Kapuose sodinkite šias gėles: rezultatas nenuvils, puikiai tiks ir Vėlinėms

Apie tai, kokias gėles verta sodinti kapuose dar vasarą, o kurių sodinimą pasilikti rudeniui bei kokių darbų nepamiršti atlikti, naujienų portalui tv3.lt pasakojo „Eram service“ įkūrėja Rūta Matulienė.
Geriausias vienmečių gėlių pasirinkimas – begonijos
Ji pastebi, kad vasara šiemet – visai kitokia, nei sulaukdavome pastaruosius penkerius metus, todėl populiarūs augalai, kuriuos daugelis sodina kapuose daugybę metų iš eilės, nepasiteisino.
„Dažniausiai gėlės taikomos tokios, kad tiktų sausroms, nes jų pas mus buvo gal septynerius metus iš eilės – saulė augalus nudegindavo ir būdavo didelė problema, kad trūksta drėgmės.
Visos tos gėlės, kurios mėgsta saulę, pavyzdžiui, gazanijos, tagetės ar pelargonijos, nepasiteisino, nes pradėjo pūti, nykti, nepraskleisti žiedų, jų turi mažiau ir neturi tokios gražios išvaizdos.
Paradoksas, bet atspariausioms gėlėms tai buvo labai nesėkmingi metai, pavyzdžiui, sukulentiniams augalams – jie pakenčia sausras (pavyzdžiui, įvairių rūšių šilokai), o šiemet jie ir puvinį pagauna, ir išvaizdos ne tos“, – kalbėjo R. Matulienė.
Tad geriausias pasirinkimas, anot jos, kurį rekomenduoja kapų prižiūrėtojai ir apželdintojai, šiemet yra stambiažiedės begonijos ir smulkiažiedės begonijos – vadinamieji ledinukai:
„Tai yra gėlės, kurios labai mėgsta drėgmę ir dažną laistymą, todėl jos labiausiai pasiteisino dėl to, kad labai daug lijo ir nereikėjo laistyti – drėgmės joms nebuvo per daug.“
Kitos pasiteisinusios gėlės, anot R. Matulienės, yra sanvitalijos – jų geltoni žiedai puošė ir puoš kapus iki pat Vėlinių.
Su viržiais ir chrizantemomis pataria neskubėti
Specialistė sako, kad prekybos centruose jau atsiranda ir pirmosios rudeninės gėlės – viržiai, chrizantemos, tad, susižavėję idėja anksčiau papuošti kapus Lapkričio 1-ajai, kai kurie jau perka jas ir sodina kapuose.
Vis dėlto skubėti, anot R. Matulienės, nėra kur – jei šiuos augalus pasodinsime dabar, iki Vėlinių jie gražūs neišsilaikys ir jau antroje rudens pusėje teks sodinti iš naujo.
„Jei jų norisi Vėlinėms, tokias gėles geriau sodinti nuo rugsėjo vidurio. Nepaisant to, kad parduotuvėse visko atsiranda – pardavimo ciklas yra vienas, o gėlių augimo – kitas.
Būna, žmonės klausia, gal jau geriausia sodinti viržius. Viskas tvarkoje – sodinkite, tiktai turėkite omenyje, kad jie jau nesulauks Vėlinių“, – kokią dažną klaidą pastebi atskleidė pašnekovė.
Išimtis – jei viržiai yra daugiamečiai, tuomet juos pasodinus ir dabar jie džiugins ir šiemet, ir dar ne vienerius metus į priekį.
Iššūkių šiemet kelia ne tik orai, bet ir kenkėjai – Rūta sako, kad reikėjo užsiimti ne buksmedžių, kurie populiarūs kapinėse, genėjimu ar formavimu, o rovimu su šaknimis, nes juos užpuolė buksmediniai ugniukai.
Pašnekovė primena, kad pašalinus buksmedžius į tą pačią vietą geriau nesodinti naujo – verta palaukti. O kalbėdama apie medelius, ji kapuose pataria sodinti visžalius žemaūgius raugeriškius, žydinčias lanksvas.
Pats metas sodinti daugiametes gėles
Grįždama prie gėlių, Rūta pažymi, kad nors iš vienmečių geriausia sodinti begonijas, dabar pats metas sodinti daugiametes gėles – tai galima daryti iki pat rugsėjo mėnesio pabaigos.
„Daugiametės gėlės yra auginamos vazonuose, jų šaknys yra pripratę ir tikrai, jeigu norite – sodinkite, jos džiugins dar ne vienerius metus“, – šypteli ji.
Prieš patardama, ką sodinti, specialistė pažymi: daugelis nori, kad vos pasodintos daugiametės gėlės būtų gražios, kokios būna nuotraukose, kuriose parodyta, kaip atrodo suaugęs augalas, tačiau primena, kad tokio vaizdo teks palaukti – jos gražiausiai atrodo po metų ar dviejų.
