praleidus numatytą patikrinimą sportininkui gali būti skiriamas įspėjimas, o per 12 mėnesių užfiksavus tris buvimo vietos pažeidimus gresia diskvalifikacija, todėl L. Musetti nusprendė laiku atnaujinti savo informaciją ir išvengti galimų nemalonumų.
L. Musetti ir L. van Assche dvikova vietos laiku baigėsi 1.17 val. nakties. Tai buvo vienas ilgiausių visų laikų mačų uždarose patalpose ant kietos dangos iki 2 laimėtų setų. Iki rekordo, kuris nuo 2016 m. priklauso Andy Murray‘aus ir Milošo Raoničiaus dvikovai (3 val. 38 min.), trūko vos 6 min.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Lione prizų fondą sudaro 757,32 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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