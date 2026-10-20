FutbolasLT_S06E08: Ball boys. Nesilažink su Tapinu

„Nesilažink su Tapinu“ skelbė laidos vedėjų marškinėliai, primindami, jog prieš naujojo Toplygos sezono pradžią „FutbolasLT“ ir Andrius Tapinas susilažino dėl žiūrovų skaičiaus Vilniaus „Žalgirio“ namų rungtynėse“. Andrius lažybas laimėjo užtikrintai, o „FutbolasLT“ kolektyvas priėmė pralaimėtų lažybų sąlygas ir 90-čiai minučių tapo kamuolių padavinėtojais.
Po pasidalintų įspūdžių apie naują veiklą, reziumavome „Žalgirio“ pergalės priežastis. Vienbalsiai pažymėjome, kad visiškai vyšnia ant torto būtų tapęs su namų sirgaliais atsisveikinusio Liviu Antalio įvartis rungtynių pabaigoje, kai rumunas sukirto kamuolį į virpstą.
Dar vėliau sugrįžome į praėjusį ketvirtadienį – į „Kauno Žalgirio“ rungtynes su „Brighton“. Tai buvo paskutinis segmentas, kuriame dalyvavo Evaldas Gelumbauskas, kurį segmente apie Lietuvos moterų rinktinę Švedijoje pakeitė Naglis Miknevičius.
Pagrindinį atrankos etapą į pasaulio čempionatą praėjusią savaitę pradėjo ir Lietuvos futsal rinktinė. Dentinho treniruojami lietuviai 2:4 Vokietijoje nusileido šeimininkams, nors po pirmojo kėlinio priekyje 2:1 dar buvo Lietuva. „Ir skaudu, ir dėsninga“, - apie galutinį rezultatą sakė telefonu atsiliepęs Dentinho asistentas Edvinas Alimkinas.
Epizodas buvo užbaigtas Pirmos lygos reikalais, moterų futbolo A lyga bei, kaip įprastai, žiūrovų klausimais.
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