Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

18-mečiui už narkotikų kontrabandą skirtas laisvės apribojimas

2026-11-12 09:34 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-12 09:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Panevėžio apygardos teismas 18-mečiui molėtiškiui už disponavimą labai dideliu psichotropinių medžiagų kiekiu bei šių kvaišalų kontrabandą dvejiems metams skyrė laisvės apribojimą su intensyvia priežiūra, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Teisėjai (nuotr. ELTA)

Panevėžio apygardos teismas 18-mečiui molėtiškiui už disponavimą labai dideliu psichotropinių medžiagų kiekiu bei šių kvaišalų kontrabandą dvejiems metams skyrė laisvės apribojimą su intensyvia priežiūra, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

REKLAMA
0

Be to, teismas įpareigojo kaltinamąjį dėvėti elektroninio stebėjimo priemones ir būti namuose nuo 23 iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, mokslu ar vykimu į sveikatos priežiūros įstaigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas moksleiviui iš Molėtų už narkotikų kontrabandą skyrė laisvės apribojimą

Jaunuolis įpareigotas per visą laisvės apribojimo laiką tęsti mokslus ar pradėti dirbti, per vienerius metus neatlygintinai išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose. Kaltinamajam uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir jomis disponuoti.

REKLAMA
REKLAMA

Bylos duomenimis, praėjusių metų kovo–birželio mėnesiais tuo metu dar nepilnametis Molėtų gyventojas elektroninėse parduotuvėse, registruotose Nyderlandų Karalystėje, tris kartus įsigijo elektroninių cigarečių, minėtų įrenginių kasečių bei sirupo, kuriuose buvo labai didelis kiekis kelių skirtingų psichotropinių medžiagų.

REKLAMA

Siuntų pristatymui kaltinamasis pateikdavo išgalvotus gavėjo asmens duomenis, o siuntas nurodė pristatyti į Molėtuose ir Vilniuje esančius paštomatus. Šias į Lietuvą atsiųstas siuntas patikrinę Kauno teritorinės muitinės pareigūnai nustatė, kad jose yra kvaišalų.

Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų