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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Po paskutinio mačo – ašaros ir sirgalių ovacijos: Davidas Goffinas baigė karjerą

2026-10-22 21:07 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-22 21:07
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Belgijos tenisininkas Davidas Goffinas (ATP-657) baigė profesionalo karjerą. 35-erių sportininkas paskutinį kartą į kortą žengė gimtojoje Belgijoje, Briuselyje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre.

Davidas Goffinas | Stop kadras

Belgijos tenisininkas Davidas Goffinas (ATP-657) baigė profesionalo karjerą. 35-erių sportininkas paskutinį kartą į kortą žengė gimtojoje Belgijoje, Briuselyje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre.

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Pirmojo rato mače D. Goffinas nustebino net pats save ir dar šiek tiek atidėjo atsisveikinimą su profesionaliu tenisu, tačiau aštuntfinalyje turėjo pripažinti jauno amerikiečio Alexo Michelseno (ATP-37) pranašumą. Belgui pralaimėjus 3:6, 4:6, jo karjera profesionalų ture pasiekė finišą.

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Būtent namuose buvusi septintoji pasaulio raketė atsisveikino su sportu, kuriuo susidomėjo dar būdamas šešerių. Tuomet jis pradėjo žaisti Barchono klube, treniruojamas savo tėvo Michelio. D. Goffinas profesionalu tapo 2009-aisiais, būdamas vos 18-os.

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Po paskutinio mačo surengtos ceremonijos metu D. Goffinas neslėpė emocijų. Belgijos tenisininkas susigraudino atsisveikindamas su sirgaliais, kurie jam skyrė šiltas ovacijas. Sujaudino D. Goffiną ir ypatingas jam skirtas vaizdo įrašas su teniso legendų žinutėmis.

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Per profesionalo karjerą D. Goffinas sužaidė 634 mačus ATP ture. Jo sąskaitoje – šeši ATP turnyrų titulai, 358 pergalės ATP ture, keturios pergalės prieš vadinamojo „didžiojo trejeto“ atstovus ir keturi pasiekti „Didžiojo kirčio“ turnyrų ketvirtfinaliai.

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Netikėtą nesėkmę patyrė olandas Boticas van de Zandschulpas (ATP-38), 1:6, 4:6 kritęs prieš prancūzą Clementą Chidekh (ATP-152).

Paskutinę akimirką žaisti turnyre atsisakė buvusi 4-oji pasaulio raketė danas Holgeris Rune (ATP-1205). Neseniai sunkią traumą išsigydžiusį daną šį kartą sustabdė raumenų spazmai.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudaro 723,435 tūkst. eurų. Jį tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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