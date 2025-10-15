Tulpių svogūnėlius išlaikysite iki pavasario: štai ką reikia daryti

Taigi, kaip laikyti tulpių svogūnėlius po iškasimo:
- geriausia tai daryti medinėse dėžėse – taip svogūnėliai bus gerai vėdinami ir nesikaups drėgmė;
- geriau nenaudoti kartoninių dėžių – jos sugeria drėgmę, dėl to svogūnėliai pelyja ir pradeda pūti;
- svogūnėlius išdėliokite 1–2 sluoksniais (maksimaliai dviem sluoksniais) ir pabarstykite sausu smėliu, pjuvenomis, vermikulitu;
- dėžę pastatykite gerai vėdinamame rūsyje, palėpėje, balkone (užstiklintame), sandėliuke – svarbu, kad temperatūra būtų apie +1–+4 °C.
Optimali drėgmė turėtų būti 40–50 %.
Ar tulpių svogūnėlius galima laikyti šaldytuve iki pavasario?
Kaip laikyti tulpių svogūnėlius šaldytuve:
- kiekvieną svogūną suvyniokite į kelis sluoksnius popieriaus, bet palikite angas ventiliacijai;
- padėkite į šaldytuvą ant daržovių lentynos – ten jie bus laikomi iki sodinimo;
- negalima laikyti šalia obuolių ir kriaušių, nes jie išskiria etileną – dujas, kurios gali pažeisti gėlių pumpurus (ir tada tulpės nežydės).
Svarbu: kas dvi savaites, nepriklausomai nuo to, kur laikomi svogūnėliai, patikrinkite jų būklę. Jei pastebėjote, kad kažkur jie pradėjo pūti, geriau iškart išmeskite, kad jie neužkrėstų kitų.
Kartais svogūnėliai žiemai sodinami į drėgną substratą. Čia taip pat svarbu stebėti temperatūrą: ji neturi pakilti aukščiau normos, kitaip augalai pradės augti, bet ir neturi nukristi žemiau nulio. Kartais dirvą purškiama ir reguliariai vėdinama patalpa.
Šaltinis: unian.net
