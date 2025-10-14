Kapuose ragina dabar sodinti šias gėles: Vėlinėms atrodys tobulai

Rudeninės šalnos greitai atima chrizantemų grožį, o vešlūs žiedynai nuvysta dar nesibaigus pirmajam lapkričio savaitgaliui.
Tačiau yra augalų, kurie išlaiko gražią išvaizdą ir spalvą net iki mėnesio pabaigos – be laistymo ir ypatingos priežiūros, rašo fakt.pl.
Patarė, ką sodinti kapuose Vėlinėms
Pakanka trumpo pasivaikščiojimo po kapines, kad būtų galima lengvai pastebėti besikeičiančias tendencijas. Šalia tradicinių chrizantemų vis dažniau pasirodo kompozicijos iš viržių, žolinių augalų ar šilokų.
Ir nors kiekvienų metų lapkričio 1-ąją kapinėse karaliauja chrizantemos ir tai – tradicinis pasirinkimas, verta išbandyti kitus augalus, kurie ilgiau atrodys gražūs.
Ieškote alternatyvos – augalų, kurie ne tik gerai ištveria šaltį, bet ir ilgai išlaiko grožį? Vienas iš puikių pasirinkimų – šilokai.
Tai nedidelis augalas rausvais žiedais, kurio žiedai išsilaiko nuo rugpjūčio iki pat lapkričio pabaigos. Pirmosios šalnos jam nebaisios, o vėsa natgi paryškina jo spalvas.
Šilokas nereikalauja ypatingos priežiūros. Jis gerai auga vazonuose, jam tinka nederlinga dirva ir ištveria ilgus laikotarpius be laistymo. Tankūs, stori lapai suteikia augalui tvarkingą ir elegantišką išvaizdą.
Jei ieškote kitų variantų, verta atkreipti dėmesį ir į viržius. Jų smulkūs, švelnūs žiedeliai yra itin atsparūs šalčiui ir ilgai išlaiko spalvą net peržydėję. Viržiai gražiai dera su šilokais.
Gera alternatyva tradicinėms gėlėms yra ir miniatiūriniai spygliuočiai. Jie žali visus metus, ištveria ne tik lapkričio vėsumą, bet ir žiemos šalčius.
Tarp kitų atsparių augalų, tinkančių kapų apželdinimui, verta paminėta astras, gvazdikus ir net dekoratyvinius kopūstus. Visi šie augalai geriau nei chrizantemos ištveria šaltį ir ilgiau atrodo gražiai ir tvarkingai.
