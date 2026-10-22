Po paskutinio mačo – ašaros ir sirgalių ovacijos: Davidas Goffinas baigė karjerą

Pirmojo rato mače D. Goffinas nustebino net pats save ir dar šiek tiek atidėjo atsisveikinimą su profesionaliu tenisu, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti jauno amerikiečio Alexo Michelseno (ATP-37) pranašumą. Belgui pralaimėjus 3:6, 4:6, jo karjera profesionalų ture pasiekė finišą.
Būtent namuose buvusi septintoji pasaulio raketė atsisveikino su sportu, kuriuo susidomėjo dar būdamas šešerių. Tuomet jis pradėjo žaisti Barchono klube, treniruojamas savo tėvo Michelio. D. Goffinas profesionalu tapo 2009-aisiais, būdamas vos 18-os.
Po paskutinio mačo surengtos ceremonijos metu D. Goffinas neslėpė emocijų. Belgijos tenisininkas susigraudino atsisveikindamas su sirgaliais, kurie jam skyrė šiltas ovacijas. Sujaudino D. Goffiną ir ypatingas jam skirtas vaizdo įrašas su teniso legendų žinutėmis.
🚨 David Goffin retires from Tennis in front of his home crowd in Belgium. Beautiful tribute video by friends Mom, Nadal and Gasquet... - Top Ranked as No.7 - One of the rare players to defeat all the big 3 - 6 ATP tites - 357 career wins - 2017 ATP Finals finalist Career to be proud off, Happy Retirement ❤️❤️ https://t.co/rOdQmuigcV— SK (@Djoko_UTD) October 22, 2026
Per profesionalo karjerą D. Goffinas sužaidė 634 mačus ATP ture. Jo sąskaitoje – šeši ATP turnyrų titulai, 358 pergalės ATP ture, keturios pergalės prieš vadinamojo „didžiojo trejeto“ atstovus ir keturi pasiekti „Didžiojo kirčio“ turnyrų ketvirtfinaliai.
Netikėtą nesėkmę patyrė olandas Boticas van de Zandschulpas (ATP-38), 1:6, 4:6 kritęs prieš prancūzą Clementą Chidekh (ATP-152).
Paskutinę akimirką žaisti turnyre atsisakė buvusi 4-oji pasaulio raketė danas Holgeris Rune (ATP-1205). Neseniai sunkią traumą išsigydžiusį daną šį kartą sustabdė raumenų spazmai.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudaro 723,435 tūkst. eurų. Jį tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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