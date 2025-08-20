kalendorius - 2026 gruodžio 1d.
Gruodžio 1-ąją taip pat minima pasaulinė AIDS diena. Pirmasis AIDS atvejis buvo užregistruotas 1981 metais. Nors sergantieji AIDS vis dar neturi galimybės visiškai pasveikti, šiandien yra veiksmingų vaistų, kurie gali prailginti gyvenimą ir pagerinti jo kokybę. ŽIV virusas, per kelerius metus pažeisdamas imuninę sistemą, sukelia AIDS. Dėl to žmonės tampa neatsparūs net paprastoms ligoms, tokioms kaip peršalimas, ir gali nuo jų mirti.
Be to, šiandien yra diena, kai vaikai pradeda atidarinėti Advento kalendoriaus langelius. Advento kalendorius atsirado XIX ir XX amžių sandūroje, ir jis džiugina mažomis staigmenomis bei žymi Kalėdų laukimo pradžią.
Gruodžio 1-oji yra 335-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 336-oji. Iki metų pabaigos lieka tik 30 dienų.