Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Kapuose ragina dabar sodinti šias gėles: Vėlinėms atrodys tobulai

2025-10-14 11:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 11:20

Nors chrizantemos daugybę metų karaliauja kapinėse per Vėlines ir Visų Šventųjų dieną, po kelių dienų jos jau nebeatrodo gražiai. Vis tik yra kitų augalų, kuriuos rekomenduojama sodinti kapuose Vėlinėms – jie atrodys gražiai daug ilgiau.

Kapų gėlės (tv3.lt fotomontažas)

Nors chrizantemos daugybę metų karaliauja kapinėse per Vėlines ir Visų Šventųjų dieną, po kelių dienų jos jau nebeatrodo gražiai. Vis tik yra kitų augalų, kuriuos rekomenduojama sodinti kapuose Vėlinėms – jie atrodys gražiai daug ilgiau.

REKLAMA
0

Rudeninės šalnos greitai atima chrizantemų grožį, o vešlūs žiedynai nuvysta dar nesibaigus pirmajam lapkričio savaitgaliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau yra augalų, kurie išlaiko gražią išvaizdą ir spalvą net iki mėnesio pabaigos – be laistymo ir ypatingos priežiūros, rašo fakt.pl.

REKLAMA
REKLAMA

Patarė, ką sodinti kapuose Vėlinėms

Pakanka trumpo pasivaikščiojimo po kapines, kad būtų galima lengvai pastebėti besikeičiančias tendencijas. Šalia tradicinių chrizantemų vis dažniau pasirodo kompozicijos iš viržių, žolinių augalų ar šilokų.

REKLAMA

Ir nors kiekvienų metų lapkričio 1-ąją kapinėse karaliauja chrizantemos ir tai – tradicinis pasirinkimas, verta išbandyti kitus augalus, kurie ilgiau atrodys gražūs.

Ieškote alternatyvos – augalų, kurie ne tik gerai ištveria šaltį, bet ir ilgai išlaiko grožį? Vienas iš puikių pasirinkimų – šilokai.

Tai nedidelis augalas rausvais žiedais, kurio žiedai išsilaiko nuo rugpjūčio iki pat lapkričio pabaigos. Pirmosios šalnos jam nebaisios, o vėsa natgi paryškina jo spalvas.

REKLAMA
REKLAMA

Šilokas nereikalauja ypatingos priežiūros. Jis gerai auga vazonuose, jam tinka nederlinga dirva ir ištveria ilgus laikotarpius be laistymo. Tankūs, stori lapai suteikia augalui tvarkingą ir elegantišką išvaizdą.

Jei ieškote kitų variantų, verta atkreipti dėmesį ir į viržius. Jų smulkūs, švelnūs žiedeliai yra itin atsparūs šalčiui ir ilgai išlaiko spalvą net peržydėję. Viržiai gražiai dera su šilokais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gera alternatyva tradicinėms gėlėms yra ir miniatiūriniai spygliuočiai. Jie žali visus metus, ištveria ne tik lapkričio vėsumą, bet ir žiemos šalčius.

Tarp kitų atsparių augalų, tinkančių kapų apželdinimui, verta paminėta astras, gvazdikus ir net dekoratyvinius kopūstus. Visi šie augalai geriau nei chrizantemos ištveria šaltį ir ilgiau atrodo gražiai ir tvarkingai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų