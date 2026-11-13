Benas Mikutavičius norėjo nužudyti dar daugiau žmonių: „Iš anksto šitą planavau“

„Taip“, – į teisėjos Odetos Gruodienės klausimą, ar sutinka iškart duoti parodymus, nelaukiant nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausų, atsakė B. Mikutavičius.
„Galiu dabar“, – pareiškė kaltinamasis.
Teismas pradėjo nagrinėti merginų nužudymo bylą, Benas Mikutavičius joje pripažįsta kaltę
Tačiau jo pasakojimas buvo ne visai rišlus, nerišliai prieš posėdį jis kalbėjo ir atsakinėdamas į žurnalistų klausimus: klausiamas, ar gailisi, jis sakė, kad „priešingai“, esą viskas galėjo būti ir blogiau.
„Prisipažįstu, kad padariau (nusikaltimus – ELTA)“, – per teismo posėdį pareiškė B. Mikutavičius.
„Gal nuo to reiktų pradėti, kad aš iš anksto šitą planavau. (...) Su tais, su kuriais susitariau susitikti, planas buvo juos visus nužudyti. Iš pradžių Simoną (pusseserę – BNS), tada Osinskaitę (brokerę – BNS)“, – kalbėjo kaltinamasis.
Tačiau jis tikino, kad planavo nužudyti daugiau žmonių.
„Buvo daugiau pažįstamų, kuriuos aš planavau nužudyti, bet jie buvo išvykę ar atostogose buvo“, – teigė kaltinamasis.
Jis sakė, kad jam sudėtinga paaiškinti, kodėl jis planavo nužudyti žmones.
Dviejų merginų nužudymu kaltinamas 30-metis vyras į Kauno apygardos teismo posėdžių salę buvo atvestas penktadienio rytą. Jį atlydėjo keturi Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai.
B. Mikutavičius buvo įvestas ir pasodintas už stiklinio aptvaro, klausinėjamas žurnalistų jis šypsojosi.
Kaltinamasis nuo pernai gruodžio yra suimtas ir laikomas Kauno kalėjime.
Į posėdį atvyko tik viena nukentėjusioji, kuri ir pareiškė 109 tūkst. eurų ieškinį.
„Turtinę žalą sudaro laidotuvių išlaidos, neturtinė žala susijusi su patirtais išgyvenimais“, – sakė nukentėjusios advokatas Aleksandras Pocius.
Kiti nukentėjusieji į bylą neatvyko, jie dalyvauti posėdyje nepageidavo ir prašė bylą nagrinėti be jų.
Šioje byloje yra apie 20 liudytojų, į pirmąjį posėdį jie nekviečiami.
Dažniausiai pirmajame posėdyje prokuroras paskelbia kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamojo klausiama, ar jis pripažįsta kaltę, ar sutinka duoti parodymus.
Tyrimui vadovavęs prokuroras Darius Jakutis yra sakęs, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas poreikis B. Mikutavičiui dėl jo psichikos būklės taikyti vyrui medicinines priemones.
Dėl vienos moters, tai yra jo pusseserės nužudymo, B. Mikutavičiui pateiktas kaltinimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 129 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.
Dėl kitos moters, nekilnojamojo turto brokerės, nužudymo vyrui inkriminuojama veika, numatyta BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte – pareigūnai mano, kad pagal nustatytą sužalojimų padarymo mechanizmą, aukai turėjo būti ir greičiausiai buvo sukeltos didelės kančios. Dėl to veika kvalifikuota buvo kaip nužudymas itin žiauriai. Už nužudymą itin žiauriai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Šiai merginai buvo 28 kartus buvo smogta peiliu į kaklą.
Su viena iš aukų, pussesere, B. Mikutavičius turėjo užsitęsusį konfliktą dėl esą jo išvarymo iš buto.
Kaltinamasis slėpėsi
Policijos duomenimis, praėjusių metų gruodžio 4 d. pranešta, kad Kaune, Vinco Krėvės prospekte, buvo rastas 2003 m. gimusios merginos kūnas su pjautine žaizda.
Vėliau buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite. Atvykus tarnyboms, Kaune, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios merginos kūnas su smurto žymėmis.
Teisėsauga tuomet paskelbė įtariamojo nužudymais B. Mikutavičiaus nuotrauką. Vyras slapstėsi, tačiau buvo sulaikytas po kelių parų.
Tada skelbta, kad vyras įtariamas nužudęs savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę.
B. Mikutavičius buvo sulaikytas civilių asmenų.
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