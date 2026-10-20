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Swiatek priėmė netikėtą sprendimą – sezonas baigtas anksčiau laiko

2026-10-20 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-20 21:37
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Šešis „Didžiojo kirčio“ turnyrus laimėjusi Iga Swiatek (WTA-9) nusprendė anksčiau laiko baigti 2026 metų sezoną. Lenkijos tenisininkė pripažino, kad pastarieji metai jai buvo vieni sudėtingiausių per visą karjerą.

Iga Swiatek | EPA nuotr.

Šešis „Didžiojo kirčio“ turnyrus laimėjusi Iga Swiatek (WTA-9) nusprendė anksčiau laiko baigti 2026 metų sezoną. Lenkijos tenisininkė pripažino, kad pastarieji metai jai buvo vieni sudėtingiausių per visą karjerą.

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25-erių sportininkė antradienį pasitraukė iš Ningbo turnyro dėl šlaunies traumos. Netrukus po to ji paskelbė, kad šiemet į kortus nebegrįš ir daugiau laiko skirs poilsiui.

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Dėl tokio sprendimo I. Swiatek pirmą kartą nuo 2019 metų nepasirodys WTA finaliniame turnyre, kuriame varžosi geriausios sezono tenisininkės. Buvusi pirmoji pasaulio raketė šiuo metu reitinge užima devintąją vietą.

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„Pastarieji keli mėnesiai, o iš tiesų – pastarieji pora metų, buvo nepaprastai intensyvūs. Jaučiu, kad man reikia pailsėti ir visiškai atsigauti fiziškai, todėl būtent tai ir padarysiu – šį kartą tam skirsiu šiek tiek daugiau laiko“, – teigė lenkė.

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Šis sezonas I. Swiatek buvo neįprastas ir dėl rezultatų. Pirmą kartą nuo 2021 metų jai nepavyko laimėti nė vieno „Didžiojo kirčio“ turnyro. Paskutinį tokį titulą tenisininkė iškovojo praėjusiais metais Vimbldone.

2026-aisiais lenkė triumfavo tik viename WTA turnyre – rugpjūtį laimėjo Kanadoje. Sezoną ji baigė iškovojusi 42 pergales ir patyrusi 16 pralaimėjimų.

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Praėjusį šeštadienį I. Swiatek pralaimėjo tautietei Majai Chwalinskai Uhano turnyro pusfinalyje. Tai buvo vos ketvirtoji lenkės nesėkmė per pastaruosius 23 mačus. Dvikovos metu jai prireikė medikų pagalbos dėl šlaunies problemų, tačiau sportininkė nusprendė tęsti susitikimą.

Nepaisant permainingų metų, I. Swiatek įžvelgė ir teigiamų dalykų. Tenisininkė ypač išskyrė darbą antroje sezono pusėje bei padarytą pažangą.

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„Ypač didžiuojuosi tuo, ką nuveikėme antroje metų pusėje, ir pasiekta pažanga. Tai suteikia man daug pasitikėjimo žvelgiant į ateitį“, – sakė ji.

Dabar lenkės laukia ilgesnis poilsio laikotarpis, o į varžybas ji planuoja grįžti 2027 metais. Sausį „Australian Open“ turnyre I. Swiatek bandys užbaigti „Didžiojo kirčio“ titulų kolekciją, nes visus kitus šio rango turnyrus ji jau yra laimėjusi.

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