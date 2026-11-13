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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Galėjo būti dar baisiau“: pirmą kartą prabilo 2 merginų žudikas Benas Mikutavičius

Nukentėjusioji iš Mikutavičius prašo priteisti 109 tūkst. eurų žalą
2026-11-13 09:26 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Publikavo:
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Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Publikavo:
2026-11-13 09:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno apygardos teismui penktadienį pradėjus nagrinėti dviejų merginų nužudymu kaltinamo Beno Mikutavičiaus bylą, šis pripažįsta kaltę, pradėjo duoti parodymus.

Kauno apygardos teismui penktadienį pradėjus nagrinėti dviejų merginų nužudymu kaltinamo Beno Mikutavičiaus bylą, šis pripažįsta kaltę, pradėjo duoti parodymus.

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„Prisipažįstu, kad padariau (nusikaltimus – BNS)“, – teisme sakė B. Mikutavičius.

„Gal nuo to reiktų pradėti, kad aš iš anksto šitą planavau. (...) Su tais, su kuriais susitariau susitikti, planas buvo juos visus nužudyti. Iš pradžių Simoną (pusseserę – BNS), tada Osinskaitę (brokerę – BNS)“, – kalbėjo kaltinamasis.

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Prieš teismo posėdį žurnalistų paklaustas, ar planavo nužudymus, jis sakė „be abejo“ ir kad tą darė tik jis vienas.

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„Galėjo būti dar baisiau“, – sakė kaltinamasis, teigdamas, kad nužudymų dieną planavo susitikimus su daugiau nei dviem žmonėmis.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Beno Mikutavičiaus teismas

Nukentėjusioji iš Mikutavičius prašo priteisti 109 tūkst. eurų žalą

Viena iš nukentėjusiųjų Beno Mikutavičiaus byloje prašo jai priteisti 109 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

Teisėjų kolegija ieškinį prijungė prie bylos, jis bus nagrinėjamas ir jeigu bus patenkintas, šie pinigai gali būti priteisti iš B. Mikutavičiaus.

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Kaltinamasis neprieštaravo, kad ieškinys būtų prijungtas prie bylos.

Dviejų merginų nužudymu kaltinamas 30-metis vyras į Kauno apygardos teismo posėdžių salę buvo atvestas penktadienio rytą. Jį atlydėjo keturi Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai. 

B. Mikutavičius buvo įvestas ir pasodintas už stiklinio aptvaro, klausinėjamas žurnalistų jis šypsojosi.

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Kaltinamasis nuo pernai gruodžio yra suimtas ir laikomas Kauno kalėjime.

Į posėdį atvyko tik viena nukentėjusioji, kuri ir pareiškė 109 tūkst. eurų ieškinį.

„Turtinę žalą sudaro laidotuvių išlaidos, neturtinė žala susijusi su patirtais išgyvenimais“, – sakė nukentėjusios advokatas Aleksandras Pocius.

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Kiti nukentėjusieji į bylą neatvyko, jie dalyvauti posėdyje nepageidavo ir prašė bylą nagrinėti be jų.

Šioje byloje yra apie 20 liudytojų, į pirmąjį posėdį jie nekviečiami.

Dažniausiai pirmajame posėdyje prokuroras paskelbia kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamojo klausiama, ar jis pripažįsta kaltę, ar sutinka duoti parodymus.

Kaltinamasis gali pasirinkti, kada duoti parodymus – prieš arba po liudytojų apklausos. Jis taip pat gali atsisakyti duoti parodymus.

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Tyrimui vadovavęs prokuroras Darius Jakutis yra sakęs, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas poreikis B. Mikutavičiui dėl jo psichikos būklės taikyti vyrui medicinines priemones.

Dėl vienos moters nužudymo B. Mikutavičiui pateiktas kaltinimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 129 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.

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Dėl kitos moters nužudymo vyrui inkriminuojama veika, numatyta BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte –  pareigūnai mano, kad pagal nustatytą sužalojimų padarymo mechanizmą, aukai turėjo būti ir greičiausiai buvo sukeltos didelės kančios. Dėl to veika kvalifikuota buvo kaip nužudymas itin žiauriai. Už nužudymą itin žiauriai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 

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Su viena iš aukų B. Mikutavičius turėjo užsitęsusį konfliktą dėl esą jo išvarymo iš buto. 

Keturi pareigūnai atlydėjo merginų žudiką Beną Mikutavičių į teismą

BNS rašė, kad 1996 metais gimęs B. Mikutavičius kaltinamas pernai gruodžio 4-ąją Kaune nužudęs 2003 metais gimusią savo pusseserę ir 2001 metais gimusią nekilnojamojo turto brokerę.

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Padedant gyventojams, vyras kitą dieną buvo sulaikytas, teismas leido jį suimti.

Brokerės nužudymą prokuratūra kvalifikuoja kaip itin žiaurų, nes moteriai galėjo būti sukeltos kančios, jai peiliu smūgiuota 20–30 kartų. Pusseserei sukelti sužalojimai padaryti dviem veiksmais. Abu nusikaltimai padaryti nedraudžiamu turėti taktiniu peiliu.

Ikiteisminio tyrimo metu B. Mikutavičius kaltę pripažino iš dalies, bet savo motyvų plačiau nepaaiškino.

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