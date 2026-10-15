„Lions“ namuose nepavyko pranokti „Skyliners“ Europos taurėje

Tautvydo Sabonio treniruojama ekipa dar antradienio naktį žaidė draugišką mačą Portlande su vietos „Trail Blazers“.
Rungtynėms registruotas Emilis Žibūda ant parketo nežengė.
Kauno „Žalgiriui“ priklausantis Keenanas Evansas per 27 minutes pasižymėjo 9 taškais (2/3 dvit., 1/6 trit., 2/2 baud.), 2 rezultatyviais perdavimais, 3 klaidomis ir 5 naudingumo balais.
Kitas „Žalgirio“ paskolintas žaidėjas, Maxwellas Lewisas, per 6 minutes surinko 5 taškus (1/2 dvit., 1/1 trit.), 3 atkovotus kamuolius ir 6 naudingumo balus.
Nugalėtojams Judah Mintzas pelnė 20 taškų, o „Lions“ neišgelbėjo Joelio Scotto 16 taškų, 8 atkovoti kamuoliai ir 33 naudingumo balai.
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