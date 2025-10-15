Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Tulpių svogūnėlius išlaikysite iki pavasario: štai ką reikia daryti

2025-10-15 15:10 / šaltinis: valstietis.lt
2025-10-15 15:10

Kaip teisingai laikyti tulpių svogūnėlius žiemą?

Svogūnėliai (nuotr. 123rf.com)

Kaip teisingai laikyti tulpių svogūnėlius žiemą?

0

Taigi, kaip laikyti tulpių svogūnėlius po iškasimo:

  • geriausia tai daryti medinėse dėžėse – taip svogūnėliai bus gerai vėdinami ir nesikaups drėgmė;
  • geriau nenaudoti kartoninių dėžių – jos sugeria drėgmę, dėl to svogūnėliai pelyja ir pradeda pūti;
  • svogūnėlius išdėliokite 1–2 sluoksniais (maksimaliai dviem sluoksniais) ir pabarstykite sausu smėliu, pjuvenomis, vermikulitu;
  • dėžę pastatykite gerai vėdinamame rūsyje, palėpėje, balkone (užstiklintame), sandėliuke – svarbu, kad temperatūra būtų apie +1–+4 °C.

Optimali drėgmė turėtų būti 40–50 %.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ar tulpių svogūnėlius galima laikyti šaldytuve iki pavasario? 

Kaip laikyti tulpių svogūnėlius šaldytuve:

  • kiekvieną svogūną suvyniokite į kelis sluoksnius popieriaus, bet palikite angas ventiliacijai;
  • padėkite į šaldytuvą ant daržovių lentynos – ten jie bus laikomi iki sodinimo;
  • negalima laikyti šalia obuolių ir kriaušių, nes jie išskiria etileną – dujas, kurios gali pažeisti gėlių pumpurus (ir tada tulpės nežydės).

Svarbu: kas dvi savaites, nepriklausomai nuo to, kur laikomi svogūnėliai, patikrinkite jų būklę. Jei pastebėjote, kad kažkur jie pradėjo pūti, geriau iškart išmeskite, kad jie neužkrėstų kitų.

Kartais svogūnėliai žiemai sodinami į drėgną substratą. Čia taip pat svarbu stebėti temperatūrą: ji neturi pakilti aukščiau normos, kitaip augalai pradės augti, bet ir neturi nukristi žemiau nulio. Kartais dirvą purškiama ir reguliariai vėdinama patalpa.

Šaltinis: unian.net

