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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Šiaulių krepšininkai išplėšė įspūdingą pergalę prieš „Turk Telekom“ Europos taurėje

2026-10-20 21:41 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-20 21:41
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„Šiauliai“ (2/2) – švenčia. Dariaus Songailos kariauna Europos taurėje pasiekė vieną skambiausių pergalių per pastarąjį laikmetį.

(Euroleague.net)
GALERIJA (10)

„Šiauliai“ (2/2) – švenčia. Dariaus Songailos kariauna Europos taurėje pasiekė vieną skambiausių pergalių per pastarąjį laikmetį.

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Šiauliečiai išvykoje 94:84(16:21, 27:24, 24:22, 27:17) palaužė skambių vardų nestokojančią Ankaros „Turk Telekom“ (2/2).

Lietuvos klubui rungtynių startas nieko gero nežadėjo – „Turk Telekom“ dar pirmajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą – 21:9.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Turk Telekom“ – „Šiauliai“

Vis tik šiauliečiai nesutriko ir dar iki pertraukos atsidūrė šalia (43:45), o prieš lemiamą ketvirtį švieslentė rodė lygybę – 67:67.

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Anthony Lambas ketvirtąjį kėlinį atidarė tolimu dvitaškiu (69:67), bet tada Cedricas Hendersonas susmeigė du tritaškius iš eilės, Martynas Pacevičius pelnė 4 taškus iš eilės ir „Šiauliai“ pabėgo – 77:69.

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Netrukus sekė gera Simo Jarumbausko atkarpa ir likus kiek daugiau nei 3 minutėms „Šiauliai“ jau pirmavo 86:71. Vis tik „Turk Telekom“ nekėlė baltos vėliavos.

Šiauliečiai porą sykių apmaudžiai suklydo (79:87), fantastiškas C.Hendersono tolimas metimas su sirena buvo neįskaitytas dėl pasibaigusio atakos laiko, o prieš prasidedant paskutinei minutei šeimininkai jau buvo šalia – 83:87. Dogušas Ozdemiroglu tritaškiu nesumažino atsilikimo iki minimumo, o ramybės suteikė Daviono McKnighto baudos metimai (89:83) ir šeimininkai nebesugrįžo.

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„Turk Telekom“: Timas Schneideris 16 (3/8 trit., 5/6 baud., 6 atk. kam.), Urošas Trifunovičius 14 (8 atk. kam.), Tony Tayloras 12, Anthony Lambas ir Shaquielle'as McKissicas (2/2 trit., 5 rez. perd.) po 9, Dogušas Ozdemiroglu (5 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.) ir Jerrickas Hardingas (6/7 baud.) po 8.

„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas (4/6 trit.) ir Martynas Pacevičius (6/9 dvit., 6 atk. kam.) po 16, Simas Jarumbauskas (5/5 baud., 3 per. kam., 4 kld.) ir Dovydas Romančenko po 11, Dayvionas McKnightas (5 rez. perd., 3 per. kam., 6 kld.), Tauras Jogėla ir Selimas Fofana (5 rez. perd.) po 9.

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