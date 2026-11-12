18-mečiui už narkotikų kontrabandą skirtas laisvės apribojimas

Be to, teismas įpareigojo kaltinamąjį dėvėti elektroninio stebėjimo priemones ir būti namuose nuo 23 iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, mokslu ar vykimu į sveikatos priežiūros įstaigas.
Teismas moksleiviui iš Molėtų už narkotikų kontrabandą skyrė laisvės apribojimą
Jaunuolis įpareigotas per visą laisvės apribojimo laiką tęsti mokslus ar pradėti dirbti, per vienerius metus neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose. Kaltinamajam uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir jomis disponuoti.
Bylos duomenimis, praėjusių metų kovo–birželio mėnesiais tuo metu dar nepilnametis Molėtų gyventojas elektroninėse parduotuvėse, registruotose Nyderlandų Karalystėje, tris kartus įsigijo elektroninių cigarečių, minėtų įrenginių kasečių bei sirupo, kuriuose buvo labai didelis kiekis kelių skirtingų psichotropinių medžiagų.
Siuntų pristatymui kaltinamasis pateikdavo išgalvotus gavėjo asmens duomenis, o siuntas nurodė pristatyti į Molėtuose ir Vilniuje esančius paštomatus. Šias į Lietuvą atsiųstas siuntas patikrinę Kauno teritorinės muitinės pareigūnai nustatė, kad jose yra kvaišalų.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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