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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija atskleidė, kokie orai laukia: „Žemė vis dažniau pabals“

2026-11-16 17:55 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-16 17:55
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Sinoptikas Naglis Šulija pranešė, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis. Pasak sinoptiko, numatomi drungni, drėgni ir šiek tiek vėjuoti orai. Trečiadienio naktį, anot N. Šulijos, kai kur galima sulaukti šlapių snaigių.

Sinoptikas Naglis Šulija pranešė, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis. Pasak sinoptiko, numatomi drungni, drėgni ir šiek tiek vėjuoti orai. Trečiadienio naktį, anot N. Šulijos, kai kur galima sulaukti šlapių snaigių.

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Orus didžiojoje Europos dalyje rytoj lems labai didelė žemo slėgio sritis bei aukštas slėgis rytuose ir kai kur pietuose.

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Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs debesys, vietomis gana stori; pragiedrėjimų bus, tačiau labai nedaug.

(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

Santykinai šilti orai plaukia į Vakarų Europą, šilta bus palei Viduržemio jūrą, kitur orai bus gerokai gaivesni.

Romoje rytoj trumpai palis ir šils iki 20 laipsnių, Barselonoje debesuota ir taip pat 20 šilumos, Paryžiuje trumpi lietūs ir 16 laipsnių, Londone saulė pro debesis ir 13 šilumos; Berlyne debesuota, nelis ir 7 laipsniai, Varšuvoje trumpi lietūs ir 8 šilumos.

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Kokie orai laukia Lietuvoje?

Lietuvoje šiandien buvo nepastovus debesuotumas, daug kur nušvito saulė, apie vidurdienį pradėjo lyti pajūryje. Naktį lietaus debesys toliau judės į rytus ir iki ryto bus paliję jau visur. Dieną daug kur palis. Antroje dienos pusėje lietus daug kur liausis.

Kol kas oras Lietuvos link plauks iš pietvakarių, nuo Centrinės Europos. Jis nebus nei labai šiltas, nei vėsus. Žemiausia temperatūra naktį bus 4–6, prie jūros maždaug 9 laipsniai, dieną maždaug tiek ir liks, kai kur bus 1 laipsniu šilčiau.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Audringi rudens orai Lietuvoje

„Kitaip tariant, numatomi drungni, drėgni ir šiek tiek vėjuoti orai. Ir naktį, ir dieną daug kur kurį laiką lis, žemiausia temperatūra naktį bus apie 4–6, prie jūros maždaug 9 laipsniai šilumos, aukščiausia temperatūra dieną liks maždaug tokia pati, kai kur maždaug 1 laipsniu aukštesnė.

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Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur negausiai palis, galima ir viena kita šlapia snaigė. Žemiausia temperatūra naktį 2–4 laipsniai šilumos, kai kur apie 0, aukščiausia dieną bus apie 3–5 laipsnius šilumos.

Ketvirtadienį ir naktį, ir dieną kartosis neilgai trunkantis lietus. Vėjas pietinių krypčių, dėl to žemiausia temperatūra naktį bus 4–6, prie jūros 8–9 laipsniai šilumos, dieną visur šils iki 6–8 laipsnių šilumos.

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Savaitės pabaigoje oras Lietuvos link pradės plaukti iš šiaurės vakarų ir šiaurės. Atsiras vis daugiau mišrių kritulių, žemė vis dažniau pabals nuo nedidelio greitai tirpstančio sniego. Atrodo, tokie orai nusitęs ir į kitą savaitę“, – prognozavo sinoptikas N. Šulija.

Visą N. Šulijos orų prognozę galite stebėti straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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