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TV3 naujienos > Žmonės

Štai kaip dabar atrodo Almos Adamkienės kapas: paminklas akį traukia iš toli

2026-11-09 14:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 14:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nuo to laiko, kai Kauno Petrašiūnų kapinių Poetų kalnelyje amžinojo poilsio atgulė 96-erių buvusi pirmoji šalies ponia, prezidento Valdo Adamkaus žmona ir gyvenimo meilė Alma Adamkienė, praėjo jau ne vieneri metai. Šviesios atminties visuomenininkė ir filantropė, baigusi savo žemiškąjį kelią 2023-aisiais, ir šiandien išlieka gyva žmonių širdyse.

Nuo to laiko, kai Kauno Petrašiūnų kapinių Poetų kalnelyje amžinojo poilsio atgulė 96-erių buvusi pirmoji šalies ponia, prezidento Valdo Adamkaus žmona ir gyvenimo meilė Alma Adamkienė, praėjo jau ne vieneri metai. Šviesios atminties visuomenininkė ir filantropė, baigusi savo žemiškąjį kelią 2023-aisiais, ir šiandien išlieka gyva žmonių širdyse.

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Prabėgus Vėlinėms, kapinėse tvyranti ramybė ir pagarba atsispindi kiekvienoje kapavietės detalėje – ji apsupta išskirtinės šilumos, rūpesčio bei gausių prasmingų simbolių.

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FOTOGALERIJA. Almos Adamkienės kapas Petrašiūnų kapinėse

Kapavietės architektūra ir rudens spalvos

Almos Adamkienės kapas išsiskiria subtilia, šiuolaikine, tačiau kartu raminančia kompozicija. Apskrita kapavietės aikštelė išgrįsta smulkiomis akmens trinkelėmis, o jos perimetrą juosia išraiškingi granitiniai suolai bei už nugaros stūksantis meninis akcentas – kalvystės darbo kryžius-saulutė.

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Centre esanti apskrita kapavietės salelė apsodinta rudens dvelksmą nešančiais viržiais. Jie spinduliuoja šiltais bordo, alyviniais ir šviesiai žalsvais atspalviais, suteikiančiais kapui gyvumo ir natūralios harmonijos.

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Ant pagrindinio pilko granito paminklo iškalti šie žodžiai:

„ALMA NUTAUTAITĖ ADAMKUS

1927–2023

VISUOMENININKĖ, FILANTROPĖ“

Žvakių šviesa ir pagarba

Po Vėlinių kapavietė nušviesta daugybės gyvų liepsnelių. Tvarkingai išrikiuotos stiklinės žvakės nusėtos tiek prie pačio paminklo, tiek ant trinkelių grindinio. Jų šiluma kuria ypatingą, susikaupimo pilnu atmosferą.

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Kapą puošia elegantiškos gyvos gėlės. Šalia paminklo guli išraiškingos tamsiai raudonų ir bordo chrizantemų puokštės, o priekinėje dalyje išsirikiavę šviesūs gėlių vainikai – baltų chrizantemų, lelijų ir rožių kompozicijos.

Ant vienos iš baltų gėlių puokščių plevėsuoja kaspinas su užrašu „Kauno miesto savivaldybė“, o šalia padėtas jautrus atvirukas su plunksnos motyvu, pasirašytas nuo „Kazickų šeimos fondo“, primenantis apie visuotinį pripažinimą ir šiltus ryšius.

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Kazickų šeimos fondas yra viena didžiausių privačių filantropinių organizacijų Lietuvoje

Taip pat matomos smulkesnės puokštelės su Lietuvos valstybės trispalvės juostelėmis.

Neužmirštas palikimas

Šis tvarkingas, gėlėmis ir žvakių šviesa apgaubtas kapas Petrašiūnų kapinėse – nuolatinis priminimas apie šviesų Almos Adamkienės atminimą, jos nuveiktus didžiulius darbus bei nesavanaudišką širdį, kurią ji dalino visai Lietuvai.

Prezidento Valdo Adamkaus gyvenimo palydovės atminimas ir toliau lieka branginamas tautos.

Primename, kad A. Adamkienė Kauno Petrašiūnų kapinėse atgulė 2023-iųjų gegužės 23 dieną.

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