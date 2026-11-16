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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Narkotikų platinimą Airijoje ir Šiaurės Airijoje organizavęs vilnietis kalės 12 metų

2026-11-16 11:52 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 11:52
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Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, sostinės gyventoją T. L. (gim. 1980 m.) pripažino kaltu dėl didelio kiekio narkotinių medžiagų platinimo užsienio šalyse organizavimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. 

Teismas (nuotr. ELTA)

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, sostinės gyventoją T. L. (gim. 1980 m.) pripažino kaltu dėl didelio kiekio narkotinių medžiagų platinimo užsienio šalyse organizavimo bei neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. 

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Teismas, įvertinęs T. L. padarytų nusikaltimų pavojingumą, jam skyrė galutinę subendrintą 12 metų laisvės atėmimo bausmę, pranešė prokuratūra.

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Bylos duomenimis, būdamas Lietuvoje T. L. subūrė bendrininkų grupę, kurios nariai, vykdydami T. J. nurodymus, platino kokainą Airijoje ir Šiaurės Airijoje. Vienas iš jo bendrininkų Šiaurės Airijoje netoli savo gyvenamosios vietos laikė užkasęs didelį kiekį narkotinės medžiagos – kokaino. Sulaukęs T. L. nurodymų, bendrininkas iškasdavo iš slaptavietės nurodytą kiekį kokaino ir perduodavo kitiems bendrininkams tolimesniam platinimui.

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Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2019 metų lapkričio iki 2020 m. gegužės bendrininkų grupės nariai neteisėtai disponavo beveik 930 gramų kokaino, turėdami tikslą jį platinti.

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Sudėtingą, didelės apimties ir glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo pareikalavusį ikiteisminį tyrimą organizavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, valstybinį kaltinimą teisme palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai, tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuotų nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai. 

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Nuteistojo kaltė buvo pagrįsta ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma. Skirdamas griežtą 12 metų laisvės atėmimo bausmę, teismas įvertino tai, kad su kokaino platinimu susijusiose veikose T. L. atliko esminį ir reikšmingiausią organizatoriaus vaidmenį.

Šioje byloje T. L. nuteistas ir už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Atliekant kratą vilniečio namuose nustatyta, kad jis laikė nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių, kurias kratos metu perdavė policijos pareigūnams.

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Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Vienas iš T. L. bendrininkų už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti buvo nuteistas rugsėjo mėn. Klaipėdos miesto apylinkės teismo, kiti keturi bendrininkai (trys Lietuvos Respublikos piliečiai ir vienas Šiaurės Airijos pilietis) nuteisti Jungtinėje Karalystėje.

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