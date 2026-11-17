Tuo metu Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) vadovas Mindaugas Kairys sako, kad šių darbuotojų pasitraukimas esminės įtakos kalėjimo darbui nepadarė.
„Pareigūnėms išėjus, Kauno kalėjime veiklos užtikrinimas ir saugumo situacija nepasikeitė“, – Eltai antradienį teigė M. Kairys.
Pasak jo, buvo siekiama suvienodinti darbo organizavimą dviejuose Kauno kalėjimo pastatuose, tai buvo pradėta 2025 m. vasarį.
„Procedūros derinimo procesas vyko pagal nustatytas procedūras ir tvarką. Pareigūnėms buvo pasiūlytos pareigybės, kuriose jų atlygis būtų padidėjęs apie 80 eurų. Didžiausią dalį Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų vienijanti profesinė sąjunga šiems pakeitimams pritarė. Šiam pakeitimui pritarė Kauno kalėjimo vadovybė, Kauno kalėjimo saugumo valdymo ir Resocializacijos skyrių vadovai, kurie organizuoja ir kontroliuoja veiklą tame kalėjime, todėl sprendimai ir buvo priimti“, – Eltai sakė M. Kairys.
Profsąjunga teigia, kad pareigūnės atleistos neteisėtai
Tuo metu Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) sako, kad LKT lapkričio pradžioje iš Kauno kalėjimo neteisėtai atleido keturias pareigūnes, tarnybai atidavusias nuo 8 iki 13 metų. Federacija teigia, kad dėl šių atleidimų jau ruošia kreipimąsi į teismą.
„Konfliktas su vadovybe kilo Kauno kalėjimo pareigūnėms dėl reformos, kurią stabdyti liepė ministrė. Nepaisydamas įsakymo, vadovas nurodė pareigūnėms pereiti iš Saugumo valdymo į Resocializacijos skyrių. Jos tai daryti nesutiko. Buvusios pareigūnės teigia, kad naujų pareigybių aprašymai neatitiko faktiškai numatytų funkcijų – jos būtų dirbusios tą patį darbą, tik kitu pavadinimu, o tai galėjo turėti teisinių pasekmių vertinant jų tarnybą ir atsakomybę. Užuot sulaukusios oficialių atsakymų į teisėtas užklausas, pareigūnės patyrė spaudimą, grasinimus nedidinti atlyginimo koeficientų, buvo izoliuojamos nuo kolegų. Spaudimo nevengta net nuteistųjų akivaizdoje“, – savo pranešime nurodo LTPF.
Vienos atleistos pareigūnės teigimu, sunkiausias buvo pradėtas sisteminis izoliavimas kolektyve, su jomis kitiems pareigūnams buvo uždrausta net bendrauti. Kitai atleistai pareigūnei, kartu su vyru dirbusiai tame pačiame kalėjime, darbo pamainos buvo pakeistos taip, kad pora dirbtų skirtingose pamainose, keisdama vienas kitą. Taip žmonės prarado bendras laisvas dienas.
„Vadovybė pasakė tiesiai – pereisite į Resocializacijos skyrių ir galėsite dirbti vienu metu. Tai lėmė, kad vyras, tarnavęs pusseptintų metų, paliko tarnybą“, – teigia federacija.
Tuo metu M. Kairys primenė, kad pertvarka, per kurią pareigūnai iš Saugumo valdymo skyrių perkeliami į Resocializacijos skyrius, yra vykdoma, pritaikant Norvegijos bausmių vykdymo sistemos gerąją praktiką, o pati resocializacijos plėtra numatyta Nacionaliniame pažangos plane, Lietuvos kalėjimo tarnybos veiklos gairėse.
„Ši kryptis atitinka metines LKT vadovo užduotis ir metinį įstaigos veiklos planą, kuriuos tvirtina teisingumo ministras. Ji taip pat tiesiogiai įgyvendina pačios Teisingumo ministerijos 2021–2030 metų teisingumo sistemos plėtros programą“, – pažymi LKT vadovas.
Ministrė tvirtino saulaukusi pranešimų apie prievarta daromą pertvarką
Šių metų liepą teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigė sulaukusi pranešimų iš profesinių sąjungų, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš Saugumo valdymo skyrių perkeliami į Resocializacijos skyrius, esą vykdoma priverstiniu būdu.
Tada ministrė teigė raginusi, o taip pat ir savo įsakymu įpareigojusi LKT vadovą M. Kairį savo sprendimus dėl reformos Kauno kalėjime atšaukti, tačiau jis esą to nepadarė.
Vėliau dėl šios situacijos buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio metu buvo konstatuota, kad M. Kairys, priimdamas sprendimus dėl pareigybių panaikinimo Kauno kalėjime ir nepaisydamas ministrės įsakymo juos atšaukti, pažeidė Vidaus tarnybos statutą ir kitus teisės aktus.
Įvertinus šią išvadą teisingumo ministrė R. Tamašunienė pasiūlė LKT vadovui M. Kairiui skirti papeikimą. Vyriausybė šiam siūlymui pritarė.
Pats M. Kairys teigė nesutinkantis su priekaištais jam, esą pertvarka kalėjimuose yra vykdoma priverstinius būdu.
LKT vadovas tvirtino teismui skųsiantis sprendimą jam skirti tarnybinę nuobaudą.
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