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TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

Išvydusi, ką teta pasodino dėdės kape, šiaulietė pasišlykštėjo: „Bukumui ribų nėra“

2026-10-27 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 16:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Artėjant Vėlinėms daugelis lietuvių skuba tvarkyti artimųjų kapų, sodina gėles ir galvoja, kaip gražiai pagerbti išėjusiuosius. Tačiau kartais net tokie pasirinkimai, kuo apželdinti kapą, gali tapti nesusipratimų giminėje priežastimi – tai rodo prieš kelerius metus savo pasakojimu pasidalijusios skaitytojos Monikos istorija, kuri, atvykusi prie dėdės kapo, liko nustebusi.

Išvydusi, ką teta pasodino dėdės kape, šiaulietė pasišlykštėjo: „Bukumui ribų nėra“ (tv3.lt fotomontažas)
GALERIJA (57)

Artėjant Vėlinėms daugelis lietuvių skuba tvarkyti artimųjų kapų, sodina gėles ir galvoja, kaip gražiai pagerbti išėjusiuosius. Tačiau kartais net tokie pasirinkimai, kuo apželdinti kapą, gali tapti nesusipratimų giminėje priežastimi – tai rodo prieš kelerius metus savo pasakojimu pasidalijusios skaitytojos Monikos istorija, kuri, atvykusi prie dėdės kapo, liko nustebusi.

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Šiuo metu daug dėmesio skiriame artimųjų kapų priežiūrai ir puošimui, vis dėlto, nors kiekvienas renkasi tai, kaip asmeniškai nori pagerbti išėjusius artimus žmones, kartais jų pasirinkimai sulaukia artimųjų kritikos.

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„Nutariau aplankyti savo dėdės kapą, tačiau pamačiusi, ką ant kapo pasodino teta, net nežinojau kaip reaguoti: verkti ar juoktis?“, – tąkart rašė naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi šiaulietė Monika.

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(57 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NUOTRAUKOS: Prekyba gėlėmis ir žvakėmis prieš Vėlines

Nustebino tetos augalų pasirinkimas kapui

Savo dėdės kapą aplankau kelis kartus per metus. Mano dėdė anapilin iškeliavo prieš gerą dešimtmetį, tačiau nepasakyčiau, kad mano teta kapo priežiūrai skiria daug dėmesio.

Šiuo metu ji turi naują vyrą, o ir kruopštumu bei skoniu tvarkant kapus ji tikrai nepasižymėdavo. Visada atvažiavusi aplankyti dėdės kapą stengiuosi bent jau jį nuvalyti, aprinkti lapus, palaistyti gėles.

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Aišku, dažniausiai čia būna pasodinamos pigiausios gėlės, nors teta pinigų turi apsčiai, tačiau tikriausiai ne man spręsti, kaip pagerbiam išėjusį vyrą...

Vis dėlto aplankiusi dėdės kapą aš pakraupau. Ateinu prie kapo, žiūriu į naujai pasodintas gėles ir nesuprantu, nejaugi aš prieš save matau kalėdines gėles? Tokias, kokias per kiekvienas Kalėdas turime savo namuose.

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Prieinu paliesti – jos dirbtinės. Nieko sau, vietoj gražių viržių, chrizantemų ar aibės kitų gėlių mano teta sugalvojo ant dėdės kapo „pasodinti“ dirbtinių kalėdinių gėlių – puansetijų.

Mintyse net ėmiau kikenti iš tokio kvailumo. Ar žmogus skonio neturi, ar neskiria, kokios gėlės skirtos namams, o kokios kapams?

Galite sakyti ką norite, bet kai kurių žmonių bukumui ribų nėra. Šlykštu ir žema taip negerbti mirusio vyro.

Autorius: skaitytoja Monika

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