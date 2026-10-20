Dambrausko vadovaujama „Sabah“ Čempionų lygoje metė rimtą iššūkį „Borussia“

Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Serhou Guirassy nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.
Adenas McCarthy standartinės situacijos metu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
S. Guirassy antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir persvėrė rezultatą „Borussia“ naudai 2:1.
„Sabah“ tapo pirmąja komanda Čempionų lygos istorijoje, į startinę sudėtį įtraukusi 11 skirtingų tautybių žaidėjus trejose rungtynėse iš eilės.
Nuo 2024/2025 m. sezono pradžios S. Guirassy septynis kartus pelnė dublį Čempionų lygoje, tai yra geriausias rezultatas per šį laikotarpį, tiek pat turi „Bayern“ žvaigždė Harry Kane‘as.
„Sabah“ klubas po 3 sužaistų rungtynių turi surinkęs 3 taškus ir rikiuojasi 24-oje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Borussia“ su 6 taškais žengia dešimta.
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