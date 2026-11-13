Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teisme – dviejų merginų žudiko Mikutavičiaus byla

2026-11-13 06:01 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-11-13 06:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno apygardos teismas penktadienį ketina pradėti nagrinėti dviejų merginų nužudymu Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus baudžiamąją bylą.

Benas Mikutavičius, policija, švyturėliai (nuotr. Lietuvos policijos, AlytusPlius, 123rf.com, BNS)
GALERIJA (27)

Kauno apygardos teismas penktadienį ketina pradėti nagrinėti dviejų merginų nužudymu Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus baudžiamąją bylą.

REKLAMA
0

„Į teismo posėdį kviečiamas prokuroras, kaltinamasis, jo gynėjas, nukentėjusieji ir jų atstovai“, – Eltai sakė Kauno apygardos teismo pirmininko padėjėja komunikacijai Vija Kudzienė.

Šioje byloje yra apie 20 liudytojų, į pirmąjį posėdį jie nekviečiami.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismo posėdis Kauno apylinkės teisme dėl įtariamojo nužudymais Beno Mikutavičiaus suėmimo

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dažniausiai pirmajame posėdyje prokuroras paskelbia kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamojo klausiama, ar jis pripažįsta kaltę, ar sutinka duoti parodymus.

REKLAMA
REKLAMA

Kaltinamasis gali pasirinkti, kada duoti parodymus – prieš arba po liudytojų apklausos. Jis taip pat gali atsisakyti duoti parodymus.

REKLAMA

B. Mikutavičius yra suimtas ir laikomas kalėjime, iš ten jis turėtų būti atvežtas į teismą.

Tyrimui vadovavęs prokuroras Darius Jakutis yra sakęs, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas poreikis B. Mikutavičiui dėl jo psichikos būklės taikyti vyrui medicinines priemones.

Dėl vienos moters nužudymo B. Mikutavičiui pateiktas kaltinimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 129 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl kitos moters nužudymo vyrui inkriminuojama veika, numatyta BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte –  pareigūnai mano, kad pagal nustatytą sužalojimų padarymo mechanizmą, aukai turėjo būti ir greičiausiai buvo sukeltos didelės kančios. Dėl to veika kvalifikuota buvo kaip nužudymas itin žiauriai. Už nužudymą itin žiauriai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Su viena iš aukų B. Mikutavičius turėjo užsitęsusį konfliktą dėl esą jo išvarymo iš buto. 

Kaltinamasis slėpėsi 

Policijos duomenimis, praėjusių metų gruodžio 4 d. pranešta, kad Kaune, Vinco Krėvės prospekte, buvo rastas 2003 m. gimusios merginos kūnas su pjautine žaizda. 

Vėliau buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite. Atvykus tarnyboms, Kaune, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios merginos kūnas su smurto žymėmis.

Teisėsauga tuomet paskelbė įtariamojo nužudymais B. Mikutavičiaus nuotrauką. Vyras slapstėsi, tačiau buvo sulaikytas po kelių parų.

Tada skelbta, kad vyras įtariamas nužudęs savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę.

B. Mikutavičius buvo sulaikytas civilių asmenų. 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų