„Neptūnas“ patyrė pralaimėjimą Podgoricoje Europos taurėje

Jau pirmajame kėlinyje uotamiesčio ekipa nesulaikė šeimininkų puolimo (22:31), o iki pertraukos „Budučnost“ dar labiau nutolo – 56:42.
Po pertraukos „Neptūnas“ sugebėjo parodyti kitą veidą ir priartėjo iki vieno metimo (68:71), bet sėkminga atkarpa truko neilgai. Dar iki paskutinio ketvirčio „Budučnost“ susigrąžino dviženklę persvarą (80:68), o finalinės rungtynių minutės tapo formalumu.
Karjeros mačą Europos taurėje prieš savo buvusį klubą sužaidė Donatas Tarolis – 22 taškai (7/9 dvit., 1/4 trit., 5/6 baud.), 9 atkovoti kamuoliai ir 28 naudingumo balai.
„Budučnost“: Yogi Ferrellas 21 (5/10 trit., 6 rez. perd., 30 naud.), Juwanas Morganas ir Justinas Smithas (9 atk. kam., 25 naud.) po 18, Oleksandras Kovliaras (8 rez. perd.) ir Axelis Bouteille po 11, Dordije Jovanovičius 10.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 22 (7/9 dvit., 9 atk. kam., 28 naud.), Henri Drellas 17 (6/6 baud.), Yannickas Franke 16 (6/6 baud.), Einaras Tubutis 12 (9 atk. kam.).
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