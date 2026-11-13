Nužudytos Beno Mikutavičiaus pusseserės tėtis įvardijo, kokios bausmės tikisi: „Vienas iš dviejų“

Teismo posėdyje B. Mikutavičius ne tik šaltakraujiškai pasakojo ketinęs nužudyti dar daugiau žmonių, bet ir šypsojosi, juokėsi.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Penktadienį 13 val. prieš teismą stojo dviguba žmogžudyste kaltinamas Benas Mikutavičius – jis dvi jaunas merginas nužudė pernai gruodį. Teismo salėje 30-metis žudikas šypsojosi, juokėsi, nervingai krapštė pirštus ir judino kojas. Iš pradžių klausiamas atsakinėja puse lūpų.
„Ar pripažįstate, Benai, savo kaltę? – Aš savo poziciją pasakysiu tik vėliau. – O mums gal galite pasakyti“, – klausinėjo žurnalistai.
Ir galų gale prabilo, o tai ką dėstė – šokiruoja.
„O ką jums padarė pusseserė, kad jūs taip padarėte? – Tai ne vien su pussesere susiję. – O su kuo dar? – Tai buvo susitikimai ir su kitais žmonėmis. Su daugiau žmonių. – Kas tie daugiau žmonių? – Nepažįstami ir keletas pažįstamų“, – kalbėjo teisiamas žudikas Benas Mikutavičius.
B. Mikutavičius tikina planavęs nužudymų seriją, o susitikimus buvo suplanavęs kas keliasdešimt minučių.
„Tai nesusiję tik su Simona ir su Osinskaite. – O buvo planuota? – Be abejo... galėjo būti dar baisiau – kas dar baisiau? – Sakau, turėjau susitikti su kitais žmonėmis. – Su keliais? – Apie 14 valandą būtų buvę 5, o neužilgo ir 6 pažįstami“, – sakė B. Mikutavičius.
Viską esą buvo susirašęs į sąsiuvinį, tik jo teisėsaugai kratų metu taip ir neaptiko. Pirmajame teismo posėdyje žudikas šaltakraujiškai duoda parodymus, šypsodamasis smulkiai pasakoja, kaip nužudęs giminaitę, kad buvo daug kraujo, tad nusiplovė rankas, pasiėmė iš jos piniginės 10 eurų, išeidamas užrakino duris ir užlaužė spynoje raktą, tą patį pakartojo ir vos už kelių šimtų metrų bute palikdamas žiauriai subadytą nekilnojamojo turo brokerę. Laimė, daugiau susitikimų neįvyko.
„Kas sutrukdė? – Turėjau visas galimybes, dėl to kažkiek gailiuos, bet nepasakysiu dėl ko. – Ar gailitės šitų įvykių? – Sakau, kaip tik priešingai ne tai, kad gailiuos, bet...“ – išlemeno B. Mikutavičius.
Prašymas dėl pakartotinės ekspertizės – atmestas
Pripažįsta, ką padaręs, bet gailisi neįvykdęs savo žudikiško plano. Pasak prokuroro, to, ką žudikas pasakoja teisme, nekalbėjo nė vienoje iš 4 apklausų
„Buvo labiau į asmeninę konfliktinę situaciją akcentuojamas dėmesys, o šiuo metu jis lyg nurodo planavęs kuo daugiau žmonių nužudyt ne vien asmeniniais motyvais“, – aiškino prokuroras Darius Jakutis.
Klausimas ar B. Mikutavičius pasakoja tiesą, ar suka uodegą?
„Kiekvieną kartą jo versija keičiasi pagal tai, kas nustatoma byloje. Šiandien mes išgirdome 3 versiją, jis bando užmesti paslaptingumo skraistę: kad neatskleisiu, kaip rinkausi aukas, pasakysiu vėliau“, – pasakojo nukentėjusios šeimos advokatas Aleksandras Pocius.
Artėjant bylos nagrinėjimui teisme – B. Mikutavičius paprašė papildomai jį dar kartą tirti, greičiausiai vengdamas gresiančio įkalinimo iki gyvos galvos. Nors jam yra nustatytas psichikos sutrikimas, tačiau, pasak ekspertų, tai netrukdo jam atsakyti už savo veiksmus.
„Susipažinęs su bylos medžiaga jis teikė prašymą, kad būtų paskirta pakartotinė psichiatrijos ekspertizė, ir tas prašymas buvo atmestas, nes nebuvo pakankamai argumentų“, – tikino D. Jakutis.
Pusseserei žudikas grasino jau anksčiau
Teismo posėdyje dalyvavo tik viena nukentėjusioji šeima. Nužudytos pusseserės mama pasakojo, kad abu giminaičiai Kaune drauge gyveno apie 3 metus, anot moters, dukra paprašė Beno išsikraustyti, kai jo elgesys tapo nepakenčiamas – tada ir vyko užfiksuotas konfliktas.
„O dabar tu, suka, kale, tu pamatysi… Jūs prisižaidėt, aš jus įspėju, giminaičiai... Čia pasekmės jau to. Dėl nesąmonių. – O ką tu padarysi, mano daiktus išvartysi? – Čia smulkmena...“ – pusseserės filmuotoje medžiagoje girdėti B. Mikutavičiaus grasinimai.
„Mes beveik nebendravome, jis visada buvo keistas. – Bet jie buvo susipykę su dukra? – Tik tą kartą prieš metus. – O kai jis buvo užsukęs rugsėjį? – Buvo draugas dukros“, – sakė nužudytos pusseserės mama Livija.
„Neturiu žodžių, aš labai supykęs, piktas, nežinau ką pasakyti. – Kokios bausmės jis turėtų sulaukti? – Arba po velėna, arba iki gyvos galvos – viens iš dviejų“, – pridūrė nužudytos pusseserės tėvas Arūnas.
Nužudytos alytiškės tėvai paprašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant – abiejų merginų artimieji yra pateikę ieškinius.
„Prašome atlyginti turtinę žalą ir neturtinę dėl dukros praradimo, bendra suma 109 tūkst, o kitos šeimos – apie 200 tūkst., ten kvalifikuotas nužudymas, mūsų atveju – ne“, – minėjo A. Pocius.
Beno Mikutavičiaus apklausa bus tęsiama gruodį, liks kelioms dienoms iki Kūčių.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.