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„Bitė“ su RRT bylinėsis dėl 300 eurų baudos už nutrauktas interneto paslaugas perpardavinėtojai

2026-11-13 17:14 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 17:14
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Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Lietuva“ ketina bylinėtis su Ryšių reguliavimo taryba (RRT) dėl šios paskirtos 300 eurų baudos už nutrauktas paslaugas interneto tiekėjai „Consilium Optimum“ (veikiančiai prekės ženklu „Fastlink“).

Bitė BNS Foto

Telekomunikacijų bendrovė „Bitė Lietuva“ ketina bylinėtis su Ryšių reguliavimo taryba (RRT) dėl šios paskirtos 300 eurų baudos už nutrauktas paslaugas interneto tiekėjai „Consilium Optimum“ (veikiančiai prekės ženklu „Fastlink“).

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Kaip penktadienį paskelbė „Consilium Optimum“, bauda skirta lapkričio 12 dieną, nes „Bitė“ be pateisinamos priežasties neįvykdė lapkričio 6 dienos RRT nurodymo paslaugas atnaujinti, o dėl to be ryšio liko įmonės klientai.

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Pakomentavo „Bitė“

Savo ruožtu „Bitė“ BNS komentavo, kad interneto tiekimas jį galutiniams vartotojams perpardavinėjančiai „Consilium Optimum“ nutrauktas bendrovėms nesutariant dėl naujos sutarties sąlygų, baigiant galioti senajai.

„RRT nutarimą bei skirtą 300 eurų baudą dviejų verslo partnerių ginče laikome nepagrįstu, tad jį, žinoma, skųsime“, – komentare BNS penktadienį teigė „Bitės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas.

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„Bitė“ dar 2026 metų vasarį priminė perpardavinėtojui apie artėjančią sutarties pabaigą. Tad „Consilium Optimum“ turėjo daugiau kaip pusę metų pasirūpinti savo klientais: susitarti dėl naujų sąlygų su esamu tiekėju, pasirinkti alternatyvų paslaugos tiekėją, laisvai pasirinkti bet kokį kitą ją tenkinantį sprendimą“, – teigė jis.

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„Consilium Optimum“ penktadienį išplatintame pranešime pareiškė, kad RRT baudą skyrė „Bitei“ nutraukus mobiliojo interneto paslaugų didmeninį tiekimą. Anot įmonės, dėl to sutriko apie 1,8 tūkst. jos paslaugų.

„Žmonės liko be interneto, valstybės institucija įpareigojo operatorių ryšį nedelsiant įjungti, tačiau (...) „Bitė Lietuva“ neįjungė interneto paslaugų“, – pranešime teigė įmonė.

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Su RRT penktadienio popietę BNS susisiekti nepavyko.

Teigiama, kad bauda augs kiekvieną dieną, kol RRT nurodymas atnaujinti paslaugas nėra vykdomas.

Anot J. Špakausko, „Consilium Optimum“ nėra vienintelė įmonė, kuriai teikiamos perpardavinėjimo paslaugos, todėl jai taikyti „išskirtines sąlygas“ nebūtų sąžininga.

indeliai.lt

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