„Daugiametės nuo vienmečių tuo ir skiriasi, kad daugiametės, pasodintos, nebūna pačios gražiausios. Maždaug po dviejų metų jos bujoja, pasidaro norimos formos, grožio. Su daugiametėmis reikia kantrybės“, – priduria.
O daugiamečius augalus ji pataria rinktis atsižvelgiant į sąlygas – ar kapas yra atviroje, saulėtoje, ar pavėsingoje vietoje. Gražų želdinį galima sukurti vien iš alūnių, kurių yra įvairiausių spalvų, o ir augs toje pačioje vietoje ne vienerius metus:
„Vėlgi, reikėtų nebijoti ir melsvių pavėsyje pasodinti, kaip ir astilbių, galima sodinti įvairias varpines gėles, pamaišyti. Daug yra pasirinkimų – tiesiog reikia pasukti galvą arba kreiptis į specialistus, paskaityti įrašus tinklaraščiuose.“
Jei reikia saulei atsparių augalų, yra daugybė įvairių kiečių pasirinkimų – jie puikiai pasitarnaus kapuose, ypač ieškantiems pilkos spalvos augalų, kaip šmito kietis, žvaigždinis kietis, notrelės.
Taip pat ji įvardija smilgines gėles, žemaūges katžoles, šalavijus, kurie mėlynai žydi visą vasarą, siūlo nepamiršti ir smėlių gėlės – čiobrelio.
„Visada pagrindinė rekomendacija – pasižiūrėti į aplinką, kurioje yra kapas, ir derintis prie jos. Ir, žinoma, nebijoti paprastumo, natūralumo. Nebūtina pasodinti per daug augalų. Čia ir yra didžiausia klaida – kai perkraunama gėlėmis. Mažiau yra daugiau“, – patarė R. Matulienė.
Hortenzijos kapuose – ką reikia žinoti?
Be to, ji pastebi ir dar vieną naują tendenciją – populiarėja mada kapuose sodinti hortenzijas. Rūta patikina, kad jas sodinti galima, jei norisi, tačiau prieš tai darant svarbu paskaityti informaciją apie rūšis ir, svarbiausia, išsiaiškinti, kokio jos bus aukščio.
Žemiausios hortenzijos būna apie 60 centimetrų aukščio – nors kapams jos kiek per aukštos, bet jei norisi, R. Matulienė pataria geriau rinktis tokias, o ne tas, kurios užauga iki 1,5–2 metrų aukščio, ir sodinti jas ne viduryje, o kapavietės kraštuose, taip sodinant vaizdas – jaukesnis.
„Taip pat šiais metais nemažai užsakovų grįžta prie senų tradicijų kape vietoje dekoratyvinės žalumos pasodinti lietuvišką daugiametę gėlę rūtą“, – pridūrė ji.
Kapavietės priežiūros darbai vasaros pabaigoje ir rudenį
Paklausta, kokius darbus dar vertėtų atlikti kapuose vasaros pabaigoje ar prasidėjus rudeniui, pašnekovė primena – vasarą augalus reikia tręšti, o jau artėjant rudeniui verta atnaujinti žemę.
„Atgaivinti žemę yra labai gerai, nes dažna žmonių klaida ta, kad jie nusiperka kapų juodžemį, kapų žemę. Taip, ji yra tamsesnė, gražesnė, bet ar ji jūsų augalams naudinga? Tai dažnu atveju nebus taip naudinga, kaip nusipirkus įvairius žemių mišinius.
Dauguma žmonių nusiperka kapų žemę ir tikisi, kad pasodinus į ją augalai puikiai augs. Ji tinkama bendro ploto padengimui, kad viršus būtų juodas, gražus, o po juo turėtų būti kompostas, paprastas juodžemis, įvairūs substratai pamaišyti“, – aiškino pašnekovė ir pridūrė, kad peržengus į kitą metų laiką pats metas genėti ir formuoti augalus, kurie žydėjo visą vasarą.
Taip pat rugpjūčio–rugsėjo mėnesiams tinkamiausi darbai – kapavietės paminklo, plytelių, trinkelių samanų šalinimas. Ji pastebi, kad saulės daug, tačiau ji nėra kaitri.
„Jeigu norisi pavasario pagrindinėms šventėms paruošti kapavietę, vasaros pabaiga ir rudens pradžia – metas sodinti daugiametes raktažoles, svogūnines gėles kaip narcizus, tulpes, česnakus. Šios gėlės puoš kapus savo žiedais Velykoms ir Mamos dienai“, – dar vieną patarimą davė R. Matulienė.
