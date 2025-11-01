 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Čia palaidoti garsiausi Lietuvos žmonės: antkapiai akį traukia iš toli

2025-11-01 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 16:30

Visų šventųjų diena ir Vėlinės – tai dienos, kai prisimename ne tik išėjusius artimuosius, bet ir pagerbiame scenos grandus, aktorius, rašytojus, politikus, visuomenės veikėjus, palikusius šį pasaulį. Jų pėdsakas mūsų gyvenimuose ir istorijoje niekada nebus pamirštas.

Žinomų lietuvių kapai (nuotr. Dmitrij Kudriavcev / Fotodiena, Justinas Auškelis / Fotodiena)
61

3

Vilniaus Antakalnio kapinių kvartalas, vadinamas Menininkų kalneliu, ir Kauno Petrašiūnų kapinės – vietos, kur žemė amžinajam poilsiui priėmė daugybę iškiliausių Lietuvos asmenybių.

Vilniaus Antakalnio kapinės
(61 nuotr.)
(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus Antakalnio kapinės

Antakalnio kapinėse atėjusiuosius pasitinka paminklai, primenantys apie šaliai svarbiausias datas: žuvusiems Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. sausio 13-ąją gynusiems laisvės gynėjams, 1991 m. liepos 31-osios Medininkų žudynių aukoms, tų pačių metų rugpjūčio 21-osios įvykiams atminti.

Amžinojo poilsio Menininkų kalnelyje atgulė įžymiausi Lietuvos aktoriai, muzikantai, rašytojai, politikai. Kiekvieno jų kapą puošia akį traukiantys paminklai, nekropolyje tapę dar vienu jų skiriamuoju ženklu.

Antakalnio kapinėse palaidotas vienas garsiausių Lietuvos kompozitorių, sukūręs 700 įvairių žanrų kūrinių, per gyvenimą surengęs apie 400 autorinių koncertų – Algimantas Raudonikis. Jo gyvybė užgeso 2023-ųjų spalio 20 dieną, einant 90-uosius metus.

Vaikštant po Menininkų kalnelį, akį patraukia išskirtinis angelas, žymintis rašytojos Jurgos Ivanauskaitės amžinojo poilsio vietą.

J. Ivanauskaitė buvo viena žymiausių praėjusio amžiaus pabaigos ir šio amžiaus pradžios Lietuvos rašytojų, dailinininkė, keliautoja. Mirė 2007-aisiais, sulaukusi 45-erių, savo namuose Vilniuje, po kovos su sunkia onkologine liga.

Juodas stilizuotas paukštis „nutūpė“ maestro Vytauto Kernagio palaidojimo vietoje. Garsus Lietuvos muzikantas, dainuojamosios poezijos kūrėjas, atlikėjas, režisierius, laidų vedėjas mirė 2008-ųjų kovo 15-ąją, eidamas 57-uosius metus, po sunkios ligos – skrandžio vėžio.

Kiek kitoje kapinių vietoje akį patraukia kėdė, ant kurios padėta kaukė – aktoriaus, televizijos laidų vedėjo, humoristo Vytauto Šapranausko amžinojo poilsio vieta. Vienas geriausių šalies humoristų mirė 2013-ųjų balandžio 18 d. Vilniuje.

Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio atgulė ir dar vienas ryškus Lietuvos humoristas – ekonomikos mokslų daktaras Vytautas Šerėnas, kurį visi puikiai atsimena kaip „Dviračio žinių“ vedėją. Humoristas mirė 2019-ųjų kovo 10 d., sulaukus 59-erių, staiga sustojus širdžiai.

Čia pat, Menininkų kalnelyje, ilsisi ir Gintaras Ruplėnas – garsus Lietuvos televizijos prodiuseris, šou verslo atstovas, renginių vedėjas, humoristas, „Dviračio žinių“ veidas.

G. Ruplėnas mirė 2014-ųjų birželį, viešbutyje Jordanijoje netikėtai sustojus širdžiai. Šalia jo amžinojo poilsio atgulė ir jo sūnus Domantas.

Tose pačiose kapinėse ilsisi ir Nelly Paltinienė bei Arvydas Paltinas. Legendinė Lietuvos estrados atlikėja N. Paltinienė mirė 2020-ųjų vasario 29 d. Vokietijoje, paskutinius gyvenimo metus ji kovojo su klastinga liga.

Maestro A. Paltinas, Lietuvos choro ir orkestro dirigentas, pedagogas, dažnai koncertavęs su žmona N. Paltiniene, mirė 2021-ųjų vasario 1 d. Vokietijoje ir buvo palaidotas šalia žmonos.

Antakalnio kapinės tapo ir dar vieno scenos grando poilsio vieta – čia palaidotas vienas garsiausių Lietuvos operos solistų, tenoras Virgilijus Noreika. Jis mirė 2018-ųjų kovo 3-ąją, sulaukęs 82-ejų, po ilgos kovos su vėžiu.

Antakalnio kapinėse stovi ir pirmojo Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko biustas, atidengtas praėjus metams po jo mirties. A. M. Brazauskas mirė 2010-aisiais.

Šiose kapinėse palaidoti ir kiti iškilūs Lietuvos žmonės: Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, aktorius Remigijus Sabulis, aktorius, režisierius Juozas Meškauskas, lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius Jurgis Mikelaitis (George Mikell), lengvaatletis Remigijus Valiulis, Nepriklausomybės akto signatarai Romualdas Ozolas, Vladas Terleckas, Saulius Pečeliūnas, pirmasis kare Ukrainoje žuvęs lietuvis karys savanoris Tadas Tumas, slapyvardžiu Milžinas, bei kiti.

Petrašiūnų kapinėse palaidoti žinomi žmonės

Vaikštant po Kauno Petrašiūnų kapines, akis taip pat užkliūna už ne vienos žinomos pavardės. Čia žemė priglaudė iškilius Lietuvos politikus, visuomenininkus, šalies istoriją rašiusius žmones.

Petrašiūnų kapinės Kaune
(55 nuotr.)
(55 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Petrašiūnų kapinės Kaune

Čia, Petrašiūnų kapinėse, ilsisi pirmoji šalies ponia, lietuvių visuomenės veikėja, filantropė, pavergusi ne vieną širdį – Alma Adamkienė. Jos gyvybė užgeso 2023-ųjų gegužės 21-ąją, einant 97-uosius metus.

Amžinojo poilsio čia atgulė ir verslininkė, Kauno miesto savivaldybės politinė veikėja, Kauno miesto tarybos narė Irena Matijošaitienė. 2013-aisiais, nukritusi nuo laiptų, ji patyrė sunkias traumas. I. Matijošaitienės gyvybė užgeso 2013-ųjų kovo 14-ąją, sulaukus 55-erių.

Šiose kapinėse ilsisi ir garsus Lietuvos filosofas, eseistas, pedagogas, visuomenės veikėjas ir politikas, buvęs Europos parlamento narys, humanitarinių ir socialinių mokslų daktaras Leonidas Donskis, miręs 2016-ųjų rugsėjo 21 d.

Į praeinančiuosius žvelgia ant teatro aktoriaus Algimanto Masiulio kapo stovintis biustas. Iškilus Lietuvos aktorius, per karjerą sukūręs daugiau nei 160 vaidmenų teatre, filmavęsis daugiau nei 100 filmų, mirė 2008-ųjų rugpjūčio 19-ąją, sulaukęs 77-erių, po ilgos kovos su onkologine liga.

Ne vieno žvilgsnį Petrašiūnų kapinėse patraukia išskirtinis kunigo, poeto, kolekcininko Ričardo Mikutavičiaus kapas. 1998-ųjų liepos 1 d. jis buvo nužudytas, 1999-ųjų kovo 31-ąją perlaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Išsiskiriantis paminklas žymi ir vieno pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, profesoriaus Juozo Zikaro kapą.

Jo kapą puošia jo paties kurto paminklo „Sielvartas“ kopija. Menininko gyvenimo pabaiga buvo tragiška – jis mirė 1944-ųjų lapkričio 10-ąją, kaip teigiama, išgėręs nuodų.

Šiose Kauno kapinėse ilsisi ir kiti iškilūs žmonės: lietuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis, lietuvių kalbos tyrinėtojas, profesorius Kazimieras Būga, kompozitorius Juozas Naujalis, vienas garsiausių Lietuvos dailininkų Antanas Žmuidzinavičius, garsus Lietuvos gydytojas akušeris-ginekologas, profesorius Pranas Mažylis bei kiti Lietuvai nusipelnę ir ją kūrę asmenys.

