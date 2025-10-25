Nijolės kuriamas puokštes Vėlinėms lietuviai graibsto žaibiškai: štai ką renkasi ir kiek moka

Naujienų portalui tv3.lt apie lietuvių gėlių kompozicijų pasirinkimus Vėlinėms papasakojo „Nijolės gėlių namų“ vadovė Nijolė Beliakienė.
Ji pokalbio metu atskleidė ne tik populiariausius lietuvių norus, tačiau taip pat įvardijo, kokias sumas gėlių kompozicijoms tautiečiai skiria dažniausiai.
Užsakymai Vėlinėms – dar spalio pradžioje
N. Beliakienė teigė, kad lietuviai apie Vėlines galvoti pradeda likus bent mėnesiui iki jų – taip užsitikrina, kad viskam spės pasiruošti.
Specialistė pridūrė, kad neretai sulaukiama užsakymų ne tik iš Lietuvoje, tačiau taip pat ir iš užsienyje gyvenančių klientų.
„Užsakymų sulaukiame ne tik Lietuvoje, bet ir iš užsienyje gyvenančių tautiečių. Jie nori, kad gėlės kapuose jau lauktų iš anksto“, – pasakojo floristė.
Pasak pašnekovės, spalio pradžia jiems yra pats darbymetis, tad nieko nuostabaus, kad užsakymai pateikiami anksčiau:
„Tie, kurie nori, kad viskas būtų padaryta ramiai, užsakinėja būtent tada. Lapkričio pirmosios išvakarės – intensyviausias metas.“
Pirkėjai vis labiau vertina natūralumą
N. Beliakienė taip pat turėjo tam tikrų pastebėjimų apie pirkėjų norus. Pasak jos, dabar dauguma iš jų nori natūralumo.
Greta to taip pat prisideda ramybė – gėlių puokštėse ir kompozicijose norima matyti pastelines spalvas.
„Žmonėms vis labiau norisi natūralumo. Jie pageidauja neutralių, pastelinių spalvų – kad gėlės atrodytų santūriai ir skoningai.
Pastelinių spalvų kompozicijos sudaro apie 50–70 procentų visų užsakymų. Stengiamės, kad jos atrodytų natūraliai, kultūringai ir subtiliai“, – sakė ji.
Pasak jos, vis dažniau naudojamos ne dirbtinės, o augantys daugiamečiai augalai bei džiovintos gėlės, kurios išsilaiko ilgiau ir reikalauja mažiau priežiūros.
Specialistė pridėjo, kad taip pat kasmet jie atnaujina augalus, kurie yra naudojami kompozicijose.
Vis tik populiariausi augalų pasirinkimai yra viržiai, chrizantemos, tačiau floristai taip pat siūlo išbandyti skimijas, gebenes bei įvairius spygliuočius augalus.
Tokios kompozicijos atrodo išskirtinai, yra atsparios šalčiui ir ilgai išlaiko savo formą bei spalvą net rudens pabaigoje.
„Dažnai žmonės nustemba, kiek daug galima sukurti iš paprastų, bet derančių augalų. Svarbiausia – skonis, natūralumas ir pagarba tradicijai“, – sakė N. Beliakienė.
Įvardijo vidutinį pirkėjų biudžetą
Klientų biudžetai, pasak pašnekovės, labai įvairūs. Viskas priklauso nuo to, kam skirta kompozicija ir kokį jausmą norima išreikšti.
„Visada sakau – galime padaryti užsakymą tiek už 10 eurų, tiek už 50 ar 100 eurų. Viskas priklauso nuo to, ko žmogus nori ir ką nori parodyti per gėles“, – aiškino N. Beliakienė.
Kartais pirkėjai renkasi minimalų variantą – pavyzdžiui, eidami į laidotuves ar norėdami simboliškai pagerbti pažįstamą. Tokiu atveju užtenka ir 10 eurų.
Vis dėlto dažniausiai klientai, siekdami pagerbti artimųjų atminimą per Vėlines, pasirenka vidutinį biudžetą – apie 30 eurų.
„Tai ekonomiškas, bet tikrai pakankamas biudžetas, leidžiantis išpildyti kliento lūkesčius ir sukurti gražią, kokybišką kompoziciją“, – sakė floristė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!