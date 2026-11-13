Benas Mikutavičius atskleidė, ką dar planavo nužudyti, tačiau vieną dalyką nutylėjo: „Ateityje...“

„Tas siekis, troškimas formavosi daugelį metų“, – parodymų metu teisme kalbėjo kaltinamasis.
Tvirtino planavęs nužudyti dar daugiau žmonių
Pusseserės nužudymą B. Mikutavičius siejo su ankstesniu konfliktu, bet teigė jautęs pyktį ne tik jai.
„Aš tą planą tai daryti jau iš anksčiau turėjau, kažkokį siekį. Tiesiog konfliktavome“, – sakė kaltinamasis.
„Labai sudėtingas paaiškinimas. Na, tas siekis ar troškimas, tikslas formavosi jau daugelį metų. Aišku, 2014 metais nebūtų tai įmanoma, bet labai daug pasakoti, net nežinau“, – teismui parodė vyras.
Atskleidė, ką dar planavo nužudyti, tačiau vieną dalyką nutylėjo
Jis tvirtino taip pat planavęs nužudyti picerijos darbuotoją, su kuriuo anksčiau kurį laiką dirbo. Dėl to iš vyro pasiskolinęs pinigų, kad turėtų pretekstą su juo susitikti.
„Specialiai pasiskolinau, kad po to galėčiau pasakyti, kad galiu susitikti, grąžinti skolą. (...) Nužudyti (tikslas buvo – BNS)“, – sakė B. Mikutavičius.
Jis neatskleidė, kodėl neįvykdė kitų planuotų nužudymų, tvirtino, kad tai „nesusiję vien su“ pussesere.
„Šito nesakysiu, dėl ko kitų nedariau, galbūt ateityje papasakosiu kažką“, – teigė kaltinamasis.
„Tuo metu (pernai rugsėjį – BNS) jau buvo mintyse mano, kad užeisiu pas Simoną, buvo daugiau pažįstamų, kuriuos taip pat žadėjau nužudyti, bet kai kurie iš jų ar buvo išvykę kažkur, ar atostogose, kiek žinau, tai negalėjo“, – teismui sakė B. Mikutavičius.
Sako specialiai įsigijęs peilį, žinojęs, kad žudys žmones
B. Mikutavičius sakė specialiai nužudymams įsigijęs „didelį, kovinį“ apie 30 cm ilgio peilį.
„Gan sunkus. Aš jį tam ir nusipirkau specialiai, nes žinojau, ką darysiu. (...) Turėjau ten ir kitus (tris – BNS) telefonus. Turėjau tokį labai paprastą vieną, seną“, – teismui parodė kaltinamasis.
Nuėjęs į butą pas pusseserę, sakė ją užtikęs apie 20 minučių kalbančią telefonu. Tuomet jie šnekėjosi įprastomis temomis – apie gyvenimą, mokslus.
„Po to dar paprašiau, kad ji man kavos padarytų. Tiesiog ėjome iš kambario į kambarį ir aš laukiau progos, kada tą padaryti. Vėliau ji atsisėdo virtuvėje ant stalo, aš gėriau kavą tiesiog“, – sakė B. Mikutavičius.
Tuomet jis nurodė smūgiavęs merginai į kaklo sritį.
„Kiek pamenu, vieną (smūgį sudaviau – BNS), aš pasitraukiau, kad ji praeitų, mačiau, kad labai daug kraujo. (...) Tada nusiploviau rankas, pasiėmiau iš jos piniginės ten dešimt eurų, tiesiog užrakinau duris ir nulaužiau raktą, kad jeigu kas tiesiog man būtų daugiau laiko“, – nurodė kaltinamasis.
B. Mikutavičius nurodė tada išėjęs „su tikslu nueiti“ pas brokerę į kitą butą, kur įvykiai vystėsi panašiai.
„Išsitraukiau peilį ir smūgiavau. Taip kaip Simonai nepataikau, bandžiau dar kartą, pataikiau į ranką, tada bandžiau dar kartą iš nepatogios pozicijos, ji tada griuvo“, – sakė kaltinamasis.
„Truko iki dešimt maždaug sekundžių, kaip minėjau, galiu tuos 28 (sužeidimus – BNS) paaiškinti tik tuo, kad jai kliudydavo vis petį, galbūt krūtinės sritį, ir iš to susidarė daug atskirų įpjovų“, – teigė jis.
Kaltinamasis sakė užrakinęs ir šio buto duris bei nulaužęs raktą, kad turėtų daugiau laiko.
Pareikšti du civiliniai ieškiniai
Byloje nukentėjusiaisiais pripažinti trys asmenys – nužudytųjų artimieji.
Nužudytos pusseserės artimieji prieš teismui pradedant nagrinėti bylą pareiškė 109 tūkst. eurų dydžio civilinį ieškinį turtinei ir neturtinei žalai priteisti, bylos šalys jam neprieštaravo.
Mirusios merginos motinai atstovaujantis advokatas Aleksandras Pocius žurnalistams nurodė, kad byloje iš viso yra pateikti du civiliniai ieškiniai.
„Vienas pateiktas buvo ikiteisminiame tyrime, mes pateikėme teisme. (...) Viskas pateikta buvo laiku, iki įrodymų tyrimo pradžios, todėl civilinis ieškinys bus nagrinėjamas kartu su visa byla“, – sakė A. Pocius.
Jo žiniomis, dėl brokerės nužudymo artimieji siekia apie 200 tūkst. žalos atlyginimo.
„Bet ten kvalifikacija truputį kitokia, kvalifikuotas nužudymas. Mūsų atveju bent jau kol kas yra nekvalifikuotas nužudymas, bet remiantis tuo, kas bus išgryninta teisme, manau, yra galimybė prašyti keisti kvalifikaciją“, – kalbėjo advokatas.
Teisme buvo pareikštas brokerės artimųjų prašymas didesnį ieškinį nagrinėti ieškovams nedalyvaujant, teisėja jį tenkino.
Prieš teismo posėdį žurnalistų paklaustas, ar planavo nužudymus, jis sakė „be abejo“ ir kad tą darė tik jis vienas.
BNS rašė, kad 1996 metais gimęs B. Mikutavičius kaltinamas pernai gruodžio 4-ąją Kaune nužudęs 2003 metais gimusią savo pusseserę ir 2001 metais gimusią nekilnojamojo turto brokerę.
Padedant gyventojams, vyras kitą dieną buvo sulaikytas, teismas leido jį suimti.
Brokerės nužudymą prokuratūra kvalifikuoja kaip itin žiaurų, nes moteriai galėjo būti sukeltos kančios, jai peiliu smūgiuota 20–30 kartų. Pusseserei sukelti sužalojimai padaryti dviem veiksmais. Abu nusikaltimai padaryti nedraudžiamu turėti taktiniu peiliu.
Ikiteisminio tyrimo metu B. Mikutavičius kaltę pripažino iš dalies, bet savo motyvų plačiau nepaaiškino.
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