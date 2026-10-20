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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Neptūnas“ patyrė pralaimėjimą Podgoricoje Europos taurėje

2026-10-20 21:51 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-20 21:51
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Klaipėdos „Neptūnas“ (1/3) Europos taurės mače Podgoricoje neturėjo šansų prieš vietos „Budučnost“ (2/2) – 89:104 (22:31, 20:25, 26:24, 21:24).

(Euroleague.net)
GALERIJA (10)

Klaipėdos „Neptūnas“ (1/3) Europos taurės mače Podgoricoje neturėjo šansų prieš vietos „Budučnost“ (2/2) – 89:104 (22:31, 20:25, 26:24, 21:24).

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Jau pirmajame kėlinyje uotamiesčio ekipa nesulaikė šeimininkų puolimo (22:31), o iki pertraukos „Budučnost“ dar labiau nutolo – 56:42.

Po pertraukos „Neptūnas“ sugebėjo parodyti kitą veidą ir priartėjo iki vieno metimo (68:71), bet sėkminga atkarpa truko neilgai. Dar iki paskutinio ketvirčio „Budučnost“ susigrąžino dviženklę persvarą (80:68), o finalinės rungtynių minutės tapo formalumu.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Budučnost“ – „Neptūnas“

Karjeros mačą Europos taurėje prieš savo buvusį klubą sužaidė Donatas Tarolis – 22 taškai (7/9 dvit., 1/4 trit., 5/6 baud.), 9 atkovoti kamuoliai ir 28 naudingumo balai.

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„Budučnost“: Yogi Ferrellas 21 (5/10 trit., 6 rez. perd., 30 naud.), Juwanas Morganas ir Justinas Smithas (9 atk. kam., 25 naud.) po 18, Oleksandras Kovliaras (8 rez. perd.) ir Axelis Bouteille po 11, Dordije Jovanovičius 10.

„Neptūnas“: Donatas Tarolis 22 (7/9 dvit., 9 atk. kam., 28 naud.), Henri Drellas 17 (6/6 baud.), Yannickas Franke 16 (6/6 baud.), Einaras Tubutis 12 (9 atk. kam.).

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