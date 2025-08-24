kalendorius - 2026 gruodžio 5d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Gruodžio 5 diena yra 339-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 340-oji. Iki metų pabaigos lieka 26 dienos.
Gruodžio 5-ąją minime Tarptautinę savanorių dieną, skirtą ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Šią dieną verta padėkoti savanoriams už jų svarbų indėlį į visuomenę. Savanoriai atlieka daugybę reikšmingų darbų: jie rūpinasi vaikais, kovoja su skurdu, padeda sergantiems ir neįgaliesiems, taip pat tvarko aplinką. Savanorystė yra svarbi ne tik visuomenei, bet ir pačiam žmogui – ji suteikia patirties, ugdo empatiją ir pakantumą. Savanorystė – tai tarnavimas kitiems be atlygio. Savanoriai gali prisidėti prie kariuomenės, padėti policijai ar ugniagesiams, kartais net rizikuodami savo gyvybe. Ši diena skirta padėkoti jiems už jų altruizmą ir pabrėžti savanorystės svarbą visuomenėje.