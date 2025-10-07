Virginijos Vėlinių puokštes lietuviai graibsto masiškai: parodė, kaip jos atrodo

Virginija Ruškienė valdo du šeimos verslus – gėlių saloną ir laidojimo namus, abu pavadinimu „Pas Virginiją“. Artėjant Vėlinėms, moteris dalijasi, kokios gėlės šiemet dominuoja kapų puokštėse ir kas jau traukiasi iš mados.
Laidojimo verslas prasidėjo nuo paklausos
„Mes anksčiau turėjome tik gėlių saloną“, – pasakoja V. Ruškienė. – „Ten būdavo vainikai, gėlės – viskas, kas susiję ir su šventėmis, tačiau didelė dalis mūsų darbo buvo susijęs ir su gedulu. Laikui bėgant žmonės vis klausdavo: turite kapų gėlių, tai kodėl neteikiate ir kitų laidojimo paslaugų?“
Būtent klientų prašymai paskatino ją išplėsti veiklą.
„Mūsų gėlių salonui jau 34 metai, o laidojimo paslaugomis užsiimame apie 25-erius. Žmonės patys mus tarsi pastūmėjo į tą antrą verslą.
Dabar sakau – mes žmonėms teikiame paslaugas nuo gimimo iki paskutinės gyvenimo valandos. Gėlės gimtadieniams, linksmoms šventėms, ir laidotuvėms – pas mus čia viskas vienoje vietoje“, – pasakoja moteris.
V. Ruškienė neslepia, kad jų komandos kuriamos puokštės pamėgtos ne tik vietinių gargždiškių – klientų sulaukia bene iš visos Lietuvos:
„Mūsų gėlių žmonės atvažiuoja iš įvairių miestų – ir iš Vilniaus, Kauno. Turime ir daug senų pirkėjų, kurie mus jau pažįsta ir kasmet sugrįžta būtent pas mus“, – šypsosi moteris.
Anot jos, abu verslai iki šiol išlieka šeimos rankose: „Dirbame kartu su šeima, turime kelis samdinius, bet vis tiek – čia mūsų šeimos verslas, mūsų gyvenimas.“
Vėlinių gėlės: viena įspūdinga puokštė vietoj daug mažesnių
Anksčiau, pasak V. Ruškienės, žmonės pirkdavo daug gėlių – kapai būdavo pilni puokščių bei sodinukų.
Dabar tendencijos keičiasi:
„Dabar žmonės renkasi taupiau – tiek Vėlinėms, tiek kitoms šventėms užsako vieną gražią, didelę puokštę, kad būtų įspūdinga, kad būtų „wow“ efektas. Susimeta visa šeima, broliai, seserys, ir nuo visų nuneša vieną bendrą.
Už vieną tokią puokštę sumoka ir 60–70 eurų, bet už tai nori, kad ji atrodytų tikrai įspūdingai. Nebeperka daugybės atskirų mažų gėlelių, kaip būdavo anksčiau.“
Pasak gėlininkės, iš tiesų gražią puokštę šiomis dienomis įmanoma nusipirkti ir už 40 eurų, o visos pigesnės atrodys kiek kukliau, bus mažesnės.
V. Ruškienė pastebi, kad žmonės daugiau dėmesio skiria estetikai ir patogumui, o ne žiedų gausai:
„Svarbu, kad būtų gražu ir patvaru. Dabar viskas daroma taip, kad laikytųsi kuo ilgiau, nes niekas nebeturi laiko dažnai lankyti kapus.“
Iš mados išeina... Natūralumas
Pasak V. Ruškienės, iš mados pamažu traukiasi natūralios, gyvos gėlės: „Dabar daugiausiai neša dirbtines, kad ilgiau laikytų. Viskas dabar žmonėms turi būti patogu ir praktiška.“
Anksčiau, anot gėlininkės, kapų puokštės dažnai būdavo gaminamos iš eglišakių, viržių ar kitų natūralių, žaliuojančių šakelių, tačiau dabar žmonės jų dažnai vengia.
„Tų eglišakių niekas nebenori – jie greit nubyra, reikia tvarkyti. Žinoma, būna, kad neša ir gyvų gėlių, bet vis rečiau.
Chrizantemos vis dar visai populiarios, o dar labiau – baltos rožės. Jos ne taip greitai nuvysta, gražiai atrodo net ir po šalnų, nes ne pajuoduoja, o gražiai sušąla į ledą.
Bet pirkimas bendrai yra sumažėjęs, nes visi labai skaičiuoja pinigus.“
Gėlininkė pasakoja, jog anksčiau žmonių požiūris buvo kone priešingas – visi tikėdavo, kad geriau ant kapo atnešti vos vieną menką žiedelį, nei dirbtinę gėlę. Na o dabar žmonės labiau linkę rinktis būtent tokias:
„Man klientai sako: „Na gerai, nuvešiu aš ant kapų tą gyvą gėlę, bet kam teks važiuoti po savaitės nuimti tos mano šiukšlės?““, – patirtimi dalinasi V. Ruškienė.
Pasak V. Ruškienės, mažesnis gėlių pirkimas yra tendencija, ryškiai matoma kasmet.
„Žmonės dabar viską labai skaičiuoja – ir kainas, ir laiką. Gyvenimas greitas, niekas neturi kada važiuoti dažnai ant kapų, todėl nori vieno gražaus, ilgaamžio sprendimo. Todėl dažniau renkasi dirbtines gėles“, – pasakoja moteris.
Anot jos, taip yra dar ir todėl, nes dabar dauguma naujų kapų yra dengiami akmens plokštėmis, kas palieka mažiau vietos (arba visiškai jos nepalieka) gyvų gėlių sodinimui.
