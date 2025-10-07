Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Virginijos Vėlinių puokštes lietuviai graibsto masiškai: parodė, kaip jos atrodo

2025-10-07 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 19:00

Gargžduose Virginiją pažįsta beveik visi – pas ją žmonės eina ir džiaugsmo, ir liūdesio akimirkomis. Ji ruošia gražiausias puokštes gimtadieniams, vestuvėms, krikštynoms, taip pat ir laidotuvėms.

Virginijos gėlės (nuotr. Facebook/Fotobankas)
10

Gargžduose Virginiją pažįsta beveik visi – pas ją žmonės eina ir džiaugsmo, ir liūdesio akimirkomis. Ji ruošia gražiausias puokštes gimtadieniams, vestuvėms, krikštynoms, taip pat ir laidotuvėms.

REKLAMA
6

Virginija Ruškienė valdo du šeimos verslus – gėlių saloną ir laidojimo namus, abu pavadinimu „Pas Virginiją“. Artėjant Vėlinėms, moteris dalijasi, kokios gėlės šiemet dominuoja kapų puokštėse ir kas jau traukiasi iš mados.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Virginijos gėlės
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virginijos gėlės

Laidojimo verslas prasidėjo nuo paklausos

„Mes anksčiau turėjome tik gėlių saloną“, – pasakoja V. Ruškienė. – „Ten būdavo vainikai, gėlės – viskas, kas susiję ir su šventėmis, tačiau didelė dalis mūsų darbo buvo susijęs ir su gedulu. Laikui bėgant žmonės vis klausdavo: turite kapų gėlių, tai kodėl neteikiate ir kitų laidojimo paslaugų?“

REKLAMA
REKLAMA

Būtent klientų prašymai paskatino ją išplėsti veiklą.

„Mūsų gėlių salonui jau 34 metai, o laidojimo paslaugomis užsiimame apie 25-erius. Žmonės patys mus tarsi pastūmėjo į tą antrą verslą.

REKLAMA

Dabar sakau – mes žmonėms teikiame paslaugas nuo gimimo iki paskutinės gyvenimo valandos. Gėlės gimtadieniams, linksmoms šventėms, ir laidotuvėms – pas mus čia viskas vienoje vietoje“, – pasakoja moteris.

V. Ruškienė neslepia, kad jų komandos kuriamos puokštės pamėgtos ne tik vietinių gargždiškių – klientų sulaukia bene iš visos Lietuvos:

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų gėlių žmonės atvažiuoja iš įvairių miestų – ir iš Vilniaus, Kauno. Turime ir daug senų pirkėjų, kurie mus jau pažįsta ir kasmet sugrįžta būtent pas mus“, – šypsosi moteris.

Anot jos, abu verslai iki šiol išlieka šeimos rankose: „Dirbame kartu su šeima, turime kelis samdinius, bet vis tiek – čia mūsų šeimos verslas, mūsų gyvenimas.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vėlinių gėlės: viena įspūdinga puokštė vietoj daug mažesnių

Anksčiau, pasak V. Ruškienės, žmonės pirkdavo daug gėlių – kapai būdavo pilni puokščių bei sodinukų.

Dabar tendencijos keičiasi:

„Dabar žmonės renkasi taupiau – tiek Vėlinėms, tiek kitoms šventėms užsako vieną gražią, didelę puokštę, kad būtų įspūdinga, kad būtų „wow“ efektas. Susimeta visa šeima, broliai, seserys, ir nuo visų nuneša vieną bendrą.

REKLAMA

Už vieną tokią puokštę sumoka ir 60–70 eurų, bet už tai nori, kad ji atrodytų tikrai įspūdingai. Nebeperka daugybės atskirų mažų gėlelių, kaip būdavo anksčiau.“

Pasak gėlininkės, iš tiesų gražią puokštę šiomis dienomis įmanoma nusipirkti ir už 40 eurų, o visos pigesnės atrodys kiek kukliau, bus mažesnės.

V. Ruškienė pastebi, kad žmonės daugiau dėmesio skiria estetikai ir patogumui, o ne žiedų gausai:

REKLAMA

„Svarbu, kad būtų gražu ir patvaru. Dabar viskas daroma taip, kad laikytųsi kuo ilgiau, nes niekas nebeturi laiko dažnai lankyti kapus.“

Iš mados išeina... Natūralumas

Pasak V. Ruškienės, iš mados pamažu traukiasi natūralios, gyvos gėlės: „Dabar daugiausiai neša dirbtines, kad ilgiau laikytų. Viskas dabar žmonėms turi būti patogu ir praktiška.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau, anot gėlininkės, kapų puokštės dažnai būdavo gaminamos iš eglišakių, viržių ar kitų natūralių, žaliuojančių šakelių, tačiau dabar žmonės jų dažnai vengia.

„Tų eglišakių niekas nebenori – jie greit nubyra, reikia tvarkyti. Žinoma, būna, kad neša ir gyvų gėlių, bet vis rečiau.

Chrizantemos vis dar visai populiarios, o dar labiau – baltos rožės. Jos ne taip greitai nuvysta, gražiai atrodo net ir po šalnų, nes ne pajuoduoja, o gražiai sušąla į ledą.

REKLAMA

Bet pirkimas bendrai yra sumažėjęs, nes visi labai skaičiuoja pinigus.“

Gėlininkė pasakoja, jog anksčiau žmonių požiūris buvo kone priešingas – visi tikėdavo, kad geriau ant kapo atnešti vos vieną menką žiedelį, nei dirbtinę gėlę. Na o dabar žmonės labiau linkę rinktis būtent tokias:

„Man klientai sako: „Na gerai, nuvešiu aš ant kapų tą gyvą gėlę, bet kam teks važiuoti po savaitės nuimti tos mano šiukšlės?““, – patirtimi dalinasi V. Ruškienė.

REKLAMA

Pasak V. Ruškienės, mažesnis gėlių pirkimas yra tendencija, ryškiai matoma kasmet.

„Žmonės dabar viską labai skaičiuoja – ir kainas, ir laiką. Gyvenimas greitas, niekas neturi kada važiuoti dažnai ant kapų, todėl nori vieno gražaus, ilgaamžio sprendimo. Todėl dažniau renkasi dirbtines gėles“, – pasakoja moteris.

Anot jos, taip yra dar ir todėl, nes dabar dauguma naujų kapų yra dengiami akmens plokštėmis, kas palieka mažiau vietos (arba visiškai jos nepalieka) gyvų gėlių sodinimui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kapinės (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
Pasakė, ar galima fotografuoti mirusio žmogaus kapą: daugelis mano neteisingai (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jonas
Jonas
2025-10-07 19:12
Darbšti moteris. Šaunuolė !
Atsakyti
Jo
Jo
2025-10-07 19:13
Tikiuos neskaito tokio debilo, kaip tu, komentarus.!
Atsakyti
Me
Me
2025-10-07 19:25
Skonio reikalas, man gražiau ant kapo pasodintas gyvos gėlės krūmelis, o jei per Vėlines užeina šalčiai- viržiai, sausų gėlių puokštė ar tiesiog kelios žvakės. Tas plastikas atrodo kokčiai. Norėtųsi paklausti, ar pati Virginija gyviems žmonėms irgi dovanodavo plastiko gėles per šventes?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų