Čia palaidoti garsiausi Lietuvos žmonės: antkapiai akį traukia iš toli

Vilniaus Antakalnio kapinių kvartalas, vadinamas Menininkų kalneliu, ir Kauno Petrašiūnų kapinės – vietos, kur žemė amžinajam poilsiui priėmė daugybę iškiliausių Lietuvos asmenybių.
Vilniaus Antakalnio kapinės(61 nuotr.)
Maestro Vytauto Kernagio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Rašytojos Jurgos Ivanauskaitės kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Operos solisto Virgilijaus Noreikos kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Partizanų vado, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Gydytojos Aldonos Raudonikienės ir kompozitoriaus Algimanto Raudonikio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Dainininkės Nelly Paltinienės ir Maestro Arvydo Paltino kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Aktoriaus, režisieriaus Remigijaus Sabulio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Aktoriaus Juozo Meškausko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Aktoriaus Jurgio Mikelaičio (George Mikell) kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Olimpinio čempiono Remigijaus Valiulio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Politinio veikėjo, Nepriklausomybės akto signataro Romualdo Ozolo kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Kovo 11-osios akto signataro Vlado Terlecko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Kovo 11-osios akto signataro Sauliaus Pečeliūno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Pranciškaus Tupiko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Politinio veikėjo Gedimino Ilgūno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Ukrainoje žuvusio kario Tado Tumo kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Profesoriaus Bronislovo Bitino ir profesorės Audronės Bitinienės kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Gydytojo, spaudos darbuotojo Stasio Matulaičio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Ekonomisto docento Alfonso Moravskio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Dailininko, grafiko Raimondo Miknevičiaus kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Rašytojo Vytauto Girdzijausko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Solisto Algio Grigo kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Poeto Juozo Nekrošiaus kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Kompozitoriaus Vytauto Prano Mariaus Barkausko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Operos solisto Vincento Kuprio ir pianistės Melitinos Diamandidi kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Profesoriaus Prano Baltrėno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Rašytojo Vytauto Bubnio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Diplomato Ričardo Bačkio ir jo žmonos Živilės Bačkienės, aktoriaus Juozo Meškausko ir teatro aktorės Julijos Danutės Rutkutės kapai (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Lietuvos operos primadonos, mecosoprano Irenos Jasiūnaitės kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Gydytojų Vytauto Kleizos ir Česlavos Kleizienės kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Fotomenininko Vitalijaus Butyrino kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Poeto Kazio Bradūno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Kino režisieriaus Liudgardo Maculevičiaus kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Teatro aktoriaus Vladimiro Jefremovo ir rašytojos Dagnės Jakševičiūtės kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Pedagogo Alberto Pilčiausko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Aktoriaus Arno Roseno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Poetės Birutės Baltrušaitytės-Masionienės kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Paminklas žuvusiems už Tėvynę (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Antakalnio kapinės (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Antakalnio kapinės (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Antakalnio kapinės (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Antakalnio kapinės (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Antakalnio kapinės (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Antakalnio kapinės (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Antakalnio kapinės (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Vytauto Šapranausko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Vytauto Šapranausko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Vytauto Šapranausko kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Regimanto Adomaičio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Regimanto Adomaičio kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Gintaro Ruplėno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Gintaro Ruplėno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Gintaro Ruplėno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Vytauto Šerėno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Vytauto Šerėno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Vytauto Šerėno kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Vytauto Tomkaus kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Vytauto Tomkaus kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Antakalnio kapinėse atėjusiuosius pasitinka paminklai, primenantys apie šaliai svarbiausias datas: žuvusiems Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. sausio 13-ąją gynusiems laisvės gynėjams, 1991 m. liepos 31-osios Medininkų žudynių aukoms, tų pačių metų rugpjūčio 21-osios įvykiams atminti.
Amžinojo poilsio Menininkų kalnelyje atgulė įžymiausi Lietuvos aktoriai, muzikantai, rašytojai, politikai. Kiekvieno jų kapą puošia akį traukiantys paminklai, nekropolyje tapę dar vienu jų skiriamuoju ženklu.
Antakalnio kapinėse palaidotas vienas garsiausių Lietuvos kompozitorių, sukūręs 700 įvairių žanrų kūrinių, per gyvenimą surengęs apie 400 autorinių koncertų – Algimantas Raudonikis. Jo gyvybė užgeso 2023-ųjų spalio 20 dieną, einant 90-uosius metus.
Vaikštant po Menininkų kalnelį, akį patraukia išskirtinis angelas, žymintis rašytojos Jurgos Ivanauskaitės amžinojo poilsio vietą.
J. Ivanauskaitė buvo viena žymiausių praėjusio amžiaus pabaigos ir šio amžiaus pradžios Lietuvos rašytojų, dailinininkė, keliautoja. Mirė 2007-aisiais, sulaukusi 45-erių, savo namuose Vilniuje, po kovos su sunkia onkologine liga.
Juodas stilizuotas paukštis „nutūpė“ maestro Vytauto Kernagio palaidojimo vietoje. Garsus Lietuvos muzikantas, dainuojamosios poezijos kūrėjas, atlikėjas, režisierius, laidų vedėjas mirė 2008-ųjų kovo 15-ąją, eidamas 57-uosius metus, po sunkios ligos – skrandžio vėžio.
Kiek kitoje kapinių vietoje akį patraukia kėdė, ant kurios padėta kaukė – aktoriaus, televizijos laidų vedėjo, humoristo Vytauto Šapranausko amžinojo poilsio vieta. Vienas geriausių šalies humoristų mirė 2013-ųjų balandžio 18 d. Vilniuje.
Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio atgulė ir dar vienas ryškus Lietuvos humoristas – ekonomikos mokslų daktaras Vytautas Šerėnas, kurį visi puikiai atsimena kaip „Dviračio žinių“ vedėją. Humoristas mirė 2019-ųjų kovo 10 d., sulaukus 59-erių, staiga sustojus širdžiai.
Čia pat, Menininkų kalnelyje, ilsisi ir Gintaras Ruplėnas – garsus Lietuvos televizijos prodiuseris, šou verslo atstovas, renginių vedėjas, humoristas, „Dviračio žinių“ veidas.
G. Ruplėnas mirė 2014-ųjų birželį, viešbutyje Jordanijoje netikėtai sustojus širdžiai. Šalia jo amžinojo poilsio atgulė ir jo sūnus Domantas.
Tose pačiose kapinėse ilsisi ir Nelly Paltinienė bei Arvydas Paltinas. Legendinė Lietuvos estrados atlikėja N. Paltinienė mirė 2020-ųjų vasario 29 d. Vokietijoje, paskutinius gyvenimo metus ji kovojo su klastinga liga.
Maestro A. Paltinas, Lietuvos choro ir orkestro dirigentas, pedagogas, dažnai koncertavęs su žmona N. Paltiniene, mirė 2021-ųjų vasario 1 d. Vokietijoje ir buvo palaidotas šalia žmonos.
Antakalnio kapinės tapo ir dar vieno scenos grando poilsio vieta – čia palaidotas vienas garsiausių Lietuvos operos solistų, tenoras Virgilijus Noreika. Jis mirė 2018-ųjų kovo 3-ąją, sulaukęs 82-ejų, po ilgos kovos su vėžiu.
Antakalnio kapinėse stovi ir pirmojo Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko biustas, atidengtas praėjus metams po jo mirties. A. M. Brazauskas mirė 2010-aisiais.
Šiose kapinėse palaidoti ir kiti iškilūs Lietuvos žmonės: Lietuvos partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, aktorius Remigijus Sabulis, aktorius, režisierius Juozas Meškauskas, lietuvių kilmės kino ir teatro aktorius Jurgis Mikelaitis (George Mikell), lengvaatletis Remigijus Valiulis, Nepriklausomybės akto signatarai Romualdas Ozolas, Vladas Terleckas, Saulius Pečeliūnas, pirmasis kare Ukrainoje žuvęs lietuvis karys savanoris Tadas Tumas, slapyvardžiu Milžinas, bei kiti.
Petrašiūnų kapinėse palaidoti žinomi žmonės
Vaikštant po Kauno Petrašiūnų kapines, akis taip pat užkliūna už ne vienos žinomos pavardės. Čia žemė priglaudė iškilius Lietuvos politikus, visuomenininkus, šalies istoriją rašiusius žmones.
Petrašiūnų kapinės Kaune(55 nuotr.)
