Šiuo metu gyventojai Lietuvoje pensiją gali gauti nuo 65-erių metų, tačiau norintys gali pateikti prašymą dėl išankstinės pensijos ir ją gauti anksčiau. Visgi pensiją anksčiau gauti pasirinkusiems gyventojams ateityje yra sumažinama įprastinė senatvės pensija.
Pakeitimais siekiama, kad žmonėms, kurie į išankstinę senatvės pensiją išėjo turėdami ilgą darbo stažą, vėliau nebūtų mažinama senatvės pensija.
Taip pat numatyta, kad reikėtų keisti išankstinės senatvės pensijos perskaičiavimo tvarką.
Abu įstatymų projektai turėtų būti galutinai priimti jau gruodžio 3 dieną.
Kokie pensijų pokyčiai numatyti?
Įstatymo pakeitimo projekte numatoma, kad nuo 2027 m. sausio 1 d. dėl išankstinės pensijos nebūtų mažinamos socialinio draudimo senatvės pensijos žmonėms, kurių stažas, skiriant išankstinę senatvės pensiją, yra ne mažesnis kaip 40 metų, o išankstinę senatvės pensiją jie gavo ne ilgiau kaip trejus metus.
Paprastai tariant, jei žmogus turi 40 metų darbo stažą ir nusprendžia į išankstinę pensiją išeiti likus trims metams iki pensinio amžiaus, pagal planuojamus pakeitimus vėliau jam nebūtų mažinama senatvės pensija.
Pakeitime taip pat numatytos išimtys žmonėms, kuriems išankstinė senatvės pensija buvo paskirta iki 2011 m. gruodžio 31 d.
Pagal planuojamą tvarką, socialinio draudimo senatvės pensijos, senatvės pensijos asmeniui su negalia, negalios (netekto darbingumo ar invalidumo) pensijos ir našlių pensijos būtų perskaičiuojamos pagal naujas taisykles nuo teisės gauti šias pensijas atsiradimo dienos. Tačiau perskaičiavimas nebūtų atliekamas už laikotarpį iki 2021 m. sausio 1 d.
Tai reiškia, kad pensijos būtų perskaičiuojamos pagal naują tvarką nuo tos dienos, kai žmogus įgijo teisę į atitinkamą pensiją, tačiau pinigai nebūtų perskaičiuojami už laikotarpį iki 2021 m. sausio 1 d. Kitaip tariant, už ankstesnius nei 2021 m. laikotarpius papildomos išmokos pagal šį pakeitimą nebūtų skaičiuojamos.
Projekte priduriama, kad jeigu dėl pakeitimų žmogui susidarytų pensijos nepriemoka, ji taip pat turėtų būti išmokėta. Naujo dydžio atitinkamos pensijos ir susidariusios nepriemokos būtų pradėtos mokėti ne vėliau kaip 2027 m. birželio 30 d.
„Sodros“ ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, asmenų, kuriems būtų nebemažinama senatvės pensija, galėtų būti 114.
Priemonėi įgyvendinti 2027 m. reikėtų skirti apie 690,6 tūkst. eurų.
Už šį siūlymą Seime balvaso 89 nariai, tuo metu vienas susilaikė.
Taip pat buvo įregistruotas ir dar vienas siūlymas, kuriuo siūloma nustatyti, kad atnaujinus išankstinės senatvės pensijos mokėjimą jos dydis būtų perskaičiuojamas išskaičiuojant sustabdymo laikotarpį, taip užtikrinant teisingą išmokos apskaičiavimą ir gavėjų turtinių teisių apsaugą.
Už jį balsavo 88 Seimo nariai.
Siūloma įstatymo įsigaliojimo data – 2027 m. sausio 1 d., o perskaičiavimus ir nepriemokų išmokėjimai bus užbaigti iki 2027 m. birželio 30 d.
Kas gali gauti išankstinę pensiją?
„Sodra“ primena, kad teisę gauti išankstinę pensiją turi asmuo, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai.
Paprastai tariant, išankstinę pensiją šiuo metu gali gauti ne jaunesni kaip 60 metų amžiaus žmonės.
Tačiau nepakanka vien atitikti amžiaus reikalavimus.
Tokiu atveju asmuo privalo turėti būtinąjį stažą (šiemet – 34,5 metų, o nuo 2027 m. – 35 metai), galiojantį tais metais, kai asmeniui sukaks senatvės pensijos amžius.
Visgi nesukaupusiems būtinojo (34,5 metų) stažo yra taikoma išimtis. Į išankstinę pensiją galite išeiti, jei turite bent pusę (17,25 metų) būtinojo stažo ir atitinkate bent vieną iš šių sąlygų:
esate motina, pagimdžiusi ir iki 8-erių metų išauginusi 5 ir daugiau vaikų;
ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose savo vaikus su negalia ar vaikus, netekusius 60 proc. ir daugiau dalyvumo;
ne mažiau kaip 15 metų slaugėte namuose asmenis su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Išankstinė senatvės pensija skiriama nuo prašymo pateikimo dienos.
Norintys pateikti prašymą tai gali padaryti prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, atsiuntę paštu pasirašytą prašymą arba atvykę į bet kurį „Sodros“ skyrių.
Kiek dėl išankstinės sumažės įprasta pensija?
„Sodros“ atstovai patvirtino, kad pasirinkus išankstinę pensiją, likusią gyvenimo dalį žmogui bus taikomas sumažintas pensijos dydis.
Taip yra todėl, kad senatvės pensijos dydis yra sumažinamas po 0,32 proc. už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį.
Šiuo metu vidutinė senatvės pensija Lietuvoje siekia 746,4 euro.
Jeigu tokią pensiją gaunantis asmuo išeitų į išankstinę pensiją likus 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus, visą gyvenimą gautų 143,3 euro mažesnę pensiją (neatsižvelgiant į indeksavimą).
Taip yra todėl, kad 5 metus sudaro 60 mėnesių. Už kiekvieną išankstinės pensijos mėnesį 746,4 euro senatvės pensija būtų mažinama po 0,32 proc.
Taigi 60 mėn. x 0,32 proc. būtų 19,2 proc. mažesnė senatvės pensija.
Vietoje 746,4 euro senatvėje toks asmuo gautų 603 eurus.
Visgi reikėtų nepamiršti, kad pensija kasmet yra indeksuojama (t. y. didinama). Taigi po kiekvieno indeksavimo ji būtų sumažinama 19,2 proc. dėl išankstinės pensijos.
Vadinasi, asmuo prarastų dar daugiau pinigų (ne tik minėtus 143,3 euro), kadangi suma, nuo kurios tas procentas būtų nuskaičiuojamas, kasmet augtų.
Pavyzdžiui, 2025 m. vidutinė senatvės pensija siekė 673 eurus. Tai reiškia, kad 5 metais anksčiau į pensiją išėjęs asmuo, visą likusį gyvenimą gaus 129,2 euro mažesnę pensiją.
Paprastai tariant, kadangi 2026 m. po indeksavimo pensijos padidėjo, vidutinę pensiją gaunantis žmogus praras 14 eurų daugiau.