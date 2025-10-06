Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ant kapų dėdami žvakes padarykite 1 gudrybę: degs kur kas ilgiau

2025-10-06 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 14:05

Artėjant Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms ne vienas prisimena mistika ir šiluma apgaubtą vaizdą, kai kapinėse plazdena šiltai žvakių liepsnų. Kadangi šį vaizdą norisi matyti ilgiau, galima panaudoti vieną virtuvės reikmenį, kuris prailgins žvakės degimo laiką.

Kapų žvakės (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Artėjant Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms ne vienas prisimena mistika ir šiluma apgaubtą vaizdą, kai kapinėse plazdena šiltai žvakių liepsnų. Kadangi šį vaizdą norisi matyti ilgiau, galima panaudoti vieną virtuvės reikmenį, kuris prailgins žvakės degimo laiką.

REKLAMA
1

Kitą kartą, kai naudosite žvakę, į ją įberkite šiek tiek valgomosios druskos. Kai žvakę deginsite pakankamai ilgai, kad susidarytų nedidelė vaško balutė, pabarstykite kelis žiupsnelius valgomosios druskos tiesiai į vašką ir dantų krapštuku ją tolygiai paskirstykite. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Natrio chlorido junginiai sulėtina tirpimo ir lašėjimo procesus, todėl žvakę galėsite deginti daug ilgiau nei anksčiau, rašo firstwoman.com. 

REKLAMA
REKLAMA

Be to, jei norite, kad būsimos žvakės greičiau neištirptų, ir turite šiek tiek daugiau laiko, valgomoji druska gali praversti ir šiuo atveju.  

REKLAMA

Įdėkite žvakes į pasirinktą indą ir panardinkite jas į du puodelius vandens. Įmaišykite du valgomuosius šaukštus druskos ir mirkykite jas maždaug 24 valandas.  

Kai jos visiškai išdžius, galite jas uždegti. Pastebėsite, kad jos pradės tirpti iš vidaus, užuot lašėjusios į žvakės šonus. Taip yra dėl to, kad druska aplink žvakę sukuria barjerą, iš kurio vaškas negali išbėgti. 

REKLAMA
REKLAMA

Netektis (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Žvakę galite įdėti į šaldiklį 

O jei turite laiko žvakių priežiūrai skirti papildomą žingsnį, apsvarstykite galimybę prieš deginimą bent kelioms valandoms įdėti žvakę į šaldiklį. 

Šaltesnis vaškas įkaista per ilgesnį laiką, o tai reiškia, kad prireiks daugiau laiko, kol vaškas pasieks lydymosi temperatūrą. 

Naudodamiesi šiomis gudrybėmis, jūsų žvakės ne tik puikiai atrodys ir kvepės, bet ir degs daug ilgiau. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų