Izraelyje tarpusavyje susirėmė Tomas Kalinauskas ir Eligijus Jankauskas

Tomo Kalinausko ginamas Rejnės „Maccabi Bnei“ klubas namuose priėmė Eligijaus Jankausko atstovaujamą Rišon Leziono „Hapoel“ ekipą.
Abu lietuviai žaidė startinėje sudėtyje ir nors jie nepasižymėjo, jų ekipos sužaidė lygiosiomis 1:1.
Aikštės šeimininkai beveik pusvalandį žaidė mažumoje, bet sugebėjo iškovoti tašką.
Po šių lygiųjų E. Jankausko klubas su 21 tašku rikiuojasi trečioje vietoje, o T. Kalinausko klubas su 14 taškų yra aštuntas.
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