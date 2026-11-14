Dėl duobės kelyje – brangiai kainavusi avarija: „Via Lietuva“ turės sumokėti vairuotojui

Kaip teigiama LAT pranešime spaudai, ginčas dėl žalos atlyginimo kilo po 2023 m. balandį įvykusio eismo įvykio magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda.
Bylos duomenimis, minėto kelio pirmojoje eismo juostoje atsivėrė duobė. Ją apvažiuoti bandęs vairuotojas persirikiavo į antrąją juostą ir, vengdamas susidurti su priekyje stabdomu automobiliu, atsitrenkė į kelio atitvarus bei susidūrė su šiuo automobiliu. Priekyje važiavusį automobilį staigiai stabdyti privertė dėl tos pačios duobės persirikiavęs mikroautobusas. Per įvykį buvo apgadintas vyro (ieškovo) automobilis ir nežymiai sutrikdyta jo sveikata.
Tiek pirmos, tiek ir apeliacinės instancijos teismai iš dalies tenkino ieškovo ieškinius. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2025 m. liepą iš bendrovės „Via Lietuva“ priteisė į avariją patekusiam vyrui apie 15,8 tūkst. eurų turtinės žalos atlyginimą, 250 eurų neturtinės žalos atlyginimą, 5 proc. procesines palūkanas už priteistą apie 16 tūkst. eurų sumą ir 1 860 eurų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Apeliacinės instancijos teismas (Kauno apygardos teismas) pakoregavo šių metų vasarį pakoregavo pirmos instancijos teismo sprendimą ir nutarė iš bendrovės „Via Lietuva“ ieškovui priteisti apie 31,2 tūkst. eurų turtinės žalos, 500 eurų neturtinės žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą apie 31,7 tūkst. eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei apie 3,4 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Po šių sprendimų bendrovė „Via Lietuva“ pateikė kasacinį skundą LAT. Juo įmonė prašė vyro ieškinį dėl žalos atlyginimo atmesti.
LAT, išnagrinėjęs bylą, paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo sprendimą – vairuotojui iš bendrovė „Via Lietuva“ liko priteista apie 31,2 tūkst. eurų turtinės ir 500 eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Kasacinis teismas pabrėžė, kad šiuo konkrečiu atveju duobė kelyje lėmė tiek į lengvojo automobilio vairuotojo, tiek ir mikroautobuso vairuotojo staigius manevrus – kad išvengtų kelyje atsivėrusios duobės, vairuotojai buvo priversti staigiai persirikiuoti į kitą eismo juostą.
„Teisėjų kolegijos vertinimu, rūpestingas kelio valdytojas gali nesunkiai numatyti, kad vairuotojai, mėgindami išvengti kliūties, gali patekti į avariją, ypač magistraliniame kelyje, kuriame važiuojama dideliu greičiu. Kelių valdytojų pareiga užtikrinti eismo dalyvių saugumą apima ir atsakomybę už pavojingas situacijas, kurias kelio trūkumai sukelia vairuotojams, kai šie bando jų išvengti“, – teigiama LAT pranešime spaudai.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad negalima reikalauti, jog vairuotojas visada numatytų bet kokią netikėtai kelyje atsiradusią kliūtį. Šioje byloje nenustatyta, kad vairuotojas viršijo leistiną greitį ar nepaisė važiavimo sąlygų, taip pat nebuvo įrodyta, kad jis turėjo galimybę laiku sustoti ir išvengti įvykio.
Teismas akcentavo, kad atsižvelgiant į bylos aplinkybes, konstatuota, jog nėra pagrindo atleisti kelio valdytoją nuo atsakomybės ar keisti priteisto žalos atlyginimo, nenustačius, kad priteistas žalos atlyginimas viršijo tikruosius nuostolius, o nukentėjęs asmuo būtų nepagrįstai praturtėjęs bendrovė „Via Lietuva“ sąskaita.
LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.