Petro Babicko kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Gydytojo Petro Jašinsko kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petro Babicko kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Skulptoriaus Viktoro Palio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Skulptoriaus Petro Rimšos kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kunigo Ričardo Mikutavičiaus kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kunigo Ričardo Mikutavičiaus kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Profesoriaus, med. m. dr. Juozo Kupčinsko kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Almos Adamkienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Almos Adamkienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Almos Adamkienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Stasio Šimkaus kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kompozitoriaus Juozo Naujalio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Stasio Šimkaus kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Architekto Leonardo Vaičio, dailininko Jono Vaičio, Larisos Vaitienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kalbininko Kazio Būgos kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Dailiniko Kajetono Šklėriaus ir pulkininko Alfonso Sklėriaus kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Prof. habil. dr. Jono Kuosos ir mokslų daktarės Aldonos Eugenijos Pauraitės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Skulptoriaus Juozo Zikaro kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kalbininko Jono Jablonskio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Dailininko Antano Zmuidzinavičiaus ir jo žmonos Marijos kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Kalbininko Jono Jablonskio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Irenos Matijošaitienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Leonido Donskio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Leonido Donskio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Stasio Lozoraičio ir Danielos Lozoraitienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Architektų Mykolo Songailos ir Vladimiro Dubeneckio kapai (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Ministro Pirmininko Antano Merkio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Dramaturgo, prozininko Juozo Grušo kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Gydytojo Prano Mažylio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Stasio Raštikio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Simbolinis Voldemaro Augustino kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Profesoriaus Adomo Mačiulio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Profesoriaus Viktoro Ruokio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Seimo nario, signataro Algirdo Patacko kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Irenos Matijošaitienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Irenos Matijošaitienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Irenos Matijošaitienės kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Petrašiūnų kapinės Kaune (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Algimanto Masiulio kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Futbolininko Henriko Markevičiaus kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Aktoriaus Viktoro Valašino kapas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
Čia, Petrašiūnų kapinėse, ilsisi pirmoji šalies ponia, lietuvių visuomenės veikėja, filantropė, pavergusi ne vieną širdį – Alma Adamkienė. Jos gyvybė užgeso 2023-ųjų gegužės 21-ąją, einant 97-uosius metus.
Amžinojo poilsio čia atgulė ir verslininkė, Kauno miesto savivaldybės politinė veikėja, Kauno miesto tarybos narė Irena Matijošaitienė. 2013-aisiais, nukritusi nuo laiptų, ji patyrė sunkias traumas. I. Matijošaitienės gyvybė užgeso 2013-ųjų kovo 14-ąją, sulaukus 55-erių.
Šiose kapinėse ilsisi ir garsus Lietuvos filosofas, eseistas, pedagogas, visuomenės veikėjas ir politikas, buvęs Europos parlamento narys, humanitarinių ir socialinių mokslų daktaras Leonidas Donskis, miręs 2016-ųjų rugsėjo 21 d.
Į praeinančiuosius žvelgia ant teatro aktoriaus Algimanto Masiulio kapo stovintis biustas. Iškilus Lietuvos aktorius, per karjerą sukūręs daugiau nei 160 vaidmenų teatre, filmavęsis daugiau nei 100 filmų, mirė 2008-ųjų rugpjūčio 19-ąją, sulaukęs 77-erių, po ilgos kovos su onkologine liga.
Ne vieno žvilgsnį Petrašiūnų kapinėse patraukia išskirtinis kunigo, poeto, kolekcininko Ričardo Mikutavičiaus kapas. 1998-ųjų liepos 1 d. jis buvo nužudytas, 1999-ųjų kovo 31-ąją perlaidotas Petrašiūnų kapinėse.
Išsiskiriantis paminklas žymi ir vieno pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, profesoriaus Juozo Zikaro kapą.
Jo kapą puošia jo paties kurto paminklo „Sielvartas“ kopija. Menininko gyvenimo pabaiga buvo tragiška – jis mirė 1944-ųjų lapkričio 10-ąją, kaip teigiama, išgėręs nuodų.
Šiose Kauno kapinėse ilsisi ir kiti iškilūs žmonės: lietuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis, lietuvių kalbos tyrinėtojas, profesorius Kazimieras Būga, kompozitorius Juozas Naujalis, vienas garsiausių Lietuvos dailininkų Antanas Žmuidzinavičius, garsus Lietuvos gydytojas akušeris-ginekologas, profesorius Pranas Mažylis bei kiti Lietuvai nusipelnę ir ją kūrę asmenys.
Šaltinis:
tv3.lt