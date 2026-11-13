Prieš devynerius metus įvykdytos žmogžudystės byla perduota teismui

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2017 metų gegužę penki asmenys, veikdami bendrininkų grupėje, susitarė atkeršyti vyrui už vieno iš jų sumušimą Ispanijoje. Įgyvendindami šį sumanymą, jie pasinaudojo apgaule – išgalvotu pretekstu apie neva planuojamą kontrabandinio krovinio pasisavinimą išviliojo nukentėjusįjį iš namų ir atgabeno jį į iš anksto numatytą vietą Vilkaviškio rajone.
Kaltinamiesiems gresia laisvės atėmimo bausmė
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, atvykus į sutartą vietą, nukentėjusįjį užpuolė ten laukę bendrininkai. Vyras buvo sumuštas, neteisėtai laikomas, o vėliau automobiliu išgabentas Kauno link. Vežamas automobiliu jis nuo patirtų sužalojimų mirė, o jo kūnas buvo paslėptas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje.
Keturiems kaltinamiesiems gresia laisvės atėmimas iki 15 metų. Vieno iš penkių įtariamų bendrininkų atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
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