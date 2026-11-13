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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nužudytos Simonos mama apie Mikutavičių: „Jis visą laiką buvo keistas“

2026-11-13 13:07 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-11-13 13:07
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Nužudytosios Simonos Sudeikytės mama Livija Sudeikienė sako, kad jos dukters nužudymu kaltinamas giminaitis Benas Mikutavičius jai visada atrodė keistas.

Nužudytos Simonos mama apie Mikutavičių: „Jis visą laiką buvo keistas“(nuotr. Aurimas Barkauskas/ELTA)
GALERIJA (40)

Nužudytosios Simonos Sudeikytės mama Livija Sudeikienė sako, kad jos dukters nužudymu kaltinamas giminaitis Benas Mikutavičius jai visada atrodė keistas.

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„Jis visą laiką buvo keistas“, – žurnalistams teisme sakė moteris. Ji teigė, kad su giminaičiais beveik nebendravo.

B. Mikutavičius yra kaltinamas savo pusseserės S. Sudeikytės nužudymu, L. Sudeikienė šioje byloje yra pripažinta nukentėjusiąja.

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Kaltinamojo parodymus moteris vadina pasakomis.

„Čia pasakos visada ir buvo“, – sakė L. Sudeikienė.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Beno Mikutavičiaus teismas

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Po įvykdyto nusikaltimo ji sakė nesulaukusi atsiprašymo nei iš jo šeimos, nei iš paties B. Mikutavičiaus.

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„Baikit juokus“, – į žurnalistų klausimą apie atsiprašymą atsakė L. Sudeikienė. Ji sakė mažai bendravusi su kaltinamojo mama, o su jo tėvu nebendraujanti visiškai.

L. Sudeikienė byloje dėl dukters nužudymo pareiškė daugiau nei 109 tūkst. eurų ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

„Kitos šeimos, kiek aš girdėjau, apie 200 tūkstančiai eurų. Ten kvalifikacija kita, ten kvalifikuotas nužudymas. Mūsų atveju kol kas nekvalifikuotas nužudymas. Manau, kad mums yra galimybė teisme prašyti keisti kvalifikaciją. Negaliu paneigti to, kad ateityje teismo galbūt prašysime pakeisti iš paprasto į kvalifikuotą ir Simonos nužudymą“, – žurnalistams Kauno apygardos teisme sakė nukentėjusiajai atstovaujantis advokatas Aleksandras Pocius.

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Jis pastebi, kad kaltinamojo parodymai vis keičiasi.

„Jo parodymai kiekvieną kartą yra skirtingi, kiekvieną kartą jo versija keičiasi. Mano manymu, jo versija keičiasi atsižvelgiant į tai, kas yra nustatoma byloje. Šiandien mes išgirdome trečią versiją. Mano manymu, jis bando užmesti kažkokio paslaptingumo skraistę, kaip rinkosi aukas. Akivaizdu, kad palankiausias dalykas, kad paskirtų papildomą psichiatrinę ekspertizę. Tačiau jau atlikta ekspertizė labai išsami, jis buvo stebimas, atsakyta į visus klausimus, todėl pagrindo skirti naują ekspertizę, nematau. Nematau pagrindo abejoti jo psichine būkle“,  – sakė nukentėjusiosios advokatas.

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Planavo nužudyti daug žmonių

Per apklausą teisme B. Mikutavičius pareiškė, kad iš viso planavo nužudyti 6 žmones. Per ikiteisminį tyrimą, pasak prokuroro, jis to neminėjo.

Kaltinamasis teisme detaliai pasakojo, kaip atėjo į butus, kaip elgėsi, ką veikė, kaip elgėsi užpultos aukos, kokia buvo jų kūnų padėtis po užpuolimų.

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Vyras sakė sąmoningai ieškojęs būstus nuomojančių asmenų, juos rinkosi pagal vietas. Po įvykio viešojoje erdvėje pasirodė merginos pasakojimas, ji pripažino, kad gruodžio 4 d. taip pat turėjo susitikti su B. Mikutavičiumi, tačiau susitikimas neįvyko ir ji liko gyva.

„Viskas buvo planuota. Ketinau nužudyti ir daugiau žmonių, su kuriais buvau susitikęs. Pirmiausia pusseserę Simoną Sudeikytę, paskui brokerę Gabrielę Osinskaitę, paskui šalia esančiame bute, paskui prie „Topolio“. Vėliau pas dar vieną žmogų jo darbo vietoje“, – teismui pasakojo B. Mikutavičius. Jis minėjo, kad norėjo nužudyti ir vyrą, su kuriuo anksčiau dirbo picerijoje.

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Jo pasakojimas buvo ne visai rišlus, nerišliai prieš posėdį jis kalbėjo ir atsakinėdamas į žurnalistų klausimus. Klausiamas, ar gailisi, jis sakė, kad „priešingai“, esą viskas galėjo būti ir blogiau.

„Prisipažįstu, kad padariau (nusikaltimus – ELTA)“, – per teismo posėdį pareiškė B. Mikutavičius.

Jis tikino, kad planavo nužudyti daugiau žmonių.

„Buvo daugiau pažįstamų, kurios aš planavau nužudyti, bet jie buvo išvykę ar atostogose buvo“,  – teigė kaltinamasis.

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Jis sakė, kad jam sudėtinga paaiškinti, kodėl jis planavo nužudyti žmones.

Dėl vienos moters, tai yra jo pusseserės nužudymo, B. Mikutavičiui pateiktas kaltinimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 129 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.

Dėl kitos moters, nekilnojamojo turto brokerės, nužudymo vyrui inkriminuojama veika, numatyta BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte – pareigūnai mano, kad pagal nustatytą sužalojimų padarymo mechanizmą, aukai turėjo būti ir greičiausiai buvo sukeltos didelės kančios. Dėl to veika kvalifikuota buvo kaip nužudymas itin žiauriai. Už nužudymą itin žiauriai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 

Šiai merginai buvo 28 kartus buvo smogta peiliu į kaklą.

Su viena iš aukų, pussesere, B. Mikutavičius galimai  konfliktavo dėl esą jo išvarymo iš buto. 

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