Rungtynių pradžia – 19.45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė užsiminė apie M. Grigonio sūnaus turimą socialinių tinklų paskyrą „Grigo Kido“, kurioje jis bendrauja su žymiais krepšininkais.
„Vaikai dabar vis tiek žiūri tuos „YouTube“ vaizdo įrašus ir taip jis pagalvojo, kad jeigu jis darytų, tai irgi gautų pinigų, čia būtų populiarus ir taip toliau. Na, tas vaikiškas naivumas. Čia žmonos labiau projektas buvo – užsivedusi buvo, dar ir vaikas norėjo, o dabar jau labai apleidęs, kokius porą mėnesių tikrai apleido. Kai į Lietuvą grįžo, kažkaip jam dingo gal tas noras. Nežinau, gal pamatė, kad nėra taip lengva, nes vis tiek reikia ir pasiruošti, atsiminti tekstą – jam užimdavo laiko“, – pasakojo vyras.
Ką apie anūko pomėgį mano prosenelis Vidas Mačiulis?
M. Grigonis atsakė, ar prosenelis Vidas Mačiulis žino apie tokį proanūkio pomėgį.
„Tai, jaučiu, nelabai patiko, kad angliškai. Žinau, kad buvo jo svajonė, kad jo anūkai užsiimtų kažkuo tokiu, tai neišėjo. Tai bet vėlgi čia tokia kitokia forma, tai nežinau, ar pataiko į tą žanrą“, – kalbėjo krepšininkas.
Vyras tikino, kad Graikijoje dienos tikrai spalvingesnės nei grįžus į Kauną, tačiau tėvynėje viską atperka šeima ir draugai. Taip pat krepšininkas pripažino, kad laukia lietuviškos žiemos, sniego, kuriuo galės dabar pasimėgauti ne tik jis, bet ir jo vaikai.
A. Žukaitei-Nalivaikienei paklausus, kas šiuo metu dažniausiai rūpinasi muzikiniu fonu rūbinėje, vyras atsakė, kad šį vaidmenį daugiausia prisiima Edgaras Ulanovas.
„Mes tik turime tokį komitetą, kur nutarėme leisti kuo kvailesnę dainą“, – šypsojosi M. Grigonis.
Kauno „Žalgirio“ rungtynes Eurolygoje šį sezoną rodys TV3, o visas Eurolygos kovas sekite „Go3“.
Interviu su M. Grigoniu laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.
Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Atėnų „Panathinaikos“ žiūrėkite čia:
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