Ant kapų dėdami žvakes padarykite 1 gudrybę: degs kur kas ilgiau

Kitą kartą, kai naudosite žvakę, į ją įberkite šiek tiek valgomosios druskos. Kai žvakę deginsite pakankamai ilgai, kad susidarytų nedidelė vaško balutė, pabarstykite kelis žiupsnelius valgomosios druskos tiesiai į vašką ir dantų krapštuku ją tolygiai paskirstykite.
Natrio chlorido junginiai sulėtina tirpimo ir lašėjimo procesus, todėl žvakę galėsite deginti daug ilgiau nei anksčiau, rašo firstwoman.com.
Be to, jei norite, kad būsimos žvakės greičiau neištirptų, ir turite šiek tiek daugiau laiko, valgomoji druska gali praversti ir šiuo atveju.
Įdėkite žvakes į pasirinktą indą ir panardinkite jas į du puodelius vandens. Įmaišykite du valgomuosius šaukštus druskos ir mirkykite jas maždaug 24 valandas.
Kai jos visiškai išdžius, galite jas uždegti. Pastebėsite, kad jos pradės tirpti iš vidaus, užuot lašėjusios į žvakės šonus. Taip yra dėl to, kad druska aplink žvakę sukuria barjerą, iš kurio vaškas negali išbėgti.
Žvakę galite įdėti į šaldiklį
O jei turite laiko žvakių priežiūrai skirti papildomą žingsnį, apsvarstykite galimybę prieš deginimą bent kelioms valandoms įdėti žvakę į šaldiklį.
Šaltesnis vaškas įkaista per ilgesnį laiką, o tai reiškia, kad prireiks daugiau laiko, kol vaškas pasieks lydymosi temperatūrą.
Naudodamiesi šiomis gudrybėmis, jūsų žvakės ne tik puikiai atrodys ir kvepės, bet ir degs daug ilgiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!