Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S06E08: Ball boys. Nesilažink su Tapinu

2026-10-20 14:26 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-20 14:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

„FutbolasLT“ komanda dar niekada nebuvo į filmavimą atvykusi apsirengusi vienodai, tačiau savaitgalį patirti nauji įspūdžiai Toplygos rungtynėse tarp „Žalgirio“ ir „Hegelmann“ istoriją pakeitė.

FutbolasLT | Organizatorių nuotr.

„FutbolasLT“ komanda dar niekada nebuvo į filmavimą atvykusi apsirengusi vienodai, tačiau savaitgalį patirti nauji įspūdžiai Toplygos rungtynėse tarp „Žalgirio“ ir „Hegelmann“ istoriją pakeitė.

REKLAMA
0

„Nesilažink su Tapinu“ skelbė laidos vedėjų marškinėliai, primindami, jog prieš naujojo Toplygos sezono pradžią „FutbolasLT“ ir Andrius Tapinas susilažino dėl žiūrovų skaičiaus Vilniaus „Žalgirio“ namų rungtynėse“. Andrius lažybas laimėjo užtikrintai, o „FutbolasLT“ kolektyvas priėmė pralaimėtų lažybų sąlygas ir 90-čiai minučių tapo kamuolių padavinėtojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pasidalintų įspūdžių apie naują veiklą, reziumavome „Žalgirio“ pergalės priežastis. Vienbalsiai pažymėjome, kad visiškai vyšnia ant torto būtų tapęs su namų sirgaliais atsisveikinusio Liviu Antalio įvartis rungtynių pabaigoje, kai rumunas sukirto kamuolį į virpstą.

REKLAMA
REKLAMA

Dar vėliau sugrįžome į praėjusį ketvirtadienį – į „Kauno Žalgirio“ rungtynes su „Brighton“. Tai buvo paskutinis segmentas, kuriame dalyvavo Evaldas Gelumbauskas, kurį segmente apie Lietuvos moterų rinktinę Švedijoje pakeitė Naglis Miknevičius.

REKLAMA

Pagrindinį atrankos etapą į pasaulio čempionatą praėjusią savaitę pradėjo ir Lietuvos futsal rinktinė. Dentinho treniruojami lietuviai 2:4 Vokietijoje nusileido šeimininkams, nors po pirmojo kėlinio priekyje 2:1 dar buvo Lietuva. „Ir skaudu, ir dėsninga“, - apie galutinį rezultatą sakė telefonu atsiliepęs Dentinho asistentas Edvinas Alimkinas.

Epizodas buvo užbaigtas Pirmos lygos reikalais, moterų futbolo A lyga bei, kaip įprastai, žiūrovų klausimais.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų