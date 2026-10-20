Mėšlungis ir riešo skausmai nesustabdė Moutet – prancūzas išplėšė dramatišką pergalę

C. Moutet į varžybas grįžo pirmą kartą nuo „US Open“ turnyro. Tuomet prancūzas dėl riešo traumos buvo priverstas pasitraukti jau po pirmojo mačo.
Lione vykusi dvikova pareikalavo daug jėgų. Lemiamame sete C. Moutet susidūrė su mėšlungiu, be to, jam prireikė medikų pagalbos dėl riešo problemų. Nepaisant sunkumų, prancūzas nepasidavė ir po 3 valandų bei 21 minutės iškovojo pergalę.
Lemiamo seto pratęsime U. Humbertas pirmavo 2:0, tačiau C. Moutet laimėjo septynis iš devynių likusių taškų ir užbaigė įspūdingą sugrįžimą.
„Žaidžiau iš širdies. Stengiausi atiduoti viską, ką turiu. Labai pasiilgau varžybų, todėl nenorėjau atiduoti 99 procentų – norėjau atiduoti 200 procentų, nes šiandien labai džiaugiausi galėdamas būti korte“, – po pergalės sakė C. Moutet.
2026 metų sezonas prancūzui kol kas klostosi sunkiai – iki šios pergalės jo balansas buvo 9 pergalės ir 19 pralaimėjimų. Kitame Liono turnyro etape jo laukia dar vienas tautietis, jaunasis Felixas Balshaw.
Kitose antradienio dvikovose Benjaminas Bonzi 6:3, 3:6, 6:3 įveikė Cameroną Norrie. Ši pergalė leido prancūzui atsirevanšuoti britui už šių metų „Australian Open“ turnyre patirtą pralaimėjimą penkių setų mače. Tarpusavio susitikimų serijoje B. Bonzi dabar pirmauja 2:1. Kitame etape jo varžovu bus ketvirtąjį reitingą turnyre turintis Tommy Paulas.
Atranką įveikęs Borna Gojo pateikė staigmeną ir 6:3, 7:6 (7:2) nugalėjo aštuntąjį skirstytą Arthurą Fery. Dar vienas Prancūzijos atstovas Pierre'as-Huguesas Herbertas įveikė Sebastianą Baezą. Kitame etape jo laukia antrąjį reitingą turnyre turintis Tayloras Fritzas, siekiantis pagerinti savo pozicijas kovoje dėl vietos ATP finaliniame turnyre Turine.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Lione prizų fondą sudaro 757,32 